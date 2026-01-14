Parkplatz in Palma für 225.000 Euro: Auch die Stellplatz-Preise auf Mallorca explodieren

Auf Mallorca werden Parkplätze inzwischen teilweise zu Wohnungspreisen verkauft – ein deutliches Zeichen dafür, dass es vor allem in Palma nicht nur an Wohnraum, sondern auch an Abstellplätzen für Autos mangelt. Noch ist nicht absehbar, wo die Preisobergrenze auf den Balearen liegen könnte: So wird im Stadtteil La Calatrava ein Parkplatz für 225.000 Euro angeboten – noch vor einigen Jahren hätte man dafür locker eine geräumige Wohnung kaufen können. Das Inserat bezieht sich auf einen Stellplatz mit 15 Quadratmetern, der laut Beschreibung „sehr geräumig ist und sich für SUVs, große Limousinen oder Luxusfahrzeuge eignet, mit zusätzlichem Platz für ein Motorrad oder Fahrräder“.

"Einmalige Gelegenheit"

Das auf Idealista veröffentlichte Angebot bezeichnet den Standort als einen der „gefragtesten und parkplatzärmsten Bereiche Palmas“. Seit 2016 handelt es sich um eine Zone mit beschränktem Verkehr (ACIRE), in der Luxuswohnungen, Stadtpaläste und Boutiquehotels überwiegen. In der Anzeige heißt es, es handle sich um „eine einmalige Gelegenheit, sich einen Parkplatz in einer Gegend zu sichern, in der praktisch keine Stellplätze zum Verkauf stehen“.

Auch der Zugang zum Stellplatz wird erläutert: „Er befindet sich im zweiten Untergeschoss eines modernen Gebäudes mit gehobenem Standard, mit bequemen Zufahrten und ohne komplizierte Rangiermanöver.“ Zudem wird eines der auf Mallorca im Immobiliengeschäft am weitesten verbreiteten Argumente angeführt: „Sichere Vermögensinvestition in einer der exklusivsten Gegenden Palmas.“

Weitere Gebiete Mallorcas mit stark gestiegenen Preisen

Der hohe Preis ist kein Einzelfall. Im Carrer Berenguer de Tornamira, im Viertel Jaime III, wird aktuell ein Stellplatz für 150.000 Euro angeboten, ein weiterer für 145.000 Euro. Im Viertel Olivar steht ein 15 Quadratmeter großer Parkplatz für 140.000 Euro zum Verkauf. Im Stadtteil La Missió dagegen verlangen Verkäufer für einen Stellplatz 125.000 Euro – allerdings auch nur für einen "kleinen Wagen", heißt es. Ein weiteres Inserat wirbt für einen 160.000 Euro teuren Parkplatz im Viertel Sant Jaume.

Selbst abseits des Zentrums explodieren die Preise: An der Avenida México ist ein Parkplatz für ein „großes Auto“ für 140.000 Euro inseriert, der zugleich auch zur Miete für 240 Euro im Monat angeboten wird. In anderen Orten Mallorcas, etwa in Illetes (Calvià), gibt es Angebote für 96.000 Euro, in Alaró für 70.000 Euro.

Balearen: zweitteuerste autonome Gemeinschaft

Wie eine Studie der Immobilienplattform Fotocasa zeigt, verteuerte sich der Kaufpreis für Parkplätze zwischen 2023 und 2024 auf den Balearen um 11,1 Prozent. Zwar gehört dieser Anstieg nicht zu den höchsten prozentualen Steigerungen in Spanien, dennoch bleiben die Balearen mit einem Durchschnittspreis von 18.683 Euro die zweit­teuerste autonome Gemeinschaft des Landes – nur das Baskenland liegt mit 21.097 Euro darüber. Am günstigsten ist der Kauf eines Parkplatzes landesweit in der Region Murcia, wo der Durchschnittspreis bei 9.150 Euro liegt, obwohl dort mit 20 Prozent die zweithöchste prozentuale Preissteigerung verzeichnet wurde.

Bis zu 390 Euro Miete für einen Stellplatz

Auch die Mietpreise für Parkplätze in Palma sind gestiegen. Der teuerste angebotene Stellplatz kostet 390 Euro im Monat und befindet sich im Carrer Berenguer de Tornamira. Es folgen weitere Stellplätze im Viertel Sant Jaume für 300 Euro monatlich, in Son Espanyolet ebenfalls für 300 Euro sowie an der Avenida de Alemania für 250 Euro im Monat. /somo

