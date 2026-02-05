Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ist dieser Berliner der größte Glückspilz der Welt? Für 25 Euro gewinnt er eine Zwei-Millionen-Villa auf Mallorca

Der 60-Jährige hat bei der deutschen Soziallotterie "Traumhausverlosung" eine luxuriöse Villa im Inselinneren gewonnen

Dieses Haus in der Inselmitte wurde verlost.

Dieses Haus in der Inselmitte wurde verlost. / Traumhausverlosung

Sarah López

Patrick Schirmer Sastre

Da hat ja jemand wirklich Schwein gehabt: Ein 60-jähriger Mann aus Berlin hat bei der deutschen Soziallotterie "Traumhausverlosung" auf Mallorca ein Haus im Wert von zwei Millionen Euro gewonnen. Zudem bekommt der Berliner 150.000 Euro in bar. Ein Teil der Erlöse geht an verschiedene wohltätige Organisationen. Haupt-Charity-Partner der Verlosung ist die DKMS, teilte eine Sprecherin der „Traumhausverlosung“ am Donnerstag (5.2.) mit.

Der Berliner habe seit Beginn bei den Verlosungen für Traumhäuser in Deutschland mitgemacht. Für das Los bei der besagten Mallorca-Ziehung am vorherigem Donnerstag (29.1.) habe er 25 Euro bezahlt. Der Mindesteinsatz für die Teilnahme beträgt zehn Euro.

Wie ist die zwei Millionen Villa?

Bei dem Objekt handelt es sich nach Angaben des Unternehmens um einen Neubau, dessen Wert mit zwei Millionen Euro angegeben wird. Die Immobilie in der Inselmitte verfügt über drei Schlafzimmer und drei Bäder, einen Swimmingpool und einen mediterranen Garten. Die Wohnfläche beträgt demnach 230 Quadratmeter.

Der Fall Omaze

Es ist nicht das erste Mal ist, dass eine ausländische Lotterie auf den Gedanken kommt, eine luxuriöse Mallorca-Finca an Menschen ohne Wohnsitz auf der Insel zu vergeben. Das US-amerikanische Unternehmen Omaze verloste Ende 2023 ein Anwesen in der Gemeinde Selva im Wert von 3,5 Millionen Euro – allerdings nur an Personen, die ihren Wohnsitz in Großbritannien hatten. Auch damals wurde der Hauptpreis von einem üppig dotierten Geldgewinn begleitet. Wie bei der "Traumhausverlosung" in Deutschland wurde ein Teil des Erlöses an wohltätige Zwecke gespendet.

Das Rathaus Selva zeigte sich damals empört über die Initiative und forderte eine Untersuchung, da es sich trotz des sozialen Charakters der Verlosung bei Omaze um ein gewinnorientiertes Unternehmen handelte. Die Nationalpolizei leitete Ermittlungen ein.

