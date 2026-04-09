Luz de Cala Ratjada by TM: Mediterranes Wohnen im Nordosten Mallorcas

Im Nordosten Mallorcas, wo einige der schönsten Buchten der Insel liegen, befindet sich Cala Ratjada, ein Ort, der seit Jahren sowohl internationale Besucher als auch Immobilienkäufer begeistert. In dieser privilegierten Lage entsteht mit Luz de Cala Ratjada by TM ein neues Wohnprojekt, das modernes Design, Komfort und mediterranen Lebensstil miteinander verbindet.

Das Projekt wird von TM Grupo Inmobiliario entwickelt und fügt sich harmonisch in die natürliche Umgebung sowie in den entspannten Lebensrhythmus der Region ein. Klare architektonische Linien, offene Räume und viel natürliches Licht prägen das Konzept der Wohnanlage. Die Wohnungen wurden so gestaltet, dass sie das mediterrane Klima optimal nutzen.

Terrassen und viel natürliches Licht prägen das Konzept der Wohnanlage. / TM Grupo Immobiliario

Großzügige Terrassen, gepflegte Gartenbereiche und offene Wohnräume schaffen ideale Bedingungen, um das Leben im Freien zu genießen. Hochwertige Materialien und sorgfältig ausgewählte Ausstattungen unterstreichen den Anspruch an Qualität und Komfort. Ein weiterer Vorteil: Die Wohnungen sind bereits fertiggestellt und schlüsselfertig, sodass Käufer sie sofort beziehen können.

Wunderschöne Lage im Nordosten von Mallorca

Ein besonderer Vorteil der Lage ist die Nähe zu einigen der schönsten Strände im Norden der Insel. Nur wenige Minuten entfernt liegen Naturjuwelen wie Cala Agulla oder Cala Gat, die für ihr kristallklares Wasser und ihre beeindruckende Landschaft bekannt sind.

Darüber hinaus bewahrt Cala Ratjada seinen ursprünglichen Charakter als lebendiger Küstenort mit einem charmanten Hafen, zahlreichen Restaurants und einer angenehmen Atmosphäre, sowohl im Sommer als auch in der ruhigeren Nebensaison.

Ihr Zuhause im Paradies wartet schlüsselfertig auf Sie. / TM Grupo Immobiliario

Mit Luz de Cala Ratjada by TM setzt TM Grupo Inmobiliario seine Strategie fort, hochwertige Wohnprojekte an attraktiven Standorten zu realisieren. Das Projekt richtet sich sowohl an Käufer, die eine Ferienimmobilie auf Mallorca suchen, als auch an jene, die dauerhaft auf der Insel leben und die mediterrane Lebensqualität jeden Tag genießen möchten.