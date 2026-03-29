Immobilien auf Mallorca: Wie in einem verlassenen Gebäude in Palma kein Luxushotel, sondern ein Begegnungsort entsteht

Es wirkt wie ein Orchideenprojekt in einer Stadt, in der jedes leer stehende Gebäude für ein Boutique-Hotel oder Luxuswohnungen in Beschlag genommen wird. Aber hier in Pere Garau, einem der Viertel Palmas, das am meisten unter der Gentrifizierung ächzt, soll aus einem der bekanntesten ungenutzten Gebäude ein Projekt entstehen, das der Allgemeinheit dient. 67 Jahre lang befand sich hier, im Carrer Gabriel Llabrés, das Kino Metropolitan Palace. Im Jahr 2011 schloss es. Die Konkurrenz durch die Multiplexkinos war zu groß geworden. Seither verfällt das Haus mit der bereiten Fassade, an der immer noch die Rahmen für Filmplakate befestigt sind.

Von der alten Fassade des Metropolitan bleibt nichts mehr übrig. | FOTO: RATHAUS PALMA

Anfang 2025 erwarb die Stadt das alte Kino – für 3,6 Millionen Euro. Das Ziel: ein multifunktionales Zentrum zu schaffen, einen Begegnungsort für die Menschen des Viertels. Die Stadt schrieb das 14,3-Millionen-Euro-Projekt aus. Seit vergangener Woche stehen die Sieger fest: die beiden mallorquinischen Architekten Joan Fortuny und Martí Sanz.

Hohe Ansprüche

Leicht war die Ausarbeitung nicht, erklärt Fortuny im Interview mit der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. Denn die Ansprüche der Stadt waren ganz schön hoch. So musste das neue Gebäude unter anderem Platz für eine neue Polizeiwache, eine Kita, ein Bürgerbüro und ein Gesundheitszentrum bieten. Gleichzeitig sah die Projektbeschreibung auch Räumlichkeiten vor, die flexibel umgestaltbar sind und im Laufe der Zeit an sich wandelnde Bedürfnisse anpassen können. Und darüber hinaus mussten bau- und brandschutzrechtliche Vorgaben erfüllt geben. „Offene Räume zu schaffen ist heute nicht so schwierig“, so Fortuny. „Das Problem ist, sie an die Richtlinen anzupassen.“

Immerhin: Die Architekten hatten einen Standortvorteil. Ihr Büro befindet sich nicht weit vom alten Kino entfernt. Fortuny selbst sah sich früher dort Filme an. Er spricht von einer gewissen Nostalgie gegenüber dem Ort. Gleichzeitig weiß er um die Bedürfnisse des Viertels: „Pere Garau hat viel Sozialleben, was das Viertel sehr interessant macht, aber es fehlen Orte der Begegnung und der Ruhe.“

Auch deshalb habe sich das Architekten-Duo bemüht, Terrassen, Schattenbereiche und gut belüftete Flächen auf verschiedenen Ebenen zu schaffen, sodass die verschiedenen Einrichtungen eigene Außenbereiche haben, die sich ins Gesamtbild einfügen. Die geplante Kita bekommt im Hinterhof des Gebäudes einen Spielplatz.

Verschiedene Terrassen und Außenbereiche sind ein zentrales Element des geplanten Stadtteilzentrums Pere Garau. | FOTO: RATHAUS PALMA

18 Monate für die Umsetzung Zeit

Der Bau soll 2027 ausgeschrieben werden. 18 Monate ist danach für die Umsetzung Zeit. Insgesamt werden nach der Fertigstellung 7.200 Quadratmeter auf neun Stockwerken zur Verfügung stehen, davon drei unterirdisch.

Bürgermeister Jaime Martínez zeigte sich bei der Vorstellung des Projekts voll des Lobes für den Entwurf. Es gehe darum, „eine der Ruinen, die wir bei unserem Amtsantritt vorgefunden haben“ wiederzubeleben. Der Vorschlag von Fortuny und Sanz sei „genau das, was Pere Garau verdient hat“.

Fortuny derweil zeigt sich ehrfurchtsvoll vor der Aufgabe. Denn Wettbewerb zu gewinnen, sei ein Wunder, erklärt er. „Aber dass so ein Projekt tatsächlich gebaut wird, ist ein weiteres Wunder.“

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