Hohe Lebensqualität und langfristige Wertstabilität entscheidend für Investitionen auf den Balearen

Die Balearischen Inseln festigen ihre Position als einer der stabilsten und attraktivsten Immobilienmärkte Europas. In einem global von Veränderungen geprägten Umfeld überzeugen die Inseln durch ein Zusammenspiel aus hoher Lebensqualität, rechtlicher Sicherheit, wirtschaftlicher Stärke und langfristiger Wertbeständigkeit. Diese Faktoren treiben sowohl die lokale als auch die internationale Nachfrage nachhaltig an.

Stabile Entwicklung bei Preisen und Nachfrage

Der Immobilienmarkt der Balearen zeigt sich weiterhin widerstandsfähig und dynamisch. Im Jahr 2025 stiegen die durchschnittlichen Quadratmeterpreise um rund 9 Prozent (Quelle: Balearische Notariatskammer), während die Transaktionen insgesamt um 6,5 Prozent zunahmen (Quelle: IBESTAT). Langfristig bestätigt sich der Aufwärtstrend mit deutlichen Preissteigerungen über die vergangenen fünf und zehn Jahre (Quelle: Engel & Völkers).

Preisindex / Engel & Völkers Balearen

Flexible Arbeitsmodelle, zunehmende internationale Mobilität sowie der wachsende Wunsch nach Sicherheit und hoher Lebensqualität gewinnen weiter an Bedeutung. Immobilien werden dabei zunehmend nicht nur als klassische Kapitalanlage betrachtet, sondern verstärkt als langfristiger Lebensmittelpunkt oder hochwertiger Zweitwohnsitz.

Balearen unverändert ein gefragter Standort für internationale Käufer

Die Balearen zählen weiterhin zu den bevorzugten Destinationen internationaler Klientel. Die Nachfrage ist breit diversifiziert, wobei die Verteilung der Nationalitäten seit Jahren weitgehend konstant bleibt: Deutsche Käufer stellen mit einem Anteil von 38 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von Großbritannien (10 Prozent ) und Italien (9 Prozent ) sowie weiteren europäischen Märkten und den USA.

Anteil der Verkäufe nach Staatsangehörigkeit / Notarkammer

Die Verteilung der Kaufpreise unterstreicht diese Entwicklung: Ein großer Teil der Transaktionen entfällt auf das Segment zwischen 1 und 5 Millionen Euro, während gleichzeitig auch das Einstiegssegment bis 1 Million Euro stabil bleibt (Quelle: Balearische Notariatskammer).

Mallorca als zentraler Wachstumstreiber

Mallorca bleibt der bedeutendste Einzelmarkt der Inselgruppe und vereint rund 80 Prozent der Transaktionen. Laut IBESTAT wurden 2025 insgesamt 10.775 Wohnimmobilien verkauft (+6,5 Prozent), während die Bautätigkeit mit 3.631 neuen Einheiten (+34,5 Prozent) deutlich über dem langjährigen Durchschnitt liegt.

Ein Großteil der Neubauprojekte konzentriert sich dabei bereits auf bezahlbaren Wohnraum und wird von der balearischen Regierung gezielt gefördert. „Diese Entwicklung wird sich spürbar positiv auf den gesamten Immobilienmarkt auswirken“, sagt Florian Hofer, Geschäftsführer von Engel & Völkers Balearen.

Verkaufsvolumen laut der Unternehmensdaten von Engel & Völkers 2025 / IBESTAT

Gleichzeitig trifft eine kontinuierlich hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot, was die Preisentwicklung nachhaltig stützt. Parallel dazu hat sich die Insel strukturell gewandelt: Neben klassischen Ferienimmobilien steigt die Nachfrage nach Erstwohnsitzen und semi-permanenten Wohnlösungen deutlich.

Die Attraktivität wird zusätzlich durch eine hervorragende Infrastruktur, 19 internationale Schulen sowie eine hohe Lebensqualität gestützt. Auch der Mietmarkt zeigt eine dynamische Entwicklung mit steigenden Vertragszahlen (+9 Prozent ) (Quelle: Engel & Völkers).

