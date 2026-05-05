Ihr neues Zuhause auf Mallorca – bereit zum Einzug

Die Sonne zeigt sich von ihrer schönsten Seite – und Sie sind nur einen Schritt davon entfernt, Ihren Wohntraum auf Mallorca Wirklichkeit werden zu lassen. Direkt vom renommierten Bauträger Urnova eröffnet sich Ihnen eine seltene Gelegenheit: einziehen statt warten. Die moderne Wohnanlage Adelfas de Es Trenc im begehrten Südosten der Insel, unweit der Küste bei Es Trenc, ist bereits vollständig fertiggestellt und zur Hälfte verkauft – sichern Sie sich jetzt Ihren Platz unter der mallorquinischen Sonne.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Moderne Lebensqualität nah am Meer

Adelfas de Es Trenc steht für eine besondere Verbindung aus zeitgemäßem Wohnen und direkter Meeresnähe – realisiert von einem Bauträger mit über 35 Jahren Erfahrung. URNOVA steht für Qualität, architektonische Klarheit und fundierte Expertise auf Mallorca wie auch auf dem spanischen Festland. Im kleinen Küstenort Sa Ràpita, in der Gemeinde Campos, erwartet Sie mit Adelfas de Es Trenc eine harmonische Verbindung aus Ruhe, Natur und komfortabler Infrastruktur. Hier investieren Sie nicht nur in eine Immobilie, sondern in nachhaltige Wertigkeit in einer der sonnigsten Regionen der Insel.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Privater Garten oder eigene Dachterrasse

Ob elegante Erdgeschosswohnung mit privatem Garten oder exklusives Penthouse mit großzügiger Dachterrasse – Sie haben die Wahl. Wohnflächen von 123 bis 156 m² treffen auf Dachterrassen von 70 bis 115 m² oder auf Gärten mit 60 bis 90 m². Adelfas de Es Trenc vereint Exklusivität, Komfort und Privatsphäre auf hohem Niveau. Die eingeschossigen, lichtdurchfluteten Gebäude sind so angeordnet, dass Weite, Ruhe und Privatsphäre spürbar werden. Jede Wohnung verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer sowie zwei Badezimmer, eines davon en suite. Der offene Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche geht nahtlos in großzügige Terrassen über. Eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe sorgt ganzjährig für angenehmes Raumklima bei niedrigen Kosten. Ergänzt wird das Angebot durch einen privaten Stellplatz mit Solarpaneelen für E-Ladestationen sowie einen geräumigen Abstellraum. Moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme bieten zusätzlichen Komfort und ein gutes Gefühl.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Grün gedacht, stilvoll umgesetzt

Namensgeber der Anlage ist der Oleander – „Adelfas“ auf Spanisch – der hier in üppiger Blüte das Bild prägt. Im Zentrum erwartet Sie ein großzügiger Salzwasserpool mit 33 x 14 Metern, separatem Kinderbereich, weitläufigen Sonnenterrassen sowie ein modernes Fitnessstudio mit Sauna. Die liebevoll gestalteten Gärten mit mediterranen Pflanzen wie Olivenbäumen, Rosmarin und Lavendel schaffen eine grüne Oase für das ganze Jahr. Palmen und tropische Gewächse umrahmen den Poolbereich – das sogenannte „Green Element“ – und verleihen der Anlage eine besondere Atmosphäre. Auf dem 36.600 m² großen Grundstück entfallen über 15.000 m² auf Grün- und Erholungsflächen.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Eine Lage, die begeistert

Einen der schönsten Strände der Insel liegt beinahe vor Ihrer Haustür: Der rund sechs Kilometer lange Naturstrand Es Trenc im Schutzgebiet Ses Salines ist bekannt für seinen feinem Sand, die sanften Dünen und das türkisfarbene Wasser, das den Karibik-vergleich nicht scheut. Nur wenige Minuten entfernt vereint Adelfas de Es Trenc moderne Architektur mit mediterraner Leichtigkeit und unmittelbarer Nähe zu diesem strandgeprägten Küstenabschnitt. Noch ist etwa die Hälfte der Wohnungen verfügbar – treffen Sie jetzt Ihre Entscheidung: Eine Neubauimmobilie wie Adelfas de Es Trenc in dieser Lage ist auf Mallorca zur einer echten Rarität geworden.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Aktiv die Insel genießen

Ihr unmittelbares Umfeld lässt keinen sportlichen Wunsch offen: Ob Wassersport, Radfahren oder Wandern – die Möglichkeiten, die schöne Umgebung sportlich zu genießen, sind nahezu unbegrenzt. Naturstrände, kleine Buchten und weitläufige Wege durch Dünen und Pinienhaine schaffen perfekte Voraussetzungen für abwechslungsreiche Outdoor-Aktivitäten. Das ruhige Meer eignet sich ideal für Kajak, Stand-up-Paddling, Segeln oder Bootsausflüge. In den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol finden Sie passende Angebote und Kurse. Selbst in der Hochsaison bieten die Strände von Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita Raum für Entspannung und Rückzug. In dieser Inselecke sind die Bedingungen für ein aktives Leben im Freien mit rund 300 Sonnentagen jährlich ideal.

Das moderne Fitnesstudio der Wohnanlage Adelfas de Es Trenc. / Urnova

Eine abwechslungsreiche Umgebung

Auch haben Sie alles im nahegelegene Campos alles, was Sie für das tägliche Lebens benötigen: Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, medizinische Versorgung, Märkte und Dienstleistungen. Auch kulinarisch zeigt sich die Region vielseitig – von authentischen Tapas-Bars bis hin zu modernen Restaurants mit internationaler Küche. Palma und der Flughafen sind in etwa 30 Minuten erreichbar. Die umliegenden Orte, Strände, Buchten und Küstenlandschaften laden dazu ein, die Insel immer wieder neu zu entdecken.

Fordern Sie weitere Infos an oder fragen Sie nach einem Besichtigungstermin: www.urnovabaleares.com www.urnova.com/mallorca