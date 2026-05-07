Jardins de Peguera by TM: Ihr Traumzuhause auf Mallorca wartet auf Sie

Mallorca festigt seine Position als eines der begehrtesten Wohnziele Europas, und der Südwesten der Insel – mit seiner einzigartigen Kombination aus Natur, Meer und erstklassigen Dienstleistungen – ist ein wahres Juwel. Genau hier hat TM Grupo Inmobiliario sein neues Projekt angesiedelt: Jardins de Peguera by TM, eine exklusive Anlage mit Luxusvillen in der Gemeinde Calvià, die das Konzept mediterranen Lebens neu definiert.

Eine privilegierte Lage am Fuße der Sierra de Tramuntana

Peguera, eingebettet zwischen dem Mittelmeer und der beeindruckenden Sierra de Tramuntana (UNESCO-Welterbe), ist weit mehr als ein schöner Ort. Es ist ein vollständiges Lebensökosystem: kristallklare Strände wie Playa Gran de Torà, Cala Fornells oder Playa Romana; renommierte Golfplätze wie Golf Andratx, Golf Calvià und Golf Son Vida; historische Orte wie der Torre del Cap Andritxol; sowie das Meeresschutzgebiet der Islas Malgrats von einzigartigem ökologischem Wert. Alles nur wenige Minuten vom neuen Wohnprojekt entfernt.

Doppelvillen und Reihenhäusern mit drei Schlafzimmern und bis zu vier Bädern. / TM Grupo Immobiliario

Design-Villen: Raum, Licht und Premium-Materialien

Jardins de Peguera by TM bietet eine Auswahl an Doppelvillen und Reihenhäusern mit 3 Schlafzimmern und bis zu 4 Bädern, mit großzügigen und einladenden Wohnflächen sowie privatem Garten. Jedes Haus verfügt über einen eigenen Pool, große Balkontüren, die jeden Raum mit natürlichem Licht durchfluten, motorisierte Rollläden mit Sicherheitssystem und sorgfältig ausgewählte Ausstattungsdetails höchster Güte.

Die funktionale Raumaufteilung und die hochwertigen Materialien schaffen warme und einzigartige Interieurs, in denen Garten und Pool natürliche Erweiterungen des Zuhauses sind: Räume, die für Ruhe, Erholung und Freizeitgenuss im Freien konzipiert wurden. Darüber hinaus setzt das Projekt klare Nachhaltigkeitsversprechen mit Energieeffizienzsystemen, die von Anfang an in das Design integriert wurden.

Ihr Zuhause, nach Ihrem Geschmack

Einer der besonderen Mehrwerte von TM Grupo Inmobiliario ist die Möglichkeit, die Immobilie zu personalisieren, sodass jeder Eigentümer Materialien, Ausstattungsdetails und optionale Möbel nach seinem persönlichen Geschmack anpassen kann. Der gesamte Prozess wird stets von einem Expertenteam begleitet, das die Kunden bei jedem Detail berät, damit Ihr Zuhause in Jardins de Peguera by TM von Ihnen erzählt. Denn bei TM Grupo Inmobiliario wissen wir, dass die Investition in ein neues Zuhause nicht nur ein Kauf ist, sondern eine Begleitung bei der Erschaffung des Zuhauses, das Sie sich immer vorgestellt haben.

Innenansicht mit Blick auf den Pool / TM Grupo Immobiliario

Eine Zukunftsinvestition mit dem Vertrauen eines führenden Unternehmens der Branche

Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Branche ist TM Grupo Inmobiliario ein führender Bauträger mit Tausenden von übergebenen Wohnungen und dem Vertrauen seiner Kunden, das auf den Werten des Unternehmens basiert. Vom ersten Kontakt bis lange nach der Schlüsselübergabe begleitet das TM-Team den Kunden mit einem schnellen und effizienten Kundenservice, der eine einzigartige Arbeitsweise repräsentiert, die Sicherheit und Vertrauen vermittelt.