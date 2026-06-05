Adelfas de Es Trenc – mediterranes Wohnen neu definiert

In Sa Ràpita, im Südosten Mallorcas, nahe dem berühmten Naturstrand Es Trenc, bietet der Bauträger Urnova mit Adelfas de Es Trenc hochwertige Neubauwohnungen in einer der gefragtesten Regionen der Insel. Die Anlage ist bereits fertiggestellt, zu 50 Prozent verkauft und sofort bezugsbereit.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Leben, wo Mallorca am schönsten ist

Die Umgebung von Sa Ràpita zählt zu den reizvollsten Küstenregionen Mallorcas. Kilometerlange Naturstrände, kleine Buchten und das geschützte Gebiet von Ses Salines prägen das Landschaftsbild. Besonders der über sechs Kilometer lange Es Trenc begeistert mit seinem hellen Sandstrand, kristallklarem Wasser und einer Atmosphäre, die an die Karibik erinnert. An diesem Küstenstreifen ist die Sonne besonders zuverlässig und das Klima auch im Winter mild.

Trotz der ruhigen Lage ist die Infrastruktur hervorragend. Im nahegelegenen Campos finden sich Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants, Cafés, medizinische Versorgung, Schulen und Wochenmärkte. Attraktive Sandsteindörfer sowie kleinere und größere Küstenorte in der Nähe, die allesamt im Vergleich zu anderen Ferienorten auf der Insel noch recht ruhig sind, laden zum Erkunden und Entdecken ein. Die Region verbindet mallorquinische Gelassenheit, eine hohe Lebensqualität und viel Natur mit kurzen Wegen und guter Erreichbarkeit. Die Inselhauptstadt Palma und der Flughafen sind dabei nur in einer guten halben Stunde zu erreichen.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Wohnen mit Stil und Privatsphäre

Adelfas de Es Trenc umfasst moderne Erdgeschosswohnungen mit privaten Gartenflächen sowie exklusive Penthäuser mit weitläufigen Dachterrassen. Die Wohnflächen liegen zwischen 123 und 156 m². Hinzu kommen großzügige Außenbereiche mit Gärten von 60 bis 90 m² oder Dachterrassen von 70 bis 115 m². Die Architektur setzt bewusst auf Offenheit, Licht und Privatsphäre. Die eingeschossigen Gebäude fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und schaffen eine ruhige Wohnatmosphäre. Jede Einheit verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Badezimmer – darunter ein Bad en suite – sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche. Große Terrassen erweitern den Wohnraum fließend nach draußen. Zur Ausstattung gehören außerdem energieeffiziente aerothermische Wärmepumpen, moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme, private Stellplätze mit Vorbereitung für E-Ladestationen sowie geräumige Abstellräume.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Resort-Atmosphäre inmitten mediterraner Gärten

Die Wohnanlage trägt den Namen des Oleanders –„Adelfas“ auf Spanisch – und genau dieses mediterrane Lebensgefühl spiegelt sich in der gesamten Gartengestaltung wider. Herzstück der Anlage ist ein großzügiger Salzwasserpool mit separatem Kinderbereich und weitläufigen Sonnenterrassen. Den Poolbereich umrahmen Palmen und tropische Gewächse – das sogenannte „Green Element“. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Fitnessstudio und eine Sauna. Ein Großteil des insgesamt 36.600 m² umfassenden Grundstücks ist als Grün- und Erholungsfläche angelegt. Typische mallorquinische Pflanzen wie selbstverständlich der Oleander, aber auch Olivenbäume, Rosmarin, Lavendel und ähnliche mediterrane Gewächse verleihen der Anlage ihren rund ums Jahr grünen Charakter und schaffen das ganze Jahr über eine erholsame Atmosphäre.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Freizeit und Aktivität direkt vor der Haustür

Die Region rund um Es Trenc bietet ideale Bedingungen für alle, die Bewegung und Natur miteinander verbinden möchten. Ob Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder ausgedehnte Fahrradtouren und Spaziergänge entlang der Küste – die Möglichkeiten sind vielfältig. Auch Wanderwege durch Dünenlandschaften und Pinienhaine laden dazu ein, Mallorca aktiv zu entdecken. In den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol stehen Wassersportangebote und Equipment zur Verfügung. Dank des angenehmen Klimas und rund 300 Sonnentagen im Jahr lässt sich das Leben im Freien nahezu ganzjährig genießen.

Das moderne Fitnesstudio der Wohnanlage Adelfas de Es Trenc. / Urnova

Qualität vom erfahrenen Bauträger

Realisiert wurde Adelfas de Es Trenc vom renommierten Bauträger Urnova, der seit mehr als 35 Jahren hochwertige Wohnprojekte auf Mallorca und dem spanischen Festland entwickelt. Die Anlage vereint moderne Bauqualität mit nachhaltigem Wohnkomfort und einer Lage, die auf Mallorca inzwischen Seltenheitswert besitzt.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Da bereits etwa die Hälfte der Wohnungen verkauft wurde, bietet sich jetzt die Gelegenheit, sich einen Platz in dieser außergewöhnlichen Wohnanlage zu sichern – bezugsfertig und ohne Wartezeiten. Eine selten gewordene Chance! Sei es zum Urlaubmachen oder um ganzjährig auf Ihrer Lieblingsinsel zu leben, diese Entscheidung werden Sie nicht bereuen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktanfrage: www.urnovabaleares.com www.urnova.com/mallorca