ABINI-Präsident Daniel Arenas über Trends im Balearen-Immobilienmarkt

Daniel Arenas, Präsident des auf das hochwertige Marktsegment spezialisierten Maklerverbandes ABINI, analysiert die Entwicklung des Immobiliensektors auf Mallorca und den Nachbarinseln, die Auswirkungen des internationalen Umfelds sowie die Schlüsselrolle akkreditierter Agenturen zur Gewährleistung von Sicherheit und Transparenz. Der deutsche Käufer ist seit Jahrzehnten eine der tragenden Säulen des Immobilienmarktes auf den Balearen. In einem globalen Umfeld, das von Unsicherheit geprägt ist, festigen sich die Inseln weiterhin als sicheres, attraktives und stabiles Ziel. Gleichzeitig hat sich der Markt hin zu einem anspruchsvolleren und stärker professionalisierten Umfeld entwickelt, in dem Rechtssicherheit und Vertrauen in die Vermittler entscheidend sind. Wir sprechen mit Daniel Arenas, um zu verstehen, wohin sich der Markt entwickelt und was Käufer und Verkäufer – insbesondere aus Deutschland – beachten sollten.

Der deutsche Käufer hatte schon immer eine wichtige Rolle auf den Balearen. Welche Bedeutung hat er heute?

Der deutsche Käufer ist nach wie vor absolut zentral – nicht nur aufgrund seines Volumens, sondern auch wegen seines Profils: gut informiert, anspruchsvoll und langfristig orientiert. Er legt großen Wert auf Produktqualität, Rechtssicherheit und Transparenz im gesamten Prozess. In den vergangenen Jahren hat sich seine Präsenz nicht verringert, sondern weiter gefestigt, insbesondere auf Mallorca, wo eine historisch enge Verbindung zu Deutschland besteht.

Wie analysieren Sie die aktuelle Lage des Immobilienmarktes auf den Balearen?

Wir befinden uns in einer Phase der Stabilisierung nach Jahren sehr starken Wachstums. Das bedeutet keineswegs Schwäche – im Gegenteil: Der Markt findet ein nachhaltigeres Gleichgewicht. Die internationale Nachfrage bleibt stabil, insbesondere im mittleren und gehobenen Segment. Die Balearen bleiben wegen ihrer Lebensqualität, ihrer Natur und ihrer guten Infrastruktur äußerst attraktiv. Gleichzeitig beobachten wir einen selektiveren Käufer, der Entscheidungen sorgfältiger analysiert.

Das geopolitische Umfeld sorgt derzeit für Unsicherheit. Beeinflusst es auch die Kaufentscheidungen?

Es hat Einfluss, jedoch nicht negativ im strukturellen Sinne. In der aktuellen Situation – geprägt von internationalen Konflikten, etwa im Nahen Osten – misst der deutsche Käufer der Sicherheit noch mehr Bedeutung bei. Beim Immobilienkauf im Ausland stehen nicht nur Lebensqualität und Klima im Vordergrund, sondern vor allem ein sicheres Umfeld für sich und die Familie. In diesem Zusammenhang bieten die Balearen, insbesondere Mallorca, ein hohes Maß an Sicherheit und Stabilität innerhalb Europas, was ihre Attraktivität zusätzlich stärkt. Käufer agieren heute analytischer und anspruchsvoller und legen großen Wert auf professionelle Beratung, die einen sicheren und transparenten Ablauf garantiert.

Daniel Arenas, Präsident des Maklerverbands ABINI, auf einer Veranstaltung. / FOTO: ABINI

Kann man die Balearen als „sicheren Hafen“ für deutsche Investoren betrachten?

In vielerlei Hinsicht ja – nicht nur wirtschaftlich, sondern auch persönlich. Die Balearen bieten Stabilität, Sicherheit, Lebensqualität und eine langfristig stabile Nachfrage. Das schafft eine sehr solide Grundlage für Immobilieninvestitionen. Zudem handelt es sich oft nicht nur um eine finanzielle Entscheidung, sondern um eine Lebensentscheidung: Viele deutsche Käufer suchen eine Zweitresidenz oder möchten sich teilweise oder dauerhaft hier niederlassen.

Welche Trends prägen aktuell den Markt?

Es gibt mehrere klare Entwicklungen. Zum einen wächst die Nachfrage nach nachhaltigen und energieeffizienten Immobilien. Zum anderen steigt das Interesse an bezugsfertigen Objekten mit hohem Qualitätsstandard. Darüber hinaus verändert sich das Profil des deutschen Käufers: Immer mehr erwerben oder mieten nicht nur eine Ferienimmobilie, sondern entscheiden sich, mit ihren Familien dauerhaft oder teilweise auf den Balearen zu leben. Dadurch entsteht eine andere Nachfrage – nach funktionalen, gut gelegenen Immobilien mit Zugang zu Infrastruktur, Schulen und guter Anbindung. Gleichzeitig bleibt der Anspruch an Bauqualität, Rechtssicherheit und einen sicheren Kaufprozess sehr hoch.

Worauf sollte ein deutscher Käufer besonders achten?

Entscheidend ist die Sicherheit im gesamten Kaufprozess. Ein Immobilienkauf im Ausland bedeutet, sich mit anderen rechtlichen, administrativen und steuerlichen Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Daher ist es unerlässlich, mit qualifizierten Fachleuten zusammenzuarbeiten. Die bei ABINI angeschlossenen Agenturen erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen, sind offiziell registriert und arbeiten nach strengen ethischen Standards. Das gewährleistet Schutz und professionelle Begleitung für den Käufer.

Welche Rolle spielt ABINI im Markt?

ABINI schafft Vertrauen. Die Organisation fungiert als Qualitätssiegel und garantiert, dass alle angeschlossenen Agenturen gesetzeskonform sowie professionell und ethisch arbeiten. Für internationale Kunden – insbesondere deutsche Käufer, die großen Wert auf Transparenz legen – ist das von zentraler Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit einer akkreditierten Agentur reduziert Risiken erheblich.

Welche Vorteile ergeben sich für Verkäufer?

Verkäufer profitieren von einem deutlich professionelleren Verkaufsprozess. ABINI-Agenturen gewährleisten nicht nur die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben, sondern bieten auch eine gezielte Vermarktungsstrategie mit Zugang zu einem internationalen Käufernetzwerk. Gerade im deutschen Markt ist dies besonders relevant, da er zu den wichtigsten Zielgruppen für Immobilien auf den Balearen zählt.

Ist der balearische Markt den Anforderungen deutscher Käufer gewachsen?

Antwort: zunehmend ja. Der Markt hat sich in den vergangenen Jahren stark professionalisiert und qualitativ weiterentwickelt. Es besteht heute ein deutlich höheres Bewusstsein für rechtliche Anforderungen, Produktqualität und Transparenz. Das entspricht genau den Erwartungen deutscher Käufer, die Sicherheit und Klarheit suchen.

Welchen Rat würden Sie deutschen Käufern oder Verkäufern geben?

Die Balearen bleiben eine ausgezeichnete Wahl – entscheidend ist jedoch, den Prozess richtig anzugehen. Sich umfassend zu informieren, professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen und mit akkreditierten Agenturen zu arbeiten, macht den Unterschied. In einem zunehmend anspruchsvollen Markt sind Sicherheit und Vertrauen unverzichtbar.

Wie sehen Sie die Zukunft des Immobilienmarktes auf den Balearen?

Mit Optimismus, aber auch mit Realismus. Wir erwarten kein unkontrolliertes Wachstum, sondern eine Entwicklung hin zu einem stabileren, transparenteren und professionelleren Markt. Die Balearen werden weiterhin ein Top-Ziel für deutsche Käufer bleiben – jedoch in einem Umfeld, in dem Qualität, Rechtssicherheit und Vertrauen die entscheidenden Faktoren sind. Genau diesen Weg verfolgt ABINI.