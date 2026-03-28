Die aggressiven Makler-Methoden haben nun Palmas Stadtrand erreicht
RED Premium Real Estate bietet Anwohnern im Viertel Rafal ihre Dienste an, um angesichts der hohen Nachfrage Immobilien zu verkaufen, mit "fortschrittlichen Marketinginstrumenten"
Der Immobilienmarkt in Palma kennt weiter nur eine Richtung: nach oben. Weil Wohnungen und Häuser in den begehrten Vierteln der Innenstadt knapp sind, weiten Makler ihre Suche inzwischen zunehmend auf den Stadtrand aus. Im Viertel Rafal sorgte nun ein Werbeschreiben einer Immobilienagentur in den Briefkästen der Anwohner für Verwunderung. Darin ist von diesem „exklusiven Viertel“ die Rede – eine bemerkenswerte Beschreibung für eines der volkstümlichsten Viertel der Stadt.
„Fortschrittliche Marketinginstrumente“
Unterzeichnet ist das Schreiben von einer Beraterin von RED Premium Real Estate. Sie bietet den Bewohnern ihre Dienste für den Fall an, dass sie ihre Immobilie verkaufen möchten. Als Grund nennt sie die „hohe Nachfrage von Kunden, die an Immobilien wie der Ihren interessiert sind“. Zudem verweist sie auf „fortschrittliche Marketinginstrumente“ und „ein internationales Netzwerk exklusiver Kunden“.
Zum Schluss macht die Maklerin den Empfängern noch ein konkretes Angebot: eine „kostenlose und unverbindliche Bewertung“ ihrer Wohnung oder ihres Hauses. Ein weiteres Indiz dafür, dass der Appetit von Käufern und Investoren inzwischen längst alle Ecken der Stadt erreicht hat.
Aktionen eher aus anderen Vierteln bekannt
Solche Briefkastenaktionen sind allerdings nicht neu. Branchenkenner räumen ein, dass diese Kampagnen gezielt eingesetzt werden, um angesichts des knappen Angebots und der starken Nachfrage in Palma neue Objekte an Land zu ziehen.
Auffällig ist in diesem Fall vor allem der Ort des Geschehens: Bislang war diese Praxis eher mit Vierteln wie dem Casc Antic oder Santa Catalina verbunden. /slr
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