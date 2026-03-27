Luxus Bauunternehmen auf Mallorca – Exklusive Villen & nachhaltiger Premium-Bau mit Vivenda

Sie wollen auf Mallorca bauen? Ein schönes luxuriöses Haus soll es werden, das Ihren hohen und exklusiven Ansprüchen gerecht wird? Doch Ihnen graut es jetzt schon vor der Bauzeit, den vielen zu lösenden Problemen, der Bürokratie, dem Aufwand und der Zeit, die Sie dafür benötigen? Keine Sorge, denn die Lösung kann so einfach sein: Vivenda das Bauunternehmen von Miguel Ramis mit mehr als 20 Jahren Erfahrung im Luxussegment auf Mallorca. Deren hochqualifiziertes Team von Experten und Technikern kümmert sich um alles und ist spezialisiert auf anspruchsvolle, elegante und vor allem einzigartige langlebige Häuser, Luxus-Villen, Wohnlagen und den modernem Umbau bestehender Fincas.

Pool vom Bauprojekt der Luxusvilla 'Sea Beauty' von Vivenda im Südwesten / Vivenda

Built to last

Ihr Motto ist denn auch “Built to last – auf Langlebigkeit ausgelegtes Bauen.” Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit sind dabei die Säulen ihrer Philosophie. Und dafür nutzen sie die aktuellste Technik sowie die hochwertigsten Materialien, vorzugsweise von lokalen Firmen, aber sie beziehen auch Qualitäts-Produkte aus anderen Ländern. Bei mindestens 85 Prozent der Projekte kommen Santanyí-Stein (Marès-Stein) und Kalkmörtel zum Einsatz, die bis zu 30 Prozent widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit sind als andere herkömmliche Baustoffe. Ebenfalls geeignet speziell für die Klimasituation und die hohe Luftfeuchtigkeit Mallorcas sind ihre fortschrittlichen Dämmtechniken und behandeltes, somit wasserresistentes Holz. Das Thema Nachhaltigkeit ist Vivenda generell wichtig. Dies zeigt sich an ihrem Engagement bei der Verwendung von entsprechendem Material, bei Erhaltung und Recycling.

Das Team von Vivenda im Meeting / Vivenda

Auch bei den kooperierenden Gewerken, die das eigene Konstruktionsteam mit allein 40 Mitarbeitern in den Bereichen Bauleitung und Management ergänzen, arbeiten sie ausschließlich mit einem Netzwerk von etablierten Premium Partnern, die den hohen Qualitätsansprüchen von Vivenda genügen. Damit ihre Kunden zufrieden sind, wird ebenfalls viel Wert auf Details gelegt. Mit viel Hingabe und Perfektion werden viele Stunden auf Verfeinerung und Design verwendet, um Ihr Luxushaus wirklich einzigartig zu gestalten.

Alles aus einer Hand

Die Arbeitsweise von Vivenda ist individuell, maßgeschneidert und personalisiert. Als Bauherr werden Sie lediglich einen Ansprechpartner haben, der den Bau vom ersten bis zum letzten Tag als Verantwortlicher exklusiv betreut. Dieser wiederum ist Ansprechpartner für alle Gewerke, koordiniert das Premium-Bauvorhaben und ist Partner des Architekten, um dessen – und somit Ihre – Vorstellungen perfekt umzusetzen. Sie können einen Architekten ihrer Wahl mit dem Projekt betrauen oder die Architekten der Firma wählen. Aber falls Ihr Architekt beispielsweise in Deutschland ansässig ist und daher nicht permanent hier auf der Insel sein kann, werden die Architekten von Vivenda ihn bei der Projektentwicklung für ein qualitativ hochwertiges Endergebnis unterstützen, ihn mit den bautechnischen und klimatischen Gegebenheiten der Insel vertraut machen und sein Stellvertreter auf der Baustelle sein.

Fassade vom Bauprojekt der Luxusvilla 'White Dream' von Vivenda in Cala Dor / Vivenda

Rundum-Paket mit Vorteilen

Ein Vertrag mit Vivenda bedeutet, dass Sie ein Rundum-Paket bekommen, natürlich auch in Ihrer Sprache: Neben Spanisch werden Englisch und Deutsch gesprochen, denn es gibt mehrere deutsche Mitarbeiter im Team. Doch das sind längst nicht alle Vorteile, die Vivenda bietet: Anders als bei den meisten Firmen in dieser Branche bezahlen Sie nicht vorab, beim Richtfest und bei der Schlüsselübergabe die jeweils gedrittelte Bausumme, sondern Sie zahlen am Ende jedes Monats während der Bauzeit genau das, was im Laufe des Monats an Kosten entstanden ist, etwa in Bezug auf das verarbeitete Material und die Arbeitszeit. Transparenz ist Vivenda wichtig.

00PAP3 Eingang vom Bauprojekt Luxusvila 'North Pearl 2' von Vivenda in Formentor / Vivenda

Am Ende – und das ist ein zweiter entscheidender Unterschied – summiert sich alles auf 95 Prozent des Gesamtbetrags. Die restlichen fünf Prozent kann der Bauherr ein Jahr einbehalten, sozusagen als Garantie. Erfolgen Reklamationen in dieser Zeit von ästhetischen Änderungswünschen bis hin zu später entdeckten Baumängeln, korrigiert und repariert Vivenda alles im Rahmen ihrer Garantie. “Es geht auch um gegenseitiges Vertrauen, deshalb dieses Angebot”, meint Miguel Ramis. Erst bei Ablauf des Jahres sind die fünf fehlenden Prozent zu zahlen. Für baulich bedingte Mängel gilt die Garantie weitere zwei Jahre. “Wir haben bislang nur gute Erfahrungen gemacht, dies zeigt auch die hohe Zahl an Kunden, die wiederholt mit uns arbeiten”, so Ramis.

Kontakt Vivenda C/. Joan Alcover, 49A, Palma Tel.: 971-24 06 12 www.vivenda.es