Wegen des Iran-Kriegs: Plötzlich sind Immobilien auf Mallorca für Investoren aus Dubai interessant

Der Krieg im Iran, der die gesamte Golfregion in Mitleidenschaft gezogen hat, dürfte Auswirkungen auf den Immobilienmarkt auf Mallorca haben. So könnte die politische Unsicherheit rund um den Iran-Konflikt dafür sorgen, dass Investoren sich verstärkt auf Mallorca auf Immobiliensuche begeben statt in Dubai oder den anderen Emiraten. Davon geht der Präsident der Maklervereinigung API, José Miguel Artieda, aus.

Er habe bereits kurz nach den Angriffen der USA und Israels auf den Iran erste Rückmeldungen von Verbandsmitgliedern bekommen, dass das Interesse an Objekten auf Mallorca steige. "Ich habe von zwei unterschiedlichen Maklern gehört, dass sie Interessenten aus dem Nahen Osten hatten", sagt Artieda der MZ. Nachgefragt wurden Villen im Preissegment zwischen zwei und fünf Millionen Euro. Erkundigungen für Mietwohnungen seien dagegen nicht eingeholt worden, sagt Artieda.

Direktverbindung spielt wichtige Rolle

Die Interessenten seien dabei sowohl Menschen gewesen, die aus Europa zunächst in den die Emirate abgewandert waren und nun angesichts der Auseinandersetzungen in der Region zurückkommen möchten, als auch solche, die aus Dubai stammen und bisher nicht auf Mallorca ansässig waren.

Ohnehin habe man bereits mit einem verstärkten Interesse aus dem Nahen Osten gerechnet, seit publik wurde, dass es ab Juni 2026 eine neue Direktverbindung zwischen Abu Dhabi und Mallorca mit Etihad Airways geben wird. Bisher ist zumindest nicht bekannt geworden, dass die Airline aufgrund der politischen Situation in der Golfregion diese Pläne ändern wird.

Family Offices interessieren sich für Mallorca

Das bestätigt auch Rodrigo Lozano, der Geschäftsführer der Mallorca-Niederlassung von Spain Sotheby's International Realty. "Dass der Direktflug ein größeres Interesse an Mallorca-Immobilien seitens von Käufern aus dem arabischen Raum generieren wird, war klar. Der Flug ist dabei gleichzeitig als logische Folge des erhöhten Interesses im Nahen Osten an Mallorca zu sehen." Er glaubt, dass vor allem Family Offices, die bereits Besitztümer in Dubai haben, nun auch auf Mallorca etwas kaufen könnten.

Ausländer schätzten die Sicherheit, die Spanien im Vergleich zum Krisengebiet biete, sagt auch der Präsident der Architektenkammer der Balearen, Bernat Nadal. Er stellte am Dienstag (10.3.) die Ergebnisse der Kammer für 2025 vor und erklärte, dass vor allem die ungefährdete Lage auf den Balearen dazu führe, dass die Nachfrage nach einer Immobilie auf den Inseln steige.

Steuerlich bietet Dubai weiterhin große Vorteile

Das führe wiederum zu einer größeren Konkurrenz mit den Einheimischen bei der Suche nach Wohnraum. Nadal warnte in diesem Zusammenhang vor weiter steigenden Preisen auf Mallorca. Daran sei nicht nur die Nachfrage schuld, sondern auch im Zuge der Auseinandersetzungen im Nahen Osten gestiegenen Transportkosten, die sich beim Baumaterial bemerkbar machen.

Nicht alle Makler glauben allerdings an einen längerfristigen Effekt. So spricht Michael Malinowsky von Sun Mallorca Fine Homes in Port d'Andratx von einer wohl höchstens "zeitweiligen" Verlagerung des Interesses. "Die steuerlichen Vorteile, die Dubai bietet", seien im Vergleich zu Mallorca einfach zu stark. Wer als Privatperson dort gemeldet ist, zahlt weder Einkommensteuer, noch Vermögen-, Erbschaft- oder Schenkungsteuer.