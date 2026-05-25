Private Golfplätze auf Mallorca-Fincas: Umweltschützer erstatten Anzeige bei der Balearen-Regierung

Die Umweltinitiative Terraferida hat beim balearischen Ministerium für Wasserkreislauf Anzeige gegen zwei Anwesen in den Gemeinden Llucmajor und Manacor erstattet. Beide Grundstücke verfügen über private Golfplätze. Die Initiative fordert die Regierung auf, ob durch die Anlagen die Wasserressourcen gefährdet werden. Für die Organisation, die erst kürzlich nach einer mehrjährigen Pause die Arbeit wieder aufgenommen hat, sind die beiden Golfplätze ein Beispiel für eine "übertriebene und luxuriöse Ressourcennutzung, die auf Mallorcas ländlichem Boden stattfindet“.

Im Fall von Manacor befindet sich der private Golfplatz auf dem Anwesen sa Plana. Die Finca hat laut Terraferida eine Gesamtfläche von 59.388 Quadratmetern. Die Sportanlage, so heißt es weiter, „ist größer als ein Hektar und befindet sich über einem übernutzten Grundwasserleiter“. Der zweite Golfplatz, ebenfalls etwa einen Hektar groß, liegt auf einer ländlichen Finca in Llucmajor. Wie im vorherigen Fall „befindet er sich über einem übernutzten Grundwasserleiter".

546 im ländlichen Raum verbaut

Die Anzeige verweist auf eine aktuelle Studie von Terraferida, die sich mit der Bebauung des ländlichen Raums in den Jahren 2021-2024 auseinandersetzt. In den drei Jahren wurden der Studie zufolge 546 Hektar verbaut, so viel wie knapp 800 Fußballfelder.

57 Prozent der seit 2021 neu bebauten Flächen entfallen auf Einfamilienhäuser, Villen und großzügige Wohnanwesen mit viel Land. Ob sie touristisch genutzt werden oder nicht, geht nicht aus der Statistik hervor. Rund 100 Hektar pro Jahr wurden zwischen 2021 und 2024 zugebaut. Anders gesagt: Jede Woche entstehen fünf neue Villen im ländlichen Raum.

Im Zuge der Studie, bei der unter anderem Luftaufnahmen ausgewertet wurden, fielen auch die beiden Anwesen auf, die über Golfplätze verfügen.

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