Architektur Mallorca: Planung, Bauleitung und Interior Design nach deutschem Standard

Architektur und Interior Design auf Mallorca: Das junge Berliner Büro ist ein female-led Studio mit Standorten in Berlin und Mallorca. Gegründet wurde das Studio 2025 von der Architektin Joana Schröder, die mit ihrem Team aus fünf Architektinnen eine klare Vision verfolgt: Räume zu schaffen, die weit über ihre Funktion hinausgehen und Atmosphäre, Identität und Lebensqualität vereinen. Wohnraum soll neu gedacht werden – individuell, schön und funktional.

Design, das sich perfekt in die mallorquinische Landschaft einbettet. / Jordana Schramm

Ein besonderer Fokus liegt auf Mallorca – einer Insel, die nicht nur für ihre Landschaft und ihr Licht bekannt ist, sondern zunehmend auch für anspruchsvolle Architektur und hochwertiges Interior Design. Genau hier setzt Anjora an: mit einem ganzheitlichen Ansatz, der die Besonderheiten der Insel versteht und gestalterisch umsetzt. Die Gründerin selbst hat familiäre Wurzeln auf Mallorca, pendelt regelmäßig zwischen Berlin und der Insel und begleitet die Projekte persönlich vor Ort. So wird sichergestellt, dass Entwurf und Umsetzung nahtlos ineinandergreifen. Hierfür arbeitet das Team eng mit einem etablierten Netzwerk aus lokalen Partnern zusammen, darunter mit ihrer Partnerfirma, der Moscari Bau- und Planungsgesellschaft und deutschen Herstellern. Diese Kombination aus internationalem Designanspruch und lokaler Expertise ermöglicht eine präzise, qualitativ hochwertige Umsetzung aller Projekte. Sei es Neubau, Umbau oder Sanierung, die Projekte von Anjora umfassen ein breites Spektrum: von Mikro-Apartments, Altbausanierungen, Praxisgestaltung und Gastronomiekonzepten in Berlin bis hin zu Fincas, Villen, Stadthäusern und Apartments in verschiedenen Regionen Mallorcas, darunter Pollença, Santanyí, Santa Ponsa, Moscari, Portocolom oder Santa Catalina. Jedes Projekt wird individuell gedacht und entwickelt – und auf Wunsch werden Architektur und Innenraumgestaltung miteinander kombiniert.

Innenansicht einer von Anjora eingerichteten Villa / Jordana Schramm

Ein Rundumservice mit feinem Gespür für lokale Begebenheiten

Leben und Bauen auf Mallorca bringen besondere Anforderungen mit sich. Klima, Materialien und Bauprozesse unterscheiden sich deutlich von urbanen Ansprüchen wie in Berlin. Statt standardisierter Abläufe erfordert die Insel ein hohes Maß an Flexibilität, Sensibilität im Umgang mit lokalen Gegebenheiten und ein Verständnis für traditionelle Bauweisen. Naturstein, Holz, Kalkputz und handgefertigte Materialien prägen die Architektur und schaffen eine harmonische Verbindung zur Umgebung. Anjora greift diese Elemente auf und kombiniert sie mit klaren Linien, moderner Gestaltung und durchdachten Raumkonzepten. So entstehen Interieurs, die sowohl zeitgemäß als auch ortsbezogen sind. Das besondere Licht Mallorcas und die Materialien spielen dabei eine zentrale Rolle – jedes Detail wird sorgfältig abgestimmt, um eine stimmige Gesamtwirkung zu erzielen.

Ein von Anjora designtes Badezimmer auf Mallorca. / Jordana Schramm

Das Leistungsspektrum von Anjora umfasst alle Phasen eines Projekts: von der ersten Idee über die Entwurfs- und Ausführungsplanung bis hin zur vollständigen Baubegleitung. Dazu gehören unter anderem die Genehmigungs- und Grundrissplanung, die Entwicklung ganzheitlicher Gestaltungskonzepte und die Projektausschreibung. Auch die Kostenkontrolle, die Koordination von Ausführung und Ausstattung sowie die Baubegleitung und finale Umsetzung werden umfassend betreut. Im Bereich Interior Design entwickelt das Studio auf Wunsch maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt sind. Jedes Konzept entsteht aus einer intensiven Auseinandersetzung mit Raum, Nutzung und persönlichem Stil. Dabei kümmern sich die Architektinnen um Material- und Farbkonzepte, Möblierungs- und Beleuchtungsplanung und koordinieren, wie auch bei der Bauplanung, alle Gewerke.

Was Anjora besonders macht, ist die Verbindung aus konzeptioneller Klarheit, gestalterischem Anspruch und einem feinen Gespür für Atmosphäre und Schönheit. Die Projekte sind geprägt von Individualität, Präzision und einer tiefen Wertschätzung für die Insel, ihre Materialien und ihr Handwerk – umgesetzt mit einem qualitativ hochwertigen und zuverlässigen deutschen Standard.