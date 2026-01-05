Ihr neues Domizil auf Mallorca wartet – sofort bereit zum Einzug

Erfüllen Sie sich zum Jahresanfang Ihren Wunsch von einem Zuhause im Paradies Mallorca. Nutzen Sie jetzt eine einzigartige Chance: Die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc im Südosten Mallorcas ist komplett realisiert, und fast die Hälfte aller Wohnungen hat bereits neue Eigentümer gefunden. Zögern Sie nicht zu lange und greifen Sie zu, dann brauchen Sie nur noch einziehen!

Ihr Zuhause auf der Insel – direkt vom erfahrenen Bauträger

Mit Adelfas de Es Trenc erhalten Sie eine selten gewordene Gelegenheit, Ihren Wohntraum nahe dem Meer zu verwirklichen – begleitet von einem Bauträger mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Urnovavsteht für Qualität, überzeugendes Design und umfangreiche Kompetenz sowohl auf Mallorca als auch auf dem Festland. Die neue Wohnanlage Adelfas de Es Trenc bedeutet eine wertbeständige, ansprechende Investition in Meeresnähe im sonnigen Südosten der Insel.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Leben am Naturstrand Es Trenc

Hier erleben Sie moderne Wohnqualität inmitten einer weitgehend unberührten Landschaft, denn das Projekt von Urnova verbindet zeitgemäße Architektur mit authentischem mediterranem Flair. Der Wohnkomplex nahe Sa Ràpita (Gemeinde Campos) bietet Ruhe, Erholung und eine gute Nahversorgung. Ihr neues Zuhause befindet sich nur wenige Minuten von einem der letzten naturbelassenen Strände Mallorcas entfernt. Der rund sechs Kilometer lange Es Trenc-Strand liegt im großflächigen Schutzgebiet Ses Salines und beeindruckt mit feinem Sand, Dünen und seinem karibisch anmutenden türkisfarbenen Wasser.

Endlich Zuhause auf der Insel: Modernes Wohnen in eindrucksvoller Umgebung

Sie können zwischen stilvollen Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten und reizvollen Penthäusern mit großzügigen Dachterrassen wählen. Die Wohnflächen reichen von 123 bis 156 m² und werden ergänzt durch Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder Privatgärten mit 60 bis 90 m².Adelfas de Es Trenc kombiniert hochwertige Bauweise, nachhaltige Lösungen und ein hohes Maß an Privatsphäre.

Modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl / Urnova

Die helle, klare Architektur fügt sich harmonisch ins Umfeld ein. Dabei sind die mit Licht durchströmten Gebäude so angeordnet, dass diskretes Wohnen gewährleistet ist. Moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme wie Videogegensprechanlagen bieten zusätzlichen Komfort. Jede Einheit verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder – eines davon en suite – sowie einen großzügigen und offenen Wohn- und Essbereich mit Nolte-Küche und weitläufigen Terrassen. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe sorgt ganzjährig für ein angenehmes Klima und niedrige Energiekosten. Hinzu kommen ein eigener Stellplatz mit Solarpaneelen für E-Ladestationen sowie ein geräumiger Abstellraum.

Die Wohnanlage Adelfas mit aktuellem Bewuchs / Urnova

Inmitten einer schönen Gartenlandschaft

Von den 36.600 m² Gesamtfläche sind mehr als 15.000 m² als begrünte Erholungsbereiche gestaltet. Der üppig blühende Oleander (adelfas) verleiht dem Projekt seinen Namen. Die Gärten sind nachhaltig, pflegeleicht und wassersparend angelegt – mit Oleander, Oliven, Rosmarin, Lavendel und weiteren typisch mallorquinischen Gewächsen. Tropische Pflanzen und Palmen rund um den Pool – das „Green Element“ – locken verschiedenste Vogelarten an. Im Herzen der Anlage liegen zudem der 33 x 14 Meter große Salzwasserpool mit Kinderzone, großzügige Sonnenterrassen sowie ein perfekt ausgestattetes Fitnessstudio mit Sauna.

Sogar eine moderne Sauna gehört zu der Wohnanlage. / Urnova

Wellen, Wind oder einfach Sonne tanken

Die Sonne zeigt sich hier mit über 300 Sonnentagen besonders oft, und das Klima ist auch im Winter sehr mild. Der Südosten Mallorcas verbindet Entspannung und sportliche Aktivitäten auf ideale Weise – perfekt für Wassersportler, Wanderer und Radfahrer. Die naturbelassenen Strände, kleinen Buchten und endlose Wege durch Dünen und Pinienwälder bieten ideale Bedingungen für abwechslungsreiche Outdoor-Erlebnisse. Das meist ruhige Meer eignet sich ideal zum Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddeln oder Motorbootfahren. Equipment und Unterricht dafür finden Sie in den nahen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol. Wer einfach nur seine Ruhe will, entdeckt auch in der Hochsaison noch ruhige Abschnitte an den Stränden von Es Trenc, Ses Covetes oder Sa Ràpita.

Die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc bietet Komfort inmitten einer der schönsten Ecken Mallorcas. / Urnova

Vielseitige Umgebung mit Charme

Die südöstliche Region ist ausgesprochen attraktiv für dauerhaftes Wohnen.Palma und der Flughafen sind in gut 30 Minuten mit dem Auto erreichbar. Im nahegelegenen Campos stehen sämtliche wichtigen Einrichtungen wie Supermärkte, Schulen, Ärzte, Wochenmärkte und verschiedene Dienstleistungen zur Verfügung. Die gastronomische Auswahl in den umliegenden Dörfern ist mehr als abwechslungsreich und reicht von traditionellen Tapas-Bars bis hin zu modernen und gehobenen Restaurants mit mediterranen oder internationalen Konzepten. Entdecken Sie Ihr neues Zuhause und die traumhaft schöne Umgebung – als Eigentümer eines ganz besonderen Mallorca-Domizils.