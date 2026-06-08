Mehr Käufer aus Lateinamerika: Markt der Luxusimmobilien auf Mallorca erholt sich

Die Nachfrage nach Luxusimmobilien auf Mallorca zieht wieder an. Und das nach einem schwierigen Jahresauftakt 2026 für die Branche. „Wir Menschen passen uns an alle Situationen an“, sagt ein Vertreter eines Immobilienunternehmens – dazu gehört selbst die wirtschaftliche Unsicherheit infolge des Kriegs mit Iran. Kaufentscheidungen für einen Wohnsitz auf der Insel, die in den ersten Monaten des Jahres 2026 aufgeschoben worden waren, würden nun wieder vollzogen.

Neu ist dabei, dass sich der Luxusmarkt auf Mallorca inzwischen zunehmend auch für andere Nationalitäten, so wie etwa Lateinamerikaner. Dagegen habe sich die Erwartung, die Nachfrage aus arabischen Staaten werde deutlich zunehmen, weil vermögende Käufer Konfliktregionen meiden wollten, als Irrtum erwiesen. Diese Kundengruppe spiele nur eine völlig untergeordnete Rolle.

Aus dem Kreis der auf hochwertige Immobilien spezialisierten Makler war bereits eingeräumt worden, dass die Nachfrage zu Beginn des laufenden Jahres spürbar nachgelassen hatte. Hauptgründe dafür seien die Probleme der deutschen Wirtschaft gewesen, die durch den Krieg im Nahen Osten zusätzlich verschärft wurden. Das erklärt den Pessimismus, der zum Abschluss des ersten Quartals 2026 herrschte.

Auch in Port d'Andratx gibt es schöne Anwesen. / Pere Joan Oliver

Wiederbelebung des Luxussegments

Inzwischen räumen viele Makler aber ein, dass sich das Bild allmählich verändert. Hält der Trend der vergangenen Wochen an, „können wir das laufende Jahr vielleicht doch noch mit einem Plus abschließen“, sagt ein Branchenvertreter.

Ein weiteres Indiz stützt diese Einschätzung: Auch Vertreter des hochwertigen Schmuck- und Uhrensegments berichten von einer ähnlichen Entwicklung. Nach einem schwachen ersten Quartal werde in den vergangenen Wochen eine Belebung der Nachfrage registriert. Mit anderen Worten: Der Luxusmarkt auf Mallorca zeigt wieder Anzeichen von Dynamik.

Für die Unternehmer auf Mallorca ist die Erklärung recht einfach: Die Probleme der Weltwirtschaft – mit besonderem Gewicht im Fall Deutschlands – hätten nicht dazu geführt, dass die Entscheidung für einen Wohnsitz auf Mallorca grundsätzlich aufgegeben wurde. Vielmehr sei sie lediglich verschoben worden. Nun würden die Käufe nach und nach wieder aufgenommen. Das spreche zugleich für die anhaltende Stärke Mallorcas als Ziel für Investitionensstandort.

Breiter aufgestellter Markt

Zudem sei eine Nachfrage aus Ländern zu beobachten, die bislang auf dem hochpreisigen Immobilienmarkt der Insel kaum in Erscheinung getreten seien – in einigen Fällen etwa aus Lateinamerika, darunter Brasilien oder sogar Venezuela.

Das trage dazu bei, den Aufschub mancher Käufe deutscher Kunden auszugleichen, die in den vergangenen Monaten „mehr um die Lage ihres Unternehmens besorgt waren als um den Erwerb eines Hauses auf Mallorca“.

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