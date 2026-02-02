Nah am Es Trenc: Ihr persönliches, bezugsbereites Refugium auf Mallorca erwartet Sie

Im sonnigen Süden Mallorcas, unweit der Küste, liegt die exklusive Neubauanlage Adelfas de Es Trenc. Direkt vom erfahrenen Bauträger Urnova angeboten, verbindet dieses Projekt zeitgemäßen Wohnkomfort mit dem entspannten Lebensstil des Mittelmeerraums. Die Lage bei Sa Ràpita in der Gemeinde Campos steht für Ruhe, Naturverbundenheit und gleichzeitig für eine gute Erreichbarkeit aller Einrichtungen des täglichen Lebens. Damit eröffnet sich Ihnen jetzt eine attraktive Gelegenheit, Teil dieses besonderen und definitiv wertebeständigen Projekts zu werden.

Mediterranes Lebensgefühl in einer der schönsten Regionen der Insel

Nur wenige Minuten entfernt erstreckt sich der berühmte Naturstrand Es Trenc, ein rund sechs Kilometer langer Küstenabschnitt mit feinem Sand, sanften Dünen und türkisfarbenem Wasser. Als Teil des Naturschutzgebiets von Ses Salines zählt er zu den letzten unberührten Stränden der Insel und bietet ein einzigartiges Ambiente für erholsame Tage am Meer. Die Architektur der Anlage greift die Klarheit und Natürlichkeit der Umgebung auf und fügt sich harmonisch in das Landschaftsbild ein.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Wohnen mit Stil, Komfort und Privatsphäre

Adelfas de Es Trenc wurde mit dem Anspruch konzipiert, modernes Wohnen mit hoher Lebensqualität zu verbinden. Die zukünftigen Eigentümer können zwischen großzügigen Erdgeschosswohnungen mit privatem Garten und eleganten Penthäusern mit weitläufigen Dachterrassen wählen. Die einzelnen Gebäude sind lichtdurchflutet und so angeordnet, dass ein hohes Maß an Privatsphäre gewährleistet ist.

Alle Wohneinheiten verfügen über zwei bis drei Doppelschlafzimmer, zwei Badezimmer, eines davon als Bad en suite, sowie über einen offenen Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche. Große Fensterflächen und großzügige Terrassen schaffen fließende Übergänge zwischen Innen und Außen. Moderne Video-Gegensprechanlagen und zeitgemäße Sicherheitstechnik sorgen für zusätzlichen Komfort. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe ermöglicht ein angenehmes Raumklima sowohl im Sommer als auch im Winter.

Die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc bietet Komfort inmitten einer der schönsten Ecken Mallorcas. / Urnova

Die Wohnflächen liegen je nach Typ zwischen 123 und 156 Quadratmetern. Hinzu kommen private Dachterrassen mit 70 bis 115 Quadratmetern oder Gärten mit 60 bis 90 Quadratmetern. Eigene Stellplätze mit Solarpanels zur Vorbereitung von E-Ladestationen sowie ein Fahrradraum sind fester Bestandteil des Konzepts.

Eine grüne Oase mit durchdachtem Gemeinschaftskonzept

Das weitläufige Grundstück mit einer Fläche von 36.600 Quadratmetern bietet mehr als 15.000 Quadratmeter gestaltete Grünflächen, die als Rückzugs- und Erholungszonen dienen. Im Mittelpunkt der Anlage befindet sich ein 33 mal 14 Meter großer Salzwasserpool mit separatem Kinderbereich. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Fitnessstudio und eine Sauna.

Sogar eine moderne Sauna gehört zu der Wohnanlage. / Urnova

Die Gestaltung der Außenanlagen folgt einem nachhaltigen und wassersparenden Konzept. Oleander, Olivenbäume, Rosmarin und Lavendel prägen das mediterrane Erscheinungsbild. Der Name Adelfas de Es Trenc leitet sich vom Oleander ab, der hier das ganze Jahr über farbenprächtig blüht. Rund um den Poolbereich, dem sogenannten Green Element, sorgen tropische Pflanzen und Palmen für eine besondere Atmosphäre und schaffen Lebensraum für zahlreiche Vogelarten.

Die Wohnanlage Adelfas mit aktuellem Bewuchs / Urnova

Ein Standort, der Freizeit und Alltag ideal verbindet

Die Umgebung bietet vielfältige Möglichkeiten für eine aktive und gleichzeitig entspannte Lebensweise. Die Küste im Süden Mallorcas lädt zu Wassersportarten wie Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder Motorbootfahren ein. Die kleinen Häfen von Sa Ràpita und S’Estanyol sind hierfür ideale Ausgangspunkte. Wer lieber an Land aktiv ist, findet ein gut ausgebautes Netz an Wegen für Spaziergänge, Wanderungen und Radtouren durch Dünen, Wälder und Felder. Auch Erholungssuchende kommen auf ihre Kosten. Die Strände von Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita bieten selbst in den Sommermonaten viel Raum für Ruhe und Rückzug. Das milde Klima mit über 300 Sonnentagen im Jahr macht die Region besonders attraktiv für dauerhaftes Wohnen.

Wohnen im Paradies in der Nähe vom Traumstrand EsTrenc / Urnova

Die nahegelegene Stadt Campos bietet eine hervorragende Infrastruktur mit Supermärkten, Schulen, medizinischer Versorgung, Wochenmärkten und verschiedenen Dienstleistungsangeboten. Campos und die benachbarten Sandsteindörfer sind bekannt für eine exzellente Küche: von traditionellen Tapas-Bars bis hin zu anspruchsvollen Restaurants mit mediterraner und internationaler Gastronomie. Palma und der internationale Flughafen sind in rund 30 Minuten mit dem Auto erreichbar.

Modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl / Urnova

Ein Neubauprojekt mit Qualität und Erfahrung

Mit Adelfas de Es Trenc investieren Sie nicht nur in eine hochwertige Immobilie, sondern auch in nachhaltige Lebensqualität. Der Bauträger Urnova blickt auf über 35 Jahre Erfahrung zurück und steht in Spanien, insbesondere auf Mallorca, für Qualität, architektonischen Anspruch und Exklusivität. Diese Anlage bietet Ihnen die seltene Möglichkeit, in einer der letzten naturbelassenen Lagen der Insel ein neues Zuhause zu finden. Bereits fast die Hälfte der Wohnungen sind verkauft und das Projekt ist vollständig abgeschlossen. Sichern Sie sich ein Stück vom Paradies Mallorca!