Immobilienservice auf Mallorca für Eigentümer in Abwesenheit: La Familia Finca Service Winkler

Wer auf Mallorca seine eigenen vier Wände besitzt, wünscht sich vor allem eines: das gute Gefühl, dass vor Ort jemand zuverlässig nach dem Rechten sieht. Genau diesen Anspruch verfolgt La Familia Finca Service Winkler. Hinter dem Unternehmen stehen zwei Frauen aus dem Schwabenland – Mutter Kerstin und Tochter Emily –, die sich mit viel Herzblut, Erfahrung und persönlichem Engagement um die Immobilien ihrer Kunden kümmern. Ihr Schwerpunkt liegt im Südosten der Insel, wobei sich ihr Angebot sowohl an Zweitwohnungsbesitzer als auch an Residenten richtet.

Erfahrene schwäbische Unternehmerinnen: Kerstin und Emily Winkler. / LFFSW

Was La Familia Finca Service Winkler besonders macht, ist die konsequente persönliche Betreuung. Die beiden schwäbischen Unternehmerinnen möchten nicht mit großen, unpersönlichen Agenturen verglichen werden, sondern legen größten Wert auf einen regelmäßigen Austausch mit ihren Kunden. Statt wechselnder Kontaktpersonen gibt es hier eine klare Philosophie: „Wir sind direkter Ansprechpartner und werden es auch immer bleiben“, erklärt Tochter Emily. Genau diese Nähe schafft Vertrauen – insbesondere bei Eigentümern, die ihre Immobilie nicht dauerhaft selbst nutzen.

Mutter Kerstin bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Betreuung von Privathaushalten sowie als Empfangsmitarbeiterin in einem Fitnessstudio mit. Die Tochter Emily war elf Jahre als Krankenschwester sowie als Sozialdienstleisterin und Mitarbeiterin in einem Pflegeheim tätig. Beide wissen daher, wie wichtig Verantwortungsbewusstsein, Sorgfalt und ein respektvoller Umgang mit Menschen und Eigentum sind. Diese kundenorientierten Erfahrungen fließen heute in jede Haus- und Immobilienbetreuung auf Mallorca ein. Zudem sind beide Frauen profunde Inselkennerinnen.

Das Team von La Familia Finca Service Winkler sorgt für Sauberkeit in ihrer Immobilie. / LFFSW

„Wir sind vor Ort, wenn Sie es nicht sind“

Das Leistungsspektrum reicht von der klassischen Finca-, Haus- und Wohnungsbetreuung im Südosten bis hin zu professionellen Reinigungsleistungen, in Form von Zwischen- und Endreinigungen. Auch ein Wäscheservice durch einen zertifizierten Partner und ein zuverlässiger Schlüsselservice gehören zum Angebot. Eigentümer können sich darauf verlassen, dass Kontrollgänge, Sicherheitschecks, Postfachleeren und Pflanzenbewässerung gewissenhaft durchgeführt werden. Außerdem kann ein umfassender Garten- und Handwerker-Service in Anspruch genommen werden.

Ebenso wichtig und zuverlässig ist die Betreuung einer mallorquinischen Ferienunterkunft. Von Welcome-Paketen über eine gründliche End- und, wenn gewünscht, Zwischenreinigung, über Bettzeug- und Handtuchwechsel und das Auffüllen von Verbrauchsmaterialien bis hin zur Begrüßung und Betreuung von Feriengästen sorgt das Mutter-Tochter-Team dafür, dass sich Besucher vom ersten Moment an willkommen fühlen.

Das Mutter-Tochter-Team sorgt auch dafür, dass sich Feriengäste vom ersten Moment an wohlfühlen. / LFFSW

So wird zuverlässiges Property Management auf Mallorca nicht nur professionell, sondern auch persönlich umgesetzt. Um ein faires und passgenaues Angebot zu erstellen, besuchen die beiden Frauen den Kunden und das Objekt im Vorfeld persönlich.

Das gute Gefühl, dass auch in Abwesenheit alles funktioniert

Ein ganz besonderes Mitglied des Teams sorgt dabei regelmäßig für ein Lächeln: die rund 30 Zentimeter große Hündin der Familie. Das kleine Maskottchen Luni begleitet die beiden Frauen häufig bei ihren Einsätzen auf der Insel und wird liebevoll „die Chefin“ genannt. Sie gehört längst zum festen Bestandteil des Familienunternehmens und unterstreicht dessen familiären Charakter.

Alles ist blitzeblank, wenn man nach Hause kommt. / LFFSW

Für die beiden Gründerinnen steht fest: Eine Immobilie auf der Insel ist ein persönlicher Rückzugsort, eine Investition und häufig auch ein Stück Zuhause. Deshalb setzen sie bei ihrem Finca- und Hausmeisterservice auf beständige Erreichbarkeit, regelmäßige Kommunikation und ein Höchstmaß an Vertrauen. Mit einem Satz: Das Frauenteam kümmert sich um Ihr mallorquinisches Zuhause, als wäre es die eigene Immobilie.