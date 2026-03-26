"Oscar der Branche": Dieses auf Mallorca aktive Immobilien-Unternehmen ist in Deutschland zum "Makler des Jahres" gekürt worden

Bei einer Preisverleihung mit 500 geladenen Gästen ist am Mittwoch (25.3.) im Palladium in Köln für das Familien-Immobilienunternehmen Mayer & Dau ein Traum wahr geworden: Die Brüder Benjamin und Julian Dau des auch auf Mallorca aktiven Unternehmens durften den Deutschen Immobilienpreis 2026 in der Kategorie "Makler des Jahres" entgegennehmen. Insgesamt gab es neun Kategorien, für die 600 Bewerbungen eingegangen waren.

Zum Gewinner Mayer & Dau Immobilien GmbH heißt es in einer Pressemitteilung: "Das alteingesessene Immobilienunternehmen überzeugt durch die erfolgreiche Verbindung von Bauträger- und Maklerkompetenz, einen ganzheitlichen Serviceansatz, dem strategischen Einsatz von KI sowie eine klare Marketingstrategie, sodass es auch in einem anspruchsvollen Marktumfeld nachhaltig wächst."

Erfolgreiche und professionelle digitale Vermarktung – Mayer & Dau präsentiert online über 1.000 Immobilien. / Mayer & Dau

"Für mich und meine Familie ist der Preis sehr besonders. Es ist die größte Auszeichnung, die man bekommen kann, sozusagen der Oscar der Branche. Zudem ist es Wahnsinn, wie viele Firmen sich beworben haben", so Geschäftsführer Benjamin Dau zur MZ.

Der Preis sei auch eine Bestätigung dafür, dass das Immobilienunternehmen sein Wachstum auf Mallorca "massiv fortsetzen" werde, so Dau.

Von Norddeutschland nach Mallorca

Mayer & Dau wurde 2009 von den beiden Brüdern gegründet. Mittlerweile hat sich das norddeutsche Maklerunternehmen längst auch auf der Insel etabliert. Der Sprung nach Mallorca begann mit der Eröffnung des ersten Standorts in Cala Ratjada im Jahr 2023, 2024 folgte das Büro in Santa Ponça, 2025, wurde ein dritter Standort in Alcúdia eröffnet. Am neusten ist das vierte Büro an Palmas Paseo Marítimo, das erst vor knapp drei Monaten eröffnet wurde. Geplant sind zudem weitere Büros in Santanyí und in der Inselmitte.

Benjamin und Julian Dau kurz nach der Verkündung. / Mayer & Dau

Schnelles Wachstum

Die Tatsache, dass das Unternehmen innerhalb von nur drei Jahren vier Büros auf Mallorca eröffnet hatte, habe bei der Bewerbung für den Preis auch eine Rolle gespielt. "Es zeigt das schnelle Wachstum", so Dau.

Mittlerweile bietet das Unternehmen über 1.000 Immobilien inselweit – nicht nur zum Kauf, sondern auch zur Miete. Heute umfasst das Team auf der Insel 27 mehrsprachige Mitarbeitende und eine eigene Inhouse-Werbeagentur mit Foto- und Videografen sowie eigener Mediengestaltung. In Deutschland beschäftigt Mayer & Dau Immobilien 87 Mitarbeitende.

Ein Unterschied zu vielen anderen Immobilienagenturen sei, dass alle Mitarbeiter bei Mayer & Dau fest angestellt sind. "Der Preis geht nicht nur an meinen Bruder und mich, sondern an das ganze Unternehmen", betont Dau. "Gewinnen tust du nie alleine. Wir können das beste Produkt der Welt haben und die besten Prozesse. Wenn die Mitarbeiter es aber nicht leben, hat man keine Chance", findet er.

Bereits 2021 und 2023 hatte sich Mayer & Dau für den Preis beworben, ging letztlich aber leer aus. "Wir wussten, dass sich auch in diesem Jahr wieder Hunderte von starken Firmen beworben haben. Daher haben wir nicht damit gerechnet, ihn letztlich zu bekommen", so der 39-Jährige, der ab und an schon in Fernsehformaten an der Seite von TV-Auswanderern wie Steff Jerkel, Peggy Jerofke oder Tamara und Marco Gülpen zu sehen war.

Opening-Party Mallorca mit Peggy Jerofke und Steff Jerkel / Inya SchroÌder

Weitere Preisträger des Deutschen Immobilienpreises 2026:

Verwalter des Jahres : Gundlach Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG

: Gundlach Haus- und Grundstücksverwaltung GmbH & Co. KG Green Project: RIEHLE KOETH GmbH & Co. KG

RIEHLE KOETH GmbH & Co. KG Newcomer des Jahres : inGemeinschaft GmbH

: inGemeinschaft GmbH Best Brand: aptum GmbH

aptum GmbH Branchen-Pionier: Ogulo GmbH

Ogulo GmbH Local Hero: Peggy Stüber Immobilien

Peggy Stüber Immobilien Haus der Herzen: RENSCH-HAUS GmbH, Musterhaus Palermo

RENSCH-HAUS GmbH, Musterhaus Palermo Persönlichkeit des Jahres: Rolf Buch, ehemaliger CEO Vonovia, Executive Advisor KKR und Senior Advisor BCG

Die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2026. / Lars Hübner

Sie saßen in der Jury

Inga Beyler : Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH

: Managing Partner, Baustein Executive Search GmbH Martin Kaßler : Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V.

: Geschäftsführer des Verbands der Immobilienverwalter Deutschland e. V. Carolin Hegenbarth : Bundesgeschäftsführerin des IVD

: Bundesgeschäftsführerin des IVD Larissa Lapschies : Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH

: Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH Miriam Beul : Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks

: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks Robert Kaiser : Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting

: Geschäftsführer & Gesellschafter von ProFido Consulting Stefan Mantl : Inhaber & CEO von onOffice

: Inhaber & CEO von onOffice Sun Jensch : Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH

: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH Georg Ortner : Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft

: Experte und Verkaufstrainer in der Immobilienwirtschaft Lars Wiederhold : Chef vom Dienst, Immobilien Zeitung

: Chef vom Dienst, Immobilien Zeitung Christine Lemaitre: Geschäftsführender Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen

Wird bald im Büro in Palma stehen: der Deutsche Immobilienpreis 2026. / Mayer & Dau

Über den Deutschen Immobilienpreis

Der Deutsche Immobilienpreis powered by immowelt zeichnet herausragende Leistungen und Projekte der Immobilienwirtschaft aus. Er ist die erste Auszeichnung am deutschen Markt, die es sich zum Ziel gemacht hat, die gesamte Bandbreite der Immobilienbranche widerzuspiegeln. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt ins Leben gerufen.