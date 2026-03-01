Gedrängt, 14.000 Euro im Voraus zu zahlen: Österreicherin klagt über angeblichen Mietwucher auf Mallorca

Die Anmietung einer Wohnung im Viertel rund um die ehemalige Stierkampfarena in Palma ist in einem Schlagabtausch von Anzeigen zwischen der vermittelnden Immobilienagentur und der Mieterin geendet. Die junge Österreicherin (sie bittet darum, anonym zu bleiben) versichert, dass die Agentur Pisos Mallorca sie gezwungen habe, 14.085 Euro im Voraus zu zahlen, um Zugang zur Wohnung zu erhalten. Die Immobilienfirma bestreitet dies und erklärt, ihre Kundin habe diesen Betrag „freiwillig“ gezahlt.

Bitte um Aufhebung des Vertrags

Die Immobilie wurde für 1.700 Euro vermietet, einschließlich eines Garagenstellplatzes. Die Mieterin besichtigte sie im Dezember und entschied sich nach einigen Wochen, sie zu mieten. Der Eigentümer stimmte zu, und am 19. Februar unterzeichneten sie einen Vertrag, durch den sich die junge Frau verpflichtete, etwas mehr als 14.000 Euro im Austausch für die Schlüsselübergabe zu zahlen. Diese Zahlung umfasste sechs Monatsmieten im Voraus (10.685 Euro entsprechend der Miete vom darauffolgenden Tag, dem 20. Februar, bis zum 31. August) sowie weitere 3.400 Euro als Sicherheit und zusätzliche Kaution.

Nur wenige Stunden nach der Unterzeichnung bat die junge Frau jedoch um die Aufhebung des Vertrags mit der Begründung, sie müsse sich um persönliche Probleme in ihrem Herkunftsland Österreich kümmern, die sie dazu zwängen, auf die Wohnung zu verzichten. Sie forderte die Rückerstattung des gesamten im Voraus gezahlten Betrags. Nach einigen Stunden angespannter Gespräche wurde am 20. die Vertragsauflösung unterzeichnet, die den Vertrag annullierte, und der Eigentümer erklärte sich bereit, 10.685 Euro zurückzuzahlen, behielt jedoch 3.400 Euro – zwei Monatsmieten – „als Vertragsstrafe und Schadensersatz“ ein. Die Mieterin unterschrieb, versichert jedoch, sie habe dies „unter Zwang“ getan und fordert nun auch diesen Betrag zurück.

"Beleidigungen und Drohungen"

„Die Immobilienagentur verlangte von mir die Zahlung eines missbräuchlich hohen Betrags, vierzehntausend Euro, was acht Monatsmieten entspricht“, betont die Beschwerdeführerin und weist darauf hin, dass das spanische Mietgesetz (Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU) Vermietern und Immobilienagenturen nur erlaubt, maximal drei Monatsmieten im Voraus als Kaution und Sicherheiten zu verlangen. „Man sagte mir, wenn ich nicht das ganze Geld zahle, würden sie mir die Wohnung nicht vermieten, es gebe viele Interessenten, und wenn ich die Schlüssel wolle, müsse ich diese Bedingung erfüllen“, erklärt sie.

„An dem Tag, an dem man mir die 10.000 Euro zurückgab, kam es seitens der Immobilienagentur zu Beleidigungen und Drohungen, und man sagte mir, ich solle dankbar sein, dass ich zumindest zehntausend Euro zurückerhalten habe, weil sie nicht verpflichtet gewesen seien, dies zu tun. Man setzte mich unter Druck, die Vertragsauflösung zu unterschreiben. Wenn ich mich geweigert hätte, hätten sie die vierzehntausend Euro einbehalten und wir wären in einen langen Gerichtsprozess gegangen“, berichtet die Betroffene. „Und ich kann nicht jahrelang warten, um dieses Geld zurückzubekommen, weil es meine gesamten Ersparnisse sind und ich sie brauche, um eine andere Wohnung zu mieten“, fügt sie hinzu.

"Sie nutzen gesellschaftliches Problem aus"

Am darauffolgenden Tag forderte die junge Frau über einen Berater die Immobilienagentur auf, die 3.400 Euro zurückzuzahlen, da ihrer Ansicht nach der Vertrag noch nicht in Kraft getreten sei. „Sie nutzen ein gesellschaftliches Problem von höchster Tragweite wie das Wohnen aus. Zuerst verlangen sie 1.700 Euro Miete für eine Wohnung im Viertel Plaza de Toros, dann fordern sie 14.000 Euro, um sie zu vermieten, und obendrein behalten sie 3.400 Euro, ohne absolut irgendetwas getan zu haben“, betont dieser Berater, der eine Anzeige sowie eine Beschwerde bei der balearischen Maklerkammer vorbereitet.

Die Immobilienagentur ihrerseits versichert, es sei die Frau selbst gewesen, die „freiwillig“ angeboten habe, die 14.000 Euro im Voraus zu zahlen. „Sie kam mit einer weiteren Frau, die als Bürgin auftrat. Sie bestanden darauf, die Wohnung zu wollen, und boten in einem Treffen mit dem Eigentümer an, die sechs Monate im Voraus zu zahlen. Wir sind seit mehr als zwanzig Jahren tätig, kennen das Gesetz und haben noch nie von jemandem sechs Monate im Voraus verlangt. Aber sie boten an, sie zu zahlen, weil der Eigentümer zögerte, an sie zu vermieten, und sie ihn so überzeugten“, erklärt eine Verantwortliche von Pisos Mallorca.

"Keine andere Wahl, als Anzeige zu erstatten"

„Das LAU erlaubt den Rücktritt von einem Mietvertrag erst, wenn mindestens sechs Monate vergangen sind, nicht vorher", heißt es seitens des Maklerbüros. Und weiter: "Am Ende verhandelten wir über eine Vertragsstrafe; sie selbst sagten uns, wenn wir es bei zwei Monatsmieten belassen würden, könnten wir noch am selben Tag eine Einigung erzielen. Und ich betone: Der Eigentümer war nicht verpflichtet, irgendetwas zurückzuzahlen, aber aus Kulanz erstattete er ihnen 10.000 Euro. Zu unserer Überraschung begann ihr Berater kurz darauf, uns in WhatsApp-Nachrichten, E-Mails und Telefonanrufen zu bedrohen und zu beleidigen, sodass wir keine andere Wahl hatten, als Anzeige zu erstatten“, bedauert man in dieser Agentur.

