MZ-Event "Raumträume – von der Idee zum fertigen Zuhause": Das ist das Programm

Der Wunsch nach einem eigenen Zuhause auf Mallorca beginnt oft mit einer klaren Vorstellung: mehr Licht, offene Räume, natürliche Materialien. Doch sobald es an die Umsetzung geht, tauchen schnell Fragen auf – und nicht selten auch unerwartete Herausforderungen. Mit „Raumträume Mallorca“ lädt die MZ zu einem praxisnahen Infoabend ein, der genau hier ansetzt. Ziel ist es, Orientierung zu geben und konkrete Einblicke in die wichtigsten Schritte einer Renovierung auf der Insel zu vermitteln.

Gerade auf der Insel treffen unterschiedliche Erwartungen und Realitäten aufeinander: internationale Bauherren, lokale Baukultur und komplexe Genehmigungsprozesse. Umso wichtiger ist es, frühzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen und sich begleiten zu lassen. Die Veranstaltung bietet nicht nur Orientierung, sondern auch ein besseres Verständnis für Abläufe, Verantwortlichkeiten und typische Schnittstellen im Bauprozess.

Expertenrunde

Im Zentrum steht eine Expertenrunde, die verschiedene Perspektiven zusammenführt. Mit dabei sind der Bausachverständige und Projektmanager Oliver Girharz (Matrol), Max Menck (Quadratmeta) als Innenarchitekt, die auf Immobilienrecht spezialisierte Rechtsanwältin Sonja Willner sowie Bernat Nadal Alemany, Dekan der Architektenkammer der Balearen.

Um folgende Fragen geht es: Was bedeutet es in der Praxis, ein Renovierungs- oder Sanierungsprojekt auf Mallorca umzusetzen? Wo entstehen die häufigsten Probleme – und wie lassen sie sich vermeiden?

„Vertrag kommt von Vertragen“, meint Girharz. Gerade bei größeren Projekten sei es entscheidend, klare Vereinbarungen zu treffen und nicht auf vermeintlich unkomplizierte Handschlag-Geschäfte zu setzen. Zu oft komme es später zu Streit über Kosten, Ausführung oder Qualität.

"Schon beim Kauf an die Renovierung denken"

Auch Sonja Willner plädiert für einen frühen Blick auf mögliche Risiken und empfiehlt, „schon beim Kauf an die Renovierung zu denken“. Wer den Zustand einer Immobilie nicht genau prüft, riskiert nicht nur technische, sondern auch rechtliche Probleme.

Neben solchen Einblicken geht es an dem Abend um grundlegende Themen: Wie plane ich eine Renovierung realistisch – in Budget und Zeit? Welche Genehmigungen sind erforderlich? Wie finde ich verlässliche Partner? Und wie gelingt eine Umsetzung, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugt?

Bitte anmelden

Im Anschluss an die Gesprächsrunde bietet sich bei Wein und Tapas die Gelegenheit, Fragen zu stellen, Kontakte zu knüpfen und erste Schritte für eigene Projekte zu konkretisieren.„Raumträume Mallorca“ richtet sich an deutschsprachige Immobilieneigentümer, die eine Renovierung planen oder bereits mitten im Prozess stehen – und bietet eine kompakte Möglichkeit, sich fundiert zu informieren und inspirieren zu lassen.

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Die Veranstaltung findet am Dienstag (14.4., 18 Uhr) im Colegio Oficial de Arquitectos (C/. de la Portella, 14) in Palma statt. Die Plätze sind begrenzt, es gibt nur noch eine Warteliste. Bei Interesse können Sie uns eine Nachricht an events@mallorcazeitung.es schicken.

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