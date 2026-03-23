Für angehende Mallorca-Hoteliers: Landgut Gabellí Gran mit Lizenz für Fünf-Sterne-Haus steht zum Verkauf

Das Landgut Gabellí Gran in der Gemeinde Campanet im Norden von Mallorca ist erneut auf dem Markt – diesmal zu einem Preis von 16 Millionen Euro. Bereits Ende 2023 hatte der irische Eigentümer das Anwesen verkaufen wollen, damals allerdings für deutlich günstigere 7,5 Millionen Euro. Zu einem Abschluss kam es letztlich nicht.

Der wesentliche Unterschied zu damals: Inzwischen verfügt die Possessió über eine Genehmigung für ein Fünf-Sterne-Hotel, das sich laut dem Immobilienportal, das das Anwesen nun anbietet, bereits „im Bau“ befindet. Gabellí Gran grenzt an die benachbarte Finca Gabellí Petit, auf deren Gelände die bekannten Ses Fonts Ufanes liegen.

So liegt die Possessió Gabellí Gran. / Idealista

28 Zimmer mit 32 Bädern und Weinberg

Gabellí Gran umfasst 28 Zimmer in einer historischen Possessió mit 2.140 Quadratmetern bebauter Fläche, verteilt auf vier Etagen. Das Landgut liegt auf einem 72 Hektar großen Grundstück, zu dem unter anderem 11,5 Hektar Weinberge und 20 Hektar Olivenhaine gehören. Der übrige Teil des Anwesens besteht aus naturbelassenem Gelände, das vom 372 Meter hohen Puig de ses Mates Verdes geprägt wird.

Zur Ausstattung des Herrenhauses gehören außerdem 32 Bäder, ein Swimmingpool und ein weitläufiger Garten. Als Zeugnis der früheren landwirtschaftlichen Nutzung ist auf der Finca noch eine alte Ölmühle erhalten. Hinzu kommt eine geschützte Kapelle, die inzwischen auch als attraktiver Ort für Hochzeiten gilt. Der Weinberg wurde zwischen 2017 und 2019 mit Merlot, Syrah, Chardonnay und weiteren einheimischen Rebsorten bepflanzt.

Der Weinberg auf dem Anwesen. / Idealista

Ses Fonts Ufanes auf der Nachbarfinca

Wie das "Diario de Mallorca" bereits 2023 berichtete, war die Baugenehmigung für die Umwandlung der Possessió in ein Luxushotel im August 2022 erteilt worden. Die Ausführungsfrist wurde auf 36 Monate festgesetzt, die Umbauarbeiten auf fast zwei Millionen Euro veranschlagt. Zu den Auflagen gehörte, dass die Gebäude ihre ursprüngliche Struktur bewahren und alle erhaltenswerten historischen Elemente restauriert werden müssen.

Ein zusätzlicher Wert des Anwesens ist seine Nähe zu den Fonts Ufanes, einem der bekanntesten Naturphänomene Mallorcas. Nach starken Regenfällen im Gebiet des Puig Tomir tritt dort plötzlich Wasser aus dem Untergrund hervor.

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Innerhalb kürzester Zeit können die Wassermengen von null auf bis zu hundert Kubikmeter pro Sekunde ansteigen, bevor sie in den Torrent de Sant Miquel fließen, der das Wasser weiter in den Naturpark s’Albufera leitet. Die Quellen sind im Winter nach ergiebigeren Regenfällen ein beliebtes Ausflugsziel.

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