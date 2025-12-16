Jugendstiljuwel Hostal Términus feiert Wiedereröffnung als Schaltzentrale der Bahn in Palma

Neues Schmuckstück für die Eisenbahn auf Mallorca: Nach Jahren des Verfalls und Leerstands hat das Hostal Términus an der Plaça d’Espanya in Palma am Montag (15.12.) seine Türen in neuem Glanz geöffnet. Das denkmalgeschützte Gebäude wird künftig die Zentrale der Eisenbahngesellschaft der Balearen (Servicios Ferroviarios de Mallorca, SFM) beherbergen und verfügt unter anderem über ein öffentlich zugängliches Café.

Zugleich wurde auch der Luftschutzbunker aus dem Spanischen Bürgerkrieg restauriert, der bald für Besucher geöffnet werden soll. Die umfassende Sanierung, die im Februar 2024 begann, erforderte eine Investition von 3,7 Millionen Euro, finanziert aus den Mitteln des Finanzausgleichs für Inseln in Spanien.

Projekt schon seit 2012 in Gang

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens eröffnete am Montag offiziell den neuen Sitz der SFM. Das 1913 im Jugendstil erbaute Gebäude, das direkt neben der Estació Intermodal liegt und als architektonisches Kulturerbe gilt, wurde vollständig restauriert und technisch auf den neuesten Stand gebracht.

Ein Teil des neuen Kontrollzentrums der SFM. / Guillem Bosch

Mit dieser Einweihung schließt die Regierung ein bereits seit 2012 laufendes Projekt ab, um das Gebäude wieder zu nutzen. Es beherbergt nun Büros, ein neues Kontroll- und Leitungszentrum mit modernster Technologie, eine Cafeteria sowie einen multifunktionalen Saal für soziale und kulturelle Veranstaltungen.

Historisches Gebäude mit neuer Funktion

Das Hostal Términus ist im Denkmalschutzkatalog der Stadt Palma aufgeführt. Ziel der Sanierung war es, die ursprüngliche Gestalt und den Charakter des Hauses zu bewahren, gleichzeitig aber den modernen Nutzungsanforderungen anzupassen. Dabei blieb die Dreiteilung des Gebäudes ebenso erhalten wie die originalen Baumaterialien.

Im Erdgeschoss befinden sich nun die öffentlichen Bereiche: das ursprüngliche Café, das restauriert wurde, sowie ein Mehrzweckraum für kulturelle und gesellschaftliche Veranstaltungen. In den oberen Etagen liegen die Büros und das neue Lagezentrum der SFM. Die stark verschmutzten und beschmierten Fassaden wurden von einem spezialisierten Restaurierungsteam gründlich gereinigt.

Restaurierter Luftschutzbunker

Teil des Projekts war auch die Sanierung und Sicherung des Luftschutzbunkers, der sich unter dem Gebäude befindet und in sehr schlechtem Zustand war. Der Bunker soll demnächst für Besichtigungen der Bevölkerung freigegeben werden.

Der Luftschutzbunker unter dem Gebäude stammt aus dem spanischen Bürgerkrieg. / Guillem Bosch

Impuls für die Plaça d’Espanya

Mit der Wiedereröffnung des Hostal Términus soll auch das Umfeld der Plaça d’Espanya und des Parc de ses Estacions aufgewertet werden. „Diese Maßnahme ist Teil einer umfassenden Erneuerung dieses Bereichs, der jahrelang unter Vernachlässigung und fehlenden Investitionen gelitten hat“, erklärte Prohens.

Die Sanierung des Hostal Términus ergänzt andere Maßnahmen, etwa die Eröffnung der neuen Polizeiwache im Juli dieses Jahres – ebenfalls in einem historischen Bahnhofsgebäude – sowie die laufende Modernisierung des Bahnhofs, die bis 2026 abgeschlossen sein soll.

Jugendstilbau von 1913

Der Bau des Hauses begann 1913 im Auftrag der Eisenbahngesellschaft von Mallorca nach Plänen des Ingenieurs Eusebi Estada. Es wurde ein Jahr später eröffnet und teilt die architektonischen Merkmale mit den beiden älteren Bahnhofsgebäuden für Reisende und Verwaltung. Ursprünglich diente es als Hotel Ferrocarril, eines der ersten Hotels Palmas.

Trotz kleinerer Umbauten – wie dem Anbau eines Wintergartens 1939 oder einer Außentreppe – sind die ursprünglichen Bauelemente und Verzierungen weitgehend erhalten. Das Haus verfügte früher über einen Gartenbereich, der heute zum Parc de ses Estacions gehört.