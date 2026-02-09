Zehn Schlafzimmer, zehn Bäder, eigener Park: Deutscher verkauft sein "Schloss" auf Mallorca

Mit dem Castello M hat dieser Tage auf Mallorca ein Anwesen der Superlative seinen Eigentümer gewechselt. Den Verkauf der Villa in Palmas Nobelviertel Son Vida wickelte die Immobilienfirma Engel & Völkers ab. Das bestätigte Gabriela Muñoz, die Lizenznehmerin für Son Vida, gegenüber der Mallorca Zeitung.

Das Castello M gehört nach Angaben der Maklerin zu den fünf größten Anwesen im ohnehin schon herrschaftlichen Viertel Son Vida, das mit Panoramablick über der Bucht von Palma thront. Der Verkauf sei Ende 2025 von ihren beiden Mitarbeiterinnen Beatrice David und Carolynne Millingthon fix gemacht worden, berichtet die Unternehmerin.

Ziemlich oben am Berg gelegen: das Castello M in Son Vida. / Engel & Völkers

Vorbesitzer war eine deutsche Unternehmerfamilie, die dem "Haus viel Zeit und Zuneigung gewidmet hat", wie Gabi Muñoz sagt. Nahezu den gesamten Innenraum der 1988 erbauten schlossähnlichen Immobilie habe der Eigentümer in den vergangenen Jahren renoviert.

Aus persönlichen Gründen habe er sich dann im Jahr 2022 aber zum Verkauf entschieden. "Zunächst war das Haus nur im Secret Marketing, sprich nicht öffentlich ausgeschrieben", erklärt Gabriela Muñoz. Erst Mitte 2024 sei die Anzeige dann einem breiteren Publikum zugänglich gemacht worden. 2025 habe sich dann ein Interessent gefunden.

Deutscher verkauft an nicht-europäischen Eigentümer

Mit ihm standen der Eigentümer sowie Engel & Völkers nun seit rund einem Jahr in Verhandlungen, bevor es nun zum Abschluss des Kaufs kam. Wer die neuen Eigentümer sind, darf Gabi Muñoz nicht verraten. Nur so viel: "Es ist eine spanische Firma, hinter der ein nicht-europäischer Eigentümer steht." Über den Verkaufspreis schweigt sich die Maklerin eisern aus. Ein Mitbewerber von Engel & Völkers hatte das Castello M zeitweise für 19 Millionen Euro im Angebot.

Prächtig auch von innen: das Castello M in Son Vida. / Engel & Völkers

Die neuen Besitzer bekommen für ihr Geld jede Menge Luxus: Das Grundstück ist knapp 8.800 Quadratmeter groß, die bebaute Fläche beträgt mehr als 3.000 Quadratmeter. Allein das Haus hat 2.500 Quadratmeter Wohnfläche aufgeteilt auf mehrere Gebäude. Dazu gehören unter anderem zehn Schlafzimmer, zehn Badezimmer en Suite, drei Kamine, ein Fitnessstudio oder auch ein Gästezimmer, das als Yoga-Studio genutzt werden kann.

Spa mit Hammam und Park mit See

Im Außenbereich steht ein großer Pool mit mehreren Springbrunnen, ein Tennisplatz, ein offener Festsaal sowie ein Spa mit Hammam und ein Sportzentrum zur Verfügung. Auf der Terrasse verfügt das Anwesen über eine Grillecke mit der Bar "Linny's", einen offenen Holzkohlegrill, eine Vorrichtung für Wok-Gerichte und einen Pizzaofen. Im nahegelegenen Park "Sabine" wurde ein kleiner See angelegt. Darüber hinaus ist in der Garage Platz für vier Autos, es gibt eine Ladestation für Elektrofahrzeuge.

Auch innen mit Bar: das Castello M in Son Vida. / Engel & Völkers

Zwar sei dieser Verkauf einer der spektakulärsten in Son Vida in der jüngeren Vergangenheit gewesen, erklärt Gabriela Muñoz. Allerdings werde in dem Villenviertel in jüngster Zeit sehr viel verkauft. "2025 war das zweitbeste Jahr unserer Geschichte in Son Vida", so die Maklerin.

Die Nachfrage sei hoch, es gebe nicht mehr viele freie Grundstücke. "Viele kaufen ältere Häuser und reißen sie ab, um komplett neue Anwesen zu bauen." Ein Schicksal, das Castello M offenbar nicht blüht. "Die neuen Eigentümer wollen das Haus zwar innen komplett renovieren, aber die Struktur erhalten."