Für 3,6 Millionen Euro: Ehemaliges Luxushotel im Zentrum Palmas steht zum Verkauf

Das Hotel Perú in Palma steht zum Verkauf. Das einstige Wahrzeichen für Luxus auf Mallorca ist bei der Immobilienfirma Engel & Völkers für 3,6 Millionen Euro inseriert. Hotelgäste dürfen in der Immobilie im Stadtzentrum aber nicht mehr empfangen werden.

Rund um das Hotel an der Banc de s'Oli gab es in den vergangenen Jahrzehnten reichlich Knatsch und Ärger. Das angrenzende Rotlichtviertel "barrio chino" färbte in den 80er-Jahren ab und aus Luxus wurde ein Stundenhotel. Im Jahr 1985 entzog das Rathaus Palma endgültig die Lizenz. In den folgenden Jahren verfiel das Perú immer mehr, Feuer brachen aus, Hausbesetzer zogen ein.

Keine Chance für neue Hotellizenz

Der menorquinische Immobilienmakler Sergi Vilafranca wollte das Hotel retten und kaufte es 2014. "Mir schweben 15 oder 17 Zimmer vor, ein Restaurant im Erdgeschoss und eine Bar auf der Dachterrasse", sagte er beim MZ-Besuch 2019. Auf zwei Millionen Euro schätzte er die Renovierungskosten. Schon damals klagte er über langsam mahlende Mühlen der Behörden und widersprüchliche Aussagen vom Rathaus. Die Hotellizenz bekam er letztlich nicht, dafür aber vor gut einem Jahr grünes Licht für einen Umbau in Luxuswohnungen.

Denkmalgeschützt, aber einsturzgefährdet

Die Arbeiten wird nun wohl ein neuer Eigentümer vornehmen. "Neben zahlreichen Räumlichkeiten verbergen sich hier Elemente von großem architektonischem Wert, wie z. B. mehrere versteckte Bögen an der Seitenfassade die zum alten mittelalterlichen Ölmarkt gehörten", heißt es im Inserat. Das zum Teilen einsturzgefährdete Gebäude muss zwar von Grund auf renoviert werden, der neue Besitzer verpflichtet sich aber auch dazu, die Fassade des ehemaligen Hotels zu erhalten. Denn das Gebäude ist denkmalgeschützt.

Laut Engel & Völkers können aus den 618 Quadratmetern Wohnfläche sowohl ein Einfamilienhaus als auch mehrere Wohneinheiten entstehen.