Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Can PicafortGeschworene im MordprozessWohnmobileWohnen auf Mallorca
instagramlinkedin

Architektur Mallorca: Planung, Bauleitung und Interior Design nach deutschem Standard

Das Architekturbüro Atelier Anjora plant und baut auf Mallorca nach deutschem Standard und setzt dabei auf ein großes Netzwerk

Ajora ist auf authentische Fincas auf Mallorca spezialisiert.

Ajora ist auf authentische Fincas auf Mallorca spezialisiert. / Jordana Schramm

Bettina Neumann

Architektur und Interior Design auf Mallorca: Das junge Berliner Büro ist ein female-led Studio mit Standorten in Berlin und Mallorca. Gegründet wurde das Studio 2025 von der Architektin Joana Schröder, die mit ihrem Team aus fünf Architektinnen eine klare Vision verfolgt: Räume zu schaffen, die weit über ihre Funktion hinausgehen und Atmosphäre, Identität und Lebensqualität vereinen. Wohnraum soll neu gedacht werden – individuell, schön und funktional.

Design, das sich perfekt in die mallorquinische Landschaft einbettet.

Design, das sich perfekt in die mallorquinische Landschaft einbettet. / Jordana Schramm

Ein besonderer Fokus liegt auf Mallorca – einer Insel, die nicht nur für ihre Landschaft und ihr Licht bekannt ist, sondern zunehmend auch für anspruchsvolle Architektur und hochwertiges Interior Design. Genau hier setzt Anjora an: mit einem ganzheitlichen Ansatz, der die Besonderheiten der Insel versteht und gestalterisch umsetzt. Die Gründerin selbst hat familiäre Wurzeln auf Mallorca, pendelt regelmäßig zwischen Berlin und der Insel und begleitet die Projekte persönlich vor Ort. So wird sichergestellt, dass Entwurf und Umsetzung nahtlos ineinandergreifen. Hierfür arbeitet das Team eng mit einem etablierten Netzwerk aus lokalen Partnern zusammen, darunter mit ihrer Partnerfirma, der Moscari Bau- und Planungsgesellschaft und deutschen Herstellern. Diese Kombination aus internationalem Designanspruch und lokaler Expertise ermöglicht eine präzise, qualitativ hochwertige Umsetzung aller Projekte. Sei es Neubau, Umbau oder Sanierung, die Projekte von Anjora umfassen ein breites Spektrum: von Mikro-Apartments, Altbausanierungen, Praxisgestaltung und Gastronomiekonzepten in Berlin bis hin zu Fincas, Villen, Stadthäusern und Apartments in verschiedenen Regionen Mallorcas, darunter Pollença, Santanyí, Santa Ponsa, Moscari, Portocolom oder Santa Catalina. Jedes Projekt wird individuell gedacht und entwickelt – und auf Wunsch werden Architektur und Innenraumgestaltung miteinander kombiniert.

Innenansicht einer von Anjora eingerichteten Villa

Innenansicht einer von Anjora eingerichteten Villa / Jordana Schramm

Ein Rundumservice mit feinem Gespür für lokale Begebenheiten

Leben und Bauen auf Mallorca bringen besondere Anforderungen mit sich. Klima, Materialien und Bauprozesse unterscheiden sich deutlich von urbanen Ansprüchen wie in Berlin. Statt standardisierter Abläufe erfordert die Insel ein hohes Maß an Flexibilität, Sensibilität im Umgang mit lokalen Gegebenheiten und ein Verständnis für traditionelle Bauweisen. Naturstein, Holz, Kalkputz und handgefertigte Materialien prägen die Architektur und schaffen eine harmonische Verbindung zur Umgebung. Anjora greift diese Elemente auf und kombiniert sie mit klaren Linien, moderner Gestaltung und durchdachten Raumkonzepten. So entstehen Interieurs, die sowohl zeitgemäß als auch ortsbezogen sind. Das besondere Licht Mallorcas und die Materialien spielen dabei eine zentrale Rolle – jedes Detail wird sorgfältig abgestimmt, um eine stimmige Gesamtwirkung zu erzielen.

Ein von Anjora designtes Badezimmer auf Mallorca.

Ein von Anjora designtes Badezimmer auf Mallorca. / Jordana Schramm

Das Leistungsspektrum von Anjora umfasst alle Phasen eines Projekts: von der ersten Idee über die Entwurfs- und Ausführungsplanung bis hin zur vollständigen Baubegleitung. Dazu gehören unter anderem die Genehmigungs- und Grundrissplanung, die Entwicklung ganzheitlicher Gestaltungskonzepte und die Projektausschreibung. Auch die Kostenkontrolle, die Koordination von Ausführung und Ausstattung sowie die Baubegleitung und finale Umsetzung werden umfassend betreut. Im Bereich Interior Design entwickelt das Studio auf Wunsch maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Bedürfnisse der zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner abgestimmt sind. Jedes Konzept entsteht aus einer intensiven Auseinandersetzung mit Raum, Nutzung und persönlichem Stil. Dabei kümmern sich die Architektinnen um Material- und Farbkonzepte, Möblierungs- und Beleuchtungsplanung und koordinieren, wie auch bei der Bauplanung, alle Gewerke.

Was Anjora besonders macht, ist die Verbindung aus konzeptioneller Klarheit, gestalterischem Anspruch und einem feinen Gespür für Atmosphäre und Schönheit. Die Projekte sind geprägt von Individualität, Präzision und einer tiefen Wertschätzung für die Insel, ihre Materialien und ihr Handwerk – umgesetzt mit einem qualitativ hochwertigen und zuverlässigen deutschen Standard.

Informationen

Atelier Anjora

Fidicinstraße 13a, 10965 Berlin

Telefon: +49 176 50771219 

Mail: office@atelieranjora.com

Informationen :

atelieranjora.com

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Mallorca-Urlauberin auf offener Straße in Lieferwagen gezerrt und vergewaltigt
  2. Strände von Can Picafort im Mai ohne Liegen und Schirme: Hoteliers und Gastronomen sind empört
  3. Wollen keinen Wohnmobil-Tourismus': In diesem Strandviertel plant Palma mehr Kontrollen und Bußgelder
  4. Wetter auf Mallorca: Der nasse Mai ist noch nicht vorbei
  5. Hatte es mir anders ausgemalt': Rafael Nadal weiht sein renoviertes Museum ein - und hat direkt etwas auszusetzen
  6. Hotel zu schäbig: Geschworene steigt aus dem Prozess um den Mord an Schweizer Rentnerin auf Mallorca aus
  7. Darum begrüßen Flugbegleiter alle Passagiere auf Mallorca-Flügen
  8. Doch nicht getrennt? Peter Klein und Yvonne Woelke über Eifersucht, einen potenziellen anderen Mann und ihre Fernbeziehung von Mallorca nach Deutschland

Weinarchitektur in Perfektion

Weinarchitektur in Perfektion

Warum am Sonntag mehr als 7.000 röhrende Bikes über die Straßen von Mallorca fahren

Warum am Sonntag mehr als 7.000 röhrende Bikes über die Straßen von Mallorca fahren

Brutaler Überfall auf 93-Jährigen auf Mallorca: Guardia Civil nimmt mutmaßlichen Täter fest

Brutaler Überfall auf 93-Jährigen auf Mallorca: Guardia Civil nimmt mutmaßlichen Täter fest

Hier wird der mutmaßliche Seniorenprügler von Campos von der Guardia Civil abgeführt

Bereit für die Invasion: MZ-Besuch auf der Burg von Capdepera, die an diesem Wochenende zum Mittelpunkt von Mallorca wird

Bereit für die Invasion: MZ-Besuch auf der Burg von Capdepera, die an diesem Wochenende zum Mittelpunkt von Mallorca wird

Die Playa de Palma ist für einen Preis nominiert – in einer Kategorie, die keiner erwarten würde

Die Playa de Palma ist für einen Preis nominiert – in einer Kategorie, die keiner erwarten würde

Nach Inca: Diese spanische Supermarktkette ist jetzt auch mit zwei Geschäften in Palma vertreten

Nach Inca: Diese spanische Supermarktkette ist jetzt auch mit zwei Geschäften in Palma vertreten

Lohnt sich Ferienvermietung auf Mallorca überhaupt noch? MZ lädt zum Expertenabend

Lohnt sich Ferienvermietung auf Mallorca überhaupt noch? MZ lädt zum Expertenabend
Tracking Pixel Contents