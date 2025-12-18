Diese Bruchbude auf Mallorca wird trotz Einsturzgefahr für fast 150.000 Euro versteigert

In Zeiten der Wohnungskrise auf Mallorca, in denen Behörden den Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum und moderaten Preisen in den Vordergrund stellen, hat ausgerechnet das Finanzministerium für Verwunderung gesorgt: Es bringt eine Immobilie in völligem Verfallszustand per öffentlicher Auktion auf den Markt. Das Objekt in der Carretera de Palma Nr. 9 in Sóller startet trotz jahrelangen Leerstands und massiver Bauschäden bei 149.640 Euro.

Das Gebäude – ein Bau aus dem Jahr 1920 mit drei Etagen auf einer Fläche von 66 Quadratmetern – ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Der Verfall ist so weit fortgeschritten, dass das Dach komplett eingestürzt ist. Im zweiten Stock sind durch die Fenster schon Äste und Wildwuchs zu erkennen, die das Haus von innen überwuchern.

Das Auktionsdokument verschweigt den Zustand nicht und bezeichnet die Immobilie ausdrücklich als vollständig ruinöses Objekt. Neben dem Hauptgebäude gehören ein rückwärtiger Innenhof, ein aljibe (überdachter Wasserspeicher) und eine Garage, deren Dach ebenfalls teilweise eingestürzt ist, mit zum Verkaufspaket. Der eigentliche Wert des Angebots liegt im Grundstück: Es umfasst 1.227 Quadratmeter, davon 809 Quadratmeter als ländlich eingestuft und 418 Quadratmeter als Bauland im städtischen Bereich.

Ohne Erben

Die Immobilie ging in das Vermögen der Allgemeinen Staatsverwaltung über, nachdem ihre Eigentümer verschwunden waren; sie starben ohne Erben und ohne bekanntes Testament. Der Staat hat sich für eine wirtschaftliche Verwertung entschieden.

Die Versteigerung findet am kommenden 10. Februar am Sitz der Delegation für Wirtschaft und Finanzen der Balearen in Palma statt. Dort wird über die Zukunft dieses Grundstücks entschieden, das zu einem Spiegelbild der Widersprüche des heutigen Immobilienmarktes geworden ist. /slr

