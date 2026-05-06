Bernardo Arzayus

Palma kassiert Pläne für Bar El Pesquero wegen erheblicher Auswirkungen auf das Stadtbild ein

Die Stadt Palma hat das Design der künftigen Bar El Pesquero am Hafen von Palma wegen seiner erheblichen Beeinträchtigung des Stadtbilds gestoppt. Die Kommission für das historische Zentrum lehnt den Vorschlag des Unternehmens einstimmig ab, obwohl die Hafenbehörde bereits grünes Licht gegeben hatte.

Der Stadtrat für Stadtplanung und Wohnen, Óscar Fidalgo, erklärte: „Dieses Projekt weist nicht nur Mängel auf, sondern ist auch mit dem denkmalgeschützten Charakter der Altstadt kaum vereinbar."