Neues Großprojekt in Palma: Aus dem alten "Metropolitan"-Kino wird dieses schicke Multifunktionsgebäude

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hat am Mittwoch (18.3.) den Architekturentwurf vorgestellt, mit dem das ehemalige Kino „Metropolitan“ im Stadtteil Pere Garau in ein neues Kulturzentrum verwandelt werden soll. Das umgebaute Gebäude soll verschiedene öffentliche Einrichtungen vereinen. Der Entwurf sieht vor, "eine der Ruinen, die wir bei unserem Amtsantritt vorgefunden haben“, wiederzubeleben und es in ein für den Stadtteil offenes Gebäude mit Einrichtungen für Soziales, Verwaltung, Gesundheit, Bildung und Kultur zu verwandeln.

Martínez betonte, dass es sich um „eine der wichtigsten Einrichtungen der letzten 25 Jahre im bevölkerungsreichsten Stadtteil Palmas“ handelt, und betonte, dass Pere Garau „genau das verdient habe“. Das Projekt sieht eine bebaute Fläche von rund 7.200 Quadratmetern und eine geschätzte Investition von 14,3 Millionen Euro vor, zu denen auch noch der Erwerb des Grundstücks hinzukommt, der im vergangenen Jahr für 3,6 Millionen Euro lag.

Das ist im Gebäude geplant

Das Gebäude wird über drei Untergeschosse verfügen – zwei davon sind als Parkflächen vorgesehen, eines als Lager – sowie über sechs oberirdische Etagen. Im Erdgeschoss sowie im zweiten und dritten Stock werden öffentliche Dienste untergebracht. Dazu zählen eine neue Polizeiwache, ein Gesundheitszentrum, eine Kinderkrippe für null- bis dreijährige Kinder, ein neues Bürgerbüro sowie ein Konferenzsaal.

In den oberen Stockwerken werden Räumlichkeiten geschaffen, die sich im Laufe der Zeit an die wechselnden Bedürfnisse des Viertels anpassen können – mit Mehrzweckräumen, offenen Unterrichtsräumen und Flächen für Vereine und Einrichtungen. Dort werden zudem das Seniorenzentrum, das Nachbarschaftszentrum und die Bibliothek untergebracht.

Das Gebäude steht seit 2011 leer. / B. Ramon

Ein besonders hervorzuhebender Aspekt des Projekts ist die Einbindung von Terrassen, Schattenbereichen und gut belüfteten Flächen auf den verschiedenen Ebenen des Gebäudes. Außerdem bleibt der hintere Teil des Grundstücks unbebaut und wird zu einer offenen, begrünten Fläche umgestaltet.

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Nach 60 Jahren Betrieb geschlossen

Das Traditionskino "Metropolitan" in Palma hatte 2011 nach mehr als 60 Jahren den Betrieb eingestellt. Grund für die Schließung war damals die Ausbreitung der großen Multiplex-Kinos auf Mallorca, der auch andere kleine Kinos zum Opfer fielen