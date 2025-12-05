Ihr neues Zuhause auf Mallorca wartet – sofort bezugsfertig!

Nutzen Sie jetzt Ihre Gelegenheit: Adelfas de Es Trenc bietet eine langlebige, attraktive Investition nah am Meer im sonnigen Südosten Mallorcas. Direkt vom Bauträger Urnova vermarktet, verbindet das Projekt modernes Wohnen mit mediterranem Lebensstil.

Die Neubauanlage Adelfas de Estrenc wartet bezugsfertig auf Sie. / Urnova

Wohnen am Naturstrand Es Trenc

Hier genießen Sie zeitgemäße Wohnqualität inmitten einer unverfälschten Natur. Der Standort bei Sa Ràpitain der Gemeinde Campos bietet Ruhe, Entspannung und alle wichtigen Alltagsangebote in der Nähe. Die moderne, helle Architektur passt sich harmonisch an die Umgebung an, und Ihr neues mallorquinisches Zuhause liegt nur wenige Minuten von einem der letzten unberührten Strände Mallorcas entfernt. Der rund sechs Kilometer lange Es Trenc -Strand gehört zum Naturschutzgebiet Ses Salines und begeistert mit feinem Sand, Dünenlandschaften und Karibik gleichem, hellblauem Wasser – ein idealer Ort für Naturfreunde und Sonnenliebhaber.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Einziehen und wohlfühlen: innovatives Wohnen in traumhafter Landschaft

Adelfas de Es Trenc vereint hohe Bauqualität, Nachhaltigkeit und Privatsphäre. Sie haben die Wahl zwischen eleganten Erdgeschosswohnungen mit privatem Garten oder attraktiven Penthäusern mit ausgedehnten Dachterrassen. Die lichtdurchfluteten Gebäude sind so platziert, dass maximale Privatsphäre gegeben ist. Moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme, darunter Videogegensprechanlagen, sorgen für zusätzlichen Komfort. Jede Wohneinheit umfasst zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder, von denen eines davon en suite ist, sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit Nolte-Küche und großzügigen Terrassen. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe übernimmt das Heizen und Kühlen. Die Wohnflächen variieren zwischen 123 und 156 m², ergänzt durch Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder Privatgärten mit 60 bis 90 m². Ein eigener Stellplatz mit Solarpanels für E-Ladestationen sowie ein geräumiger Abstellraum runden das Angebot ab.

Modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl / Urnova

Mediterrane Gartenwelt und großer Salzwasserpool

Auf dem 36.600 m² großen Grundstück sind über 15.000 m² als grüne Erholungszonen gestaltet. Die Anlage verfügt über einen 33 x 14 Meter großen Salzwasserpool mit Kinderbereich sowie ein modernes Fitnessstudio mit Sauna. Der ganzjährig in satten Farben blühende Oleander (adelfas) ist Namensgeber für die Anlage „Adelfas de Es Trenc“. Die mediterranen Gärten sind nachhaltig, ganzjährig grün und wassersparend angelegt – mit Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin, Lavendel und anderen typisch mallorquinischen Pflanzen. Im „Green Element“ rund um den Pool sorgen tropische Pflanzen und Palmen für ein besonderes Ambiente und ziehen zahlreiche Vogelarten an.

Erdgeschosswohnungen mit Garten oder Penthäusern mit Dachterrasse - immer maximale Privatsphäre. / Urnova

Wassersport oder Sonnenbaden?

Der Südosten Mallorcas verbindet Erholung und sportliche Erlebnisse auf ideale Weise – sei es für Wassersportler, Wanderer oder Radfahrer. Die unberührten Sandstrände, sowie versteckte Buchten und kilometerlangen Wege durch Dünen und Wälder sind ideal für vielfältige Outdoor-Aktivitäten. In den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol ist die Auswahl an Wassersportarten groß und das meist ruhige Wasser lädt zum Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder Motorbootfahren ein. Gleichzeitig finden Ruhesuchende an den Stränden Es Trenc , Ses Covetes und Sa Ràpita selbst im Hochsommer entspannte Rückzugsorte und vor allem viel Platz zum Sonnenbaden, denn die Sonne – so heißt es – scheint nirgends so ausgiebig wie an der südöstlichen Inselspitze.

Viel zum Entdecken in der Nachbarschaft

Das angenehme Klima mit über 300 Sonnentagen im Jahr macht diese Region besonders attraktiv für dauerhaftes Wohnen. Im nur wenige Minuten entfernten Campos finden Sie sämtliche wichtigen Einrichtungen wie Supermärkte, Schulen, Ärzte, Wochenmärkte und verschiedene Serviceangebote. Die gastronomische Vielfalt in den Dörfern lässt keinen Wunsch offen und reicht von traditionellen Tapas-Bars bis hin zu modernen und exklusiven Restaurants mit mediterraner oder internationaler Küche. Palma und der Flughafen sind in lediglich 30 Autominuten erreichbar.

Sogar eine moderne Sauna gehört zu der Wohnanlage. / Urnova

Ihr Insel-Zuhause – direkt vom erfahrenen Bauträger

Mit Adelfas de Es Trenc erhalten Sie eine selten gewordene Möglichkeit, den Traum vom Wohnen am Meer zu verwirklichen – unterstützt von einem Bauträger mit mehr als 35 Jahren Erfolgsgeschichte. Urnova steht für überzeugende Objekte in Qualität und Design und sehr viel Erfahrung auf Mallorca und auf dem Festland. Entdecken Sie diese außergewöhnliche Wohnanlage an einer der letzten naturbelassenen Flecken der Insel: 45 Prozent der Einheiten sind bereits verkauft und das Projekt ist vollständig abgeschlossen. Sie brauchen nur noch einziehen.