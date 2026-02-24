Es geht um Robert Lewandowskis Mallorca-Villa: deutsche Immobilienmaklerin in Palma vor Gericht

Das Landgericht von Palma verhandelt am Dienstag (24.2.) einen Rechtsstreit zwischen zwei deutschen Immobilienmaklern. Wie die MZ exklusiv erfahren hat, ist das Streitobjekt eine Villa, die dem Barça-Fußballstar Robert Lewandowski gehört. Eine Maklerin soll die Immobilie hinter dem Rücken ihrer Geschäftspartner verkauft haben. Nach MZ-Informationen hat die Angeklagte einen Deal ausgehandelt und wird sich beim Prozess für schuldig erklären.

Wie aus der Anklageschrift hervorgeht, die der MZ vorliegt, hatten die Angeklagte und die beiden Kläger eine gemeinsame Immobilienfirma in Calvià. In Online-Registern ist von einer Gründung im Jahr 2017 die Rede. Die Angeklagte hielt 25 Prozent am Unternehmen, die Kläger 50 Prozent. Wem die restlichen 25 Prozent gehören, lässt die Anklageschrift offen.

Am 9. Juni 2021 soll die Angeklagte ein Anwesen in Santa Ponça für 3.515.666 Euro an Robert Lewandowski und dessen Frau verkauft haben. Der Fußballer zahlte mit einem Scheck, den die Maklerin auf ein von ihr wenige Tage zuvor eröffnetes Bankkonto auszahlen ließ.

Geldfluss und Verdacht auf private Nutzung

In den folgenden zweieinhalb Monaten soll die Angeklagte immer wieder Geld von dem auf den Firmennamen ausgestellten Bankkonto abgehoben und für private Immobilienkäufe benutzt haben. Am 31. August 2021 waren nur noch 408.593,15 Euro übrig.

Laut Gesetz hätte die Frau vor dem Verkauf der Immobilie, die der Firma gehörte, ein Treffen der Anteilshaber einberufen müssen. Das tat sie aber nicht und legte vor dem Notar sogar eine gefälschte Urkunde über ein Treffen vor. Die Kläger kannten das Konto nicht, auf das die Einnahmen vom Verkauf flossen und waren auch nicht damit einverstanden, dass ihre Partnerin private Geschäfte mit dem Geld macht.

Die Staatsanwaltschaft klagt die Maklerin wegen drei Delikten an: Unterschlagung, geschäftliche Untreue und Fälschung eines Dokuments im Handelsregister. Insgesamt soll die Frau dafür siebeneinhalb Jahre in Haft gehen und für jedes Delikt eine Strafe von neun Monaten zu einem Tagessatz von 20 Euro zu zahlen. Zudem soll sie ihre Geschäftspartner entschädigen. Eine genaue Summe soll im Prozess festgelegt werden. Da sich die Angeklagte für schuldig erklärt, werden keine Zeugen nötig sein. Robert Lewandowski wird folglich nicht aussagen.

