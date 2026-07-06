Adelfas de Es Trenc – mediterranes Wohngefühl auf höchstem Niveau

Im Südosten Mallorcas, in der beliebten Küstenregion von Sa Ràpita und nur wenige Minuten vom bekannten Naturstrand Es Trenc entfernt, realisiert der Bauträger Urnova mit Adelfas de Es Trenc eine exklusive Wohnanlage mit hochwertigen Neubauwohnungen in einer der attraktivsten Lagen der Insel. Das Projekt ist bereits fertiggestellt, zur Hälfte verkauft und kann sofort bezogen werden.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Wohnen mit Stil und Privatsphäre

Adelfas de Es Trenc umfasst moderne Erdgeschosswohnungen mit privaten Gartenflächen sowie exklusive Penthäuser mit weitläufigen Dachterrassen. Die Wohnflächen liegen zwischen 123 und 156 m². Hinzu kommen großzügige Außenbereiche mit Gärten von 60 bis 90 m² oder Dachterrassen von 70 bis 115 m². Die Architektur setzt bewusst auf Offenheit, Licht und Privatsphäre. Die eingeschossigen Gebäude fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und schaffen eine ruhige Wohnatmosphäre. Jede Einheit verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Badezimmer – darunter