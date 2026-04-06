Ihr neues Domizil auf Mallorca – ankommen und genießen

Die Sonne und das schöne Wetter rufen: Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch vom eigenen Zuhause auf Ihrer Lieblingsinsel – direkt vom Bauträger Urnova. Zögern Sie nicht, eine besondere Chance bietet sich Ihnen jetzt – sichern Sie sich Ihr Zuhause, Sie können direkt einziehen! Die moderne Neubauanlage Adelfas de Es Trenc im Südosten der Insel an der Küste nahe Es Trenc ist vollständig fertiggestellt und bereits zu 50 Prozent verkauft.

Leben in bevorzugter Lage nah am Meer

Der rund sechs Kilometer lange Es Trenc liegt im Naturschutzgebiet Ses Salines und beeindruckt mit feinem Sand und Dünen und seinem türkisblauen, karibikgleichem Wasser. Die nur wenige Minuten entfernte Wohnanlage Adelfas de Es Trenc vereint eine moderne Bauweise mit mediterranem Charme und der Nähe zu diesem Strand, einem der schönsten Mallorcas. Hier, in der Umgebung von Sa Ràpita, in der Gemeinde Campos, genießen Sie Ruhe, Natur und eine gute Infrastruktur.

Der Salzwasser-Pool im Herzen der Neubau-Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Zeitgemäßer Wohnkomfort – umgesetzt von einem erfahrenen Entwickler

Ihr persönliches Inseldomizil liegt eingebettet in eine nahezu ursprüngliche Landschaft. Mit Adelfas de Es Trenc eröffnet sich Ihnen die seltene Gelegenheit, modernes Wohnen in unmittelbarer Meeresnähe zu erleben – realisiert von einem Bauträger mit mehr als 35 Jahren Erfahrung. Der Name Urnova steht für hochwertige Bauweise, moderne Architektur und umfassende Kompetenz sowohl auf Mallorca als auch auf dem spanischen Festland. Die Anlage bedeutet eine nachhaltige Wertbeständigkeit mit stilvollem Design in einer der sonnigsten Ecke der Insel.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Aussuchen, einziehen und wohlfühlen

Entscheiden Sie sich zwischen stilvollen Erdgeschosswohnungen mit eigenem Garten oder exklusiven Penthäusern mit großzügigen Dachterrassen. Die Wohnflächen liegen zwischen 123 und 156 m² und werden ergänzt durch Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder private Gärten mit 60 bis 90 m². Adelfas de Es Trenc verspricht Qualität, Exklusivität und Privatsphäre. Die Architektur der eingeschossigen lichtdurchfluteten Gebäude fügt sich in die Landschaft ein, während die durchdachte Anordnung Platz lässt und ruhiges Wohnen ermöglicht. Jede Wohnung verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer und zwei Badezimmer, davon ist eines en suite. Der offene Wohn- und Essbereich ist mit einer Nolte-Küche ausgestattet und alle Wohnungen bieten großzügige Terrassen. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe sorgt ganzjährig für angenehme Temperaturen bei niedrigen Energiekosten. Zusätzlich gehören ein privater Stellplatz mit Solarpaneelen für E-Ladestationen sowie ein geräumiger Abstellraum dazu. Moderne Kommunikations- und Sicherheitssysteme wie Videogegensprech- und Alarmanlagen lassen die Eigentümer ruhig schlafen.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Das Green Element und viel Oleander

Der Oleander – auf Spanisch „Adelfas“ – gab dem Projekt seinen Namen, er blüht hier in Hülle und Fülle. Das Herzstück inmitten Anlage ist ein 33 x 14 m großer Salzwasserpool mit separatem Kinderbereich, weitläufigen Sonnenterrassen sowie ein modernes Fitnessstudio inklusive Sauna. Drumherum schmücken nachhaltig konzipierte Gärten mit typisch mediterranen Pflanzen wie Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin und Lavendel das Umfeld und sorgen ganzjährig für Wohnen im Grünen. Palmen und tropische Gewächse rahmen den Poolbereich – das sogenannte „Green Element“ – ein und locken zahlreiche Vogelarten an. Auf dem 36.600 m² großen Grundstück sind insgesamt über 15.000 m² mit Grünflächen und Erholungsbereichen angelegt.

Das moderne Fitnesstudio der Wohnanlage Adelfas de Es Trenc. / Urnova

Eine attraktive Umgebung

Im nahegelegenen Campos finden Sie alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs – von Supermärkten über Schulen und Ärzte bis hin zu Wochenmärkten und wichtigen Dienstleistungen. Auch kulinarisch hat die Region viel zu bieten: von traditionellen Tapas-Bars und lebhaften Märkten bis hin zu angesagten Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche. Palma und der Flughafen sind in etwa 30 Minuten mit dem Auto erreichbar. Die umliegenden Sandsteindörfer und Küstenorte laden zu spannenden Erkundungen ein.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Wassersport und andere Outdoor-Aktivitäten

Mit über 300 Sonnentagen jährlich und milden Wintern bietet der Südosten Mallorcas ideale Voraussetzungen für ganzjährige Aktivitäten im Freien. Ihr neues Umfeld bietet Erholung und vielfältige sportliche Möglichkeiten – insbesondere für Wassersport, Wandern und Radfahren. Naturstrände, kleine Buchten sowie kilometerlange Wege durch Dünen und Pinienhaine laden zu abwechslungsreichen Outdoor-Erlebnissen ein. Das meist ruhige Meer eignet sich bestens zum Kajakfahren, Stand-up-Paddeln, Segeln oder für Motorboottouren. Entsprechende Ausrüstung und Kurse finden Sie in den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol. Selbst in der Hochsaison finden Ruhesuchende an den nahegelegenen langen Stränden von Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita noch viel Platz und Erholung.

Noch steht die Hälfte aller Wohnungen der Anlage zum Verkauf, aber sicherlich nicht mehr lange. Warten Sie daher nicht zu lange und entscheiden Sie sich schnell: Eine Neubauwohnung wie Adelfas de Es Trenc in einer derart begehrten Lage ist im Paradies Mallorca nur noch selten zu finden.

Fordern Sie weitere Infos an oder fragen Sie nach einem Besichtigungstermin: www.urnovabaleares.com www.urnova.com/mallorca