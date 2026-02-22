Hier planschen die Superreichen auf Mallorca im Pool: Das sind die teuersten Ferien-Fincas der Insel

Sie planen Finca-Urlaub auf Mallorca? Sehr wahrscheinlich liegen die Unterkünfte, die wir hier vorstellen, über Ihrem Budget. Aber man wird ja mal träumen dürfen. Was bekommen die Gäste in den teuersten Fincas Mallorca für ihr Geld (Stand: 15.2.)? Als Beispielzeitraum haben wir die erste Juni-Woche (1. bis 8. Juni) genommen. In der Finca sollen mindestens zwei erwachsene Gäste und zwei Kinder unterkommen. Alle Fincas finden sich auf den Portalen fincallorca.de und booking.com.

Ca’s Misser bei Algaida

24.764 Euro ruft Booking für die Miete des Anwesens mit 13 Schlafzimmern sowie zwei weiteren Zimmern für Extrabetten, acht Bädern und Platz für 25 bis 29 Personen auf. Zu dem 21.000 Quadratmeter großen Anwesen gehören vier voneinander unabhängige Häuser. In allen Zimmern gibt es eine Klimaanlage, mit der man im Winter auch heizen kann. Zur Verfügung stehen auch ein Pool, ein Fitnessstudio, ein Fußballfeld, eine Tischtennisplatte und Volleyballnetze. Durch den großen Garten, den Grill und das Außenmobiliar eignet sich das Anwesen gut für eine Grillparty. Mehr Infos: hier

Ca’s Misser bei Algaida. / Booking

Casa Iris in Port d’Andratx

Die Testwoche in dieser 479 Quadratmeter und teilweise mit Fußbodenheizung ausgestatteten Villa kostet bei fincallorca.de 21.146 Euro. Durch die Lage am Rande einer Siedlung oberhalb des Hafenortes kann man aufs Meer und die Bucht schauen. Die Finca wurde erst 2020 renoviert und bietet zehn Betten in fünf Zimmern für Erwachsene. Neben einem 40 Quadratmeter großen Außenpool und sieben Liegen zum Sonnen stehen eine Sauna, ein Fitnessraum mit Spinning-Bike, Trainingsstation, Freihanteln und Yoga-Bereich zur Verfügung. Besonderes Schmankerl: Es gibt deutsches Fernsehen. Mehr Infos: hier

Casa Iris in Port d’Andratx. / fincallorca.de

Palma Bay Frontline in Son Veri Nou

Auf Platz 2 im Ranking der teuersten Fincas, die man über fincallorca.de buchen kann, steht mit 18.124 Euro Mietpreis dieses 500 Quadratmeter große, hochmoderne Haus auf einem 900 Quadratmeter großen Anwesen in der östlich von Palma gelegenen Urbanisation Son Veri Nou. In den vier Schlafzimmern von „Palma Bay Frontline“ ist Platz für acht Gäste. Zudem gibt es vier Badezimmer. Von drei Zimmern aus kann hat man einen „ungestörten Panoramablick auf das offene Meer“. Wem das nicht reicht, der kann auch drei Fernseher nutzen. Ein 42 Quadratmeter großer Salzwasserpool lädt zum Planschen ein – von außen vor Blicken geschützt. Mehr Infos: hier

Palma Bay Frontline in Son Veri Nou. / fincallorca.de

Finca Playa Llenaire – Can Pou in Pollença

Mit 16.512 Euro schlägt die Miete dieser „familienfreundlichen“ Finca zwischen Pollença und Port de Pollença mit jeweils vier Schlaf- und Badezimmern und Platz für acht Gäste zu Buche. Für Kinder gibt es ein Spielzimmer inklusive Spielsachen und Bücher, auch eine Videokonsole steht zur Verfügung. Besucher blicken auf die Berge, können Tischtennis spielen, im Privatpool schwimmen oder sich im Fitnessstudio austoben. Mehr Infos: hier

Finca Playa Llenaire – Can Pou in Pollença. / Booking.com

Only Summer in Llubí

Tief in die Tasche greifen müssen Urlauber mit 14.900 Euro auch für diese von Palmen und Olivenbäumen umgebene 300 Quadratmeter große Finca mit rustikalen Dachziegeln, einer hölzernen Pergola und Deko im Bohemian-Stil. In vier Schlafzimmern mit vier Bädern en suite können Gäste nächtigen, im 40-Quadratmeter-Pool entspannen. Auch mit einem eigenen Obstgarten, einer gut ausgestatteten Außenküche inklusive Gasgrill und einem Tischkicker punktet die Finca. Mehr Infos: hier

Only Summer in Llubí. / fincallorca.de

Es Molinet Nou in Son Carrió

1 1.042 Euro zahlen Gäste für diese außerhalb des Ortskerns gelegene Finca. In fünf Schlafzimmern haben zehn Personen Platz. Daneben gibt es fünf Badezimmer. Nicht nur von der Terrasse aus kann man auf die Berge schauen. Auf dem 21.000 Quadratmeter großen Gelände stehen 290 Quadratmeter Wohnfläche und 70 Quadratmeter überdachte Terrassenfläche zur Verfügung. Es gibt auch ein kleine Dachterrasse und einen „privaten Pool“. Auch das hauseigene Fitnessstudio und den Grillbereich können Urlauber nutzen. Mehr Infos: hier

Es Molinet Nou in Son Carrió. / booking.com

Can Lau in Santa Margalida

10.428 Euro: Für diesen Preis können Sie, wann immer sie wollen, im 15 x 5 Meter großen Pool oder im Winter im beheizten Whirlpool abtauchen oder in der Sauna dieser auf acht Personen ausgerichteten Unterkunft relaxen. Ob Tischtennis, Billard oder Dart: Hier kommt keine Langeweile auf. Zwei Grills (Gas und Holzkohle) stehen bereit. Für die Besucher der Finca mit 500 Quadratmeter Wohnfläche gibt es ein digitales, per QR-Code lesbares Handbuch mit Tipps zu Luxusrestaurants und Aktivitäten auf der Insel. Mehr Infos: hier

Can Lau in Santa Margalida. / fincallorca.de

