Umbau des ehemaligen Casinos Sol de Mallorca in ein Luxushotel: Genehmigung steht kurz bevor

Eines der größten Bauprojekte der Legislaturperiode in Calvià nimmt Gestalt an. Die Umwandlung des ehemaligen Casinos in ein Luxushotel in der Siedlung Sol de Mallorca steht kurz vor der endgültigen Genehmigung. Lediglich ein Gegengutachten der Wasserbehörde fehlt noch und es müssen noch kleinere Details geklärt werden, bevor das Projekt dem von der konservativen PP und der rechtsextremen Vox geführten Gemeinderat zur endgültigen Abstimmung vorgelegt wird.

Die notwendige Planänderung basiert auf einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Calvià und der deutschen Eigentümergesellschaft Cala Xada Beach Hotel GMBH & Co. KG mit Sitz in München, die eine Niederlassung in Spanien besitzt. Ziel der Eigentümer ist es, auf dem Gelände ein Luxushotel mit Beachclub und privater Klinik zu errichten.

Das Casino befindet sich seit 2011 in Palma

Im Vertrag wird darauf hingewiesen, dass der Komplex „seit der Verlagerung des Casinobetriebs nach Palma im Jahr 2011 verlassen ist“. Der bauliche Zustand sei entsprechend schlecht; Gebäude und Anlagen seien im Lauf der Jahre heruntergekommen.

Die Neuordnung sieht vor, dass die bisher genehmigten touristischen Nutzungen einer angrenzenden bewaldeten Fläche auf das Gelände des alten Casinos verlagert werden. Damit soll verhindert werden, dass in der Grünzone neue Gebäude entstehen. In diesem Bereich wird künftig aus Gründen des Landschaftsschutzes jegliche Bebauung untersagt.

Grundstück für einen öffentlichen Platz

Sofern der Zustand es erlaubt, soll der ehemalige Beachclub mit seinem historischen Aufzug zwischen Küste und Casino erhalten bleiben. Die Überreste der alten Mechanik sind noch heute sichtbar. Die Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigentümer sieht zudem vor, dass zwei Grundstücke – rund 3.500 und 2.300 Quadratmeter groß – an die Gemeinde abgetreten werden. Auf einem der beiden Areale soll ein öffentlicher Platz im Zentrum von Sol de Mallorca entstehen.

Ziel ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Urbanisation zu fördern, in dem die meisten Menschen bislang recht abgeschieden leben. Seit dem Raumentwicklungsplan von 2000 sei die Bevölkerung dort durch den Bau zahlreicher Wohnhäuser stark gewachsen, heißt es in dem Dokument. Das zweite Grundstück wird an den bestehenden öffentlichen Fußweg angeschlossen, um den Zugang zum Meer an der Cala Xada zu verbessern.

Das Gelände samt Casino war einst ein Symbol des touristischen Aufschwungs auf Mallorca. In den 1980er Jahren trat dort Boxlegende Muhammad Ali zu einem Schaukampf an. Später war dann das Casino aufgrund veränderter Nutzungsgewohnheiten nicht mehr rentabel und wurde ins Einkaufszentrum Porto Pi nach Palma verlegt.