Differenzierte Märkte auf Menorca und Ibiza

Neben Mallorca entwickeln sich auch Menorca und Ibiza stabil, jedoch mit klar unterschiedlichen Marktcharakteristika:

Menorca steht für Authentizität, Ruhe und vergleichsweise moderate Einstiegspreise. Der Markt ist stabil mit 1.701 Verkäufen (-1 Prozent ) und bleibt über dem langfristigen Durchschnitt (Quelle: IBESTAT). Ibiza positioniert sich als internationaler Premiummarkt mit stark wachsender Nachfrage. Die Transaktionen stiegen auf 1.819 Verkäufe (+15 Prozent ) (Quelle: IBESTAT). Diese Differenzierung unterstreicht, dass die Balearen nicht als homogener Markt zu betrachten sind, sondern als eigenständige, sich ergänzende Immobilienmärkte.

Anträge auf Baugenehmigungen 2016-2025 / IBESTAT

Ein wesentliches Merkmal des balearischen Immobilienmarktes bleibt die natürliche und regulatorisch bedingte Angebotsknappheit. Begrenzte Bauflächen, strenge Vorschriften und eine kontrollierte Entwicklung sorgen dafür, dass das Angebot nicht mit der steigenden Nachfrage Schritt hält. Diese strukturelle Knappheit wirkt auf langfristige Preisstabilisierung und stärkt die Wertbeständigkeit von Immobilieninvestitionen auf den Inseln.

Hier können Sie den Marktbericht 2025/26 von Engel & Völkers herunterladen.

Wirtschaftliche Stärke und dynamischer Gewerbeimmobilien-Markt

Die positive Entwicklung des Immobilienmarktes wird durch eine robuste wirtschaftliche Lage unterstützt. Mit einem Wirtschaftswachstum von 2,9 Prozent (Quelle: CaixaBank Research) über dem nationalen Durchschnitt und einem starken Tourismus- und Dienstleistungssektor bieten die Balearen ein solides Fundament für nachhaltige Investitionen.

Käuferprofil auf den Balearen / Spanisches Bauministerium

Auch der gewerbliche Immobilienmarkt zeigt sich weiterhin dynamisch. Der Hotelmarkt profitiert von einer steigenden Nachfrage nach hochwertigen Konzepten. In den Segmenten Einzelhandel, Büro und Logistik trifft eine hohe Nachfrage auf ein begrenztes Angebot, insbesondere in Toplagen.

Ein zusätzlicher Standortfaktor ist die ausgeprägte Gastronomieszene der Insel. Mallorca verfügt über eine vielfältige lokale und internationale Kulinarik und zählt insgesamt zehn Michelin-Sterne-Restaurants. Diese hohe gastronomische Qualität trägt wesentlich zur internationalen Attraktivität der Insel bei und stärkt damit auch die Nachfrage nach hochwertigen Gewerbe- und Tourismusimmobilien.

Lebensqualität als zentraler Investitionsfaktor und stabiler Marktausblick

Neben wirtschaftlichen Rahmenbedingungen bleibt die hohe Lebensqualität ein wesentlicher Treiber der Nachfrage. Mediterranes Klima, kulturelle Vielfalt, Sicherheit und eine ausgezeichnete Infrastruktur machen die Balearen zu einem der begehrtesten Standorte Europas. Für viele Käufer steht dabei zunehmend ein ganzheitlicher Lebensstil im Vordergrund – geprägt von Wohlbefinden, Stabilität und langfristiger Perspektive.

Hauspreisindex der Balearen vs. Inflationsindex Spaniens / Notarkammer

Die Balearen bleiben entsprechend hervorragend positioniert: Einer anhaltend hohen, international diversifizierten Nachfrage steht ein strukturell begrenztes Angebot gegenüber. Diese Konstellation stützt die Preisentwicklung und festigt die Rolle der Inseln als wertbeständigen Immobilienstandort.

Mit einem umfangreichen Immobilienportfolio bietet Engel & Völkers auf Mallorca eine breite Auswahl an Objekten für Ihre individuelle Traumimmobilie.

Hier können Sie den Marktbericht 2025/26 von Engel & Völkers herunterladen.