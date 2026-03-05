Ihr neues Zuhause auf Mallorca ist bereit – einziehen und wohlfühlen

Starten Sie in den Frühling mit der Verwirklichung Ihres Traums vom Eigenheim im mallorquinischen Paradies. Jetzt bietet sich Ihnen eine besondere Gelegenheit: Die Anlage Adelfas de Es Trenc im Südosten der Insel ist komplett abgeschlossen, und fast jede zweite Wohnung hat schon ihre neuen Besitzer gefunden. Warten Sie nicht zu lange – sichern Sie sich Ihr Domizil direkt vom Bauträger Urnova und ziehen Sie direkt ein!

Ihr Inselrefugium – realisiert von einem erfahrenen Bauträger

Mit Adelfas de Es Trenc eröffnet sich Ihnen eine seltene Chance, modernes Wohnen in Meeresnähe zu genießen – entwickelt von einem Bauträger mit über 35 Jahren Expertise. Urnova steht für hochwertige Bauqualität, stilvolle Architektur und umfassendes Know-how auf Mallorca wie auch auf dem spanischen Festland. Diese neue Wohnanlage vereint Wertbeständigkeit und attraktives Design in privilegierter, sonniger Lage im Südosten der Insel.

Wohnen im Paradies in der Nähe vom Traumstrand EsTrenc / Urnova

Wohnen unweit eines der letzten Naturstrände

Freuen Sie sich auf zeitgemäßen Wohnkomfort in einer nahezu unberührten Naturlandschaft. Das Projekt verbindet moderne Architektur mit mediterraner Authentizität. In der Nähe von Sa Ràpita in der Gemeinde Campos genießen Sie Erholung pur, Natur und Ruhe und eine gute Infrastruktur. Die Neubauanlage liegt nur wenige Minuten von einem der letzten naturbelassenen Strände Mallorcas entfernt. Der etwa sechs Kilometer lange Es Trenc befindet sich im Naturschutzgebiet Ses Salines und begeistert mit feinem Sand, Dünenlandschaft und karibikähnlichem, kristallklarem Meer.

Adelfa Wohnanlagen: Leben unter strahlend blauem Himmel / Urnova

Ankommen und abschalten – modernes Wohnen in besonderer Lage

Wählen Sie zwischen eleganten Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten oder attraktiven Penthäusern mit weitläufigen, eigenen Dachterrassen. Die Wohnflächen bewegen sich zwischen 123 und 156 m², ergänzt durch Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder private Gartenbereiche mit 60 bis 90 m². Adelfas de Es Trenc steht für Qualität, Nachhaltigkeit und Privatsphäre. Die lichtdurchflutete, klare Architektur integriert sich harmonisch in die Umgebung, während die durchdachte Anordnung der einstöckigen Gebäude diskretes Wohnen ermöglicht. Moderne Sicherheits- und Kommunikationslösungen wie Videogegensprechanlagen erhöhen den Komfort. Jede Wohneinheit bietet zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Bäder – eines davon en suite – sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit Nolte-Küche und großzügigen Terrassen. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe sorgt ganzjährig für perfekte Raumtemperaturen bei niedrigen Energiekosten. Zusätzlich stehen ein privater Pkw-Stellplatz mit Solarpaneelen für E-Ladestationen und ein geräumiger Abstellraum zur Verfügung.

Die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc bietet Komfort inmitten einer der schönsten Ecken Mallorcas. / Urnova

Eine grüne Oase mit mediterranem Flair

Auf dem 36.600 m² großen Areal sind über 15.000 m² als gepflegte Grünflächen und Erholungszonen gestaltet. Der üppig blühende Oleander – spanisch „Adelfas“ – gab dem Projekt seinen Namen. Nachhaltig angelegte, pflegeleichte Gärten mit Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin, Lavendel und weiteren typisch mallorquinischen Pflanzen prägen das Bild und sorgen für Grün und Blühten rund ums Jahr. Palmen und tropische Gewächse rahmen den Poolbereich – das „Green Element“ – ein und ziehen zahlreiche Vogelarten an. Der Mittelpunkt der Anlage ist ein 33 x 14 m großer Salzwasserpool mit Kinderbereich, großzügigen Sonnenterrassen sowie ein modern ausgestattetes Fitnessstudio inklusive Sauna.

Die Wohnanlage Adelfas mit aktuellem Bewuchs / Urnova

Sonne, Meer und aktive Erholung

Selbst in der Hochsaison entdecken Ruhesuchende noch entspannte Abschnitte an den nahegelegenen Stränden von Es Trenc, Ses Covetes oder Sa Ràpita. Mit über 300 Sonnentagen im Jahr und milden Wintern bietet der Südosten Mallorcas ideale Bedingungen für ganzjähriges Wohnen und um viel Zeit, an der frischen Luft zu verbringen. Die Region vereint Entspannung und sportliche Vielfalt – perfekt für Wassersport, Wanderungen und Radtouren. Naturstrände, kleine Buchten und kilometerlange Wege durch Dünen und Pinienhaine laden zu abwechslungsreichen Outdoor-Aktivitäten ein. Das meist ruhige Meer eignet sich hervorragend zum Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddeln oder Motorbootfahren. Ausrüstung und Kurse finden Sie in den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol.

Modernes Wohnen mit mediterranem Lebensgefühl / Urnova

Attraktive Region mit bester Anbindung

Entdecken Sie Ihr neues Zuhause in attraktiver und gut angebundener Umgebung. Im nahegelegenen Campos finden Sie sämtliche Einrichtungen des täglichen Bedarfs – von Supermärkten über Schulen und Ärzte bis hin zu Wochenmärkten und allen wichtigen Dienstleistungen. Kulinarisch erwartet Sie eine große Vielfalt: von traditionellen Tapas-Bars und bunten Wochenmärkten bis zu modernen, gehobenen Restaurants mit mediterraner oder internationaler Ausrichtung. Palma sowie der Flughafen sind in etwa 30 Autominuten erreichbar.

Zögern Sie nicht zu lange: Eine Neubauwohnung wie Adelfas de Es Trenc in derartiger Lage ist auf Ihrer Lieblingsinsel nur noch sehr selten zu finden.

Fordern Sie weitere Infos an oder fragen Sie nach einem Besichtigungstermin: www.urnovabaleares.com www.urnova.com/mallorca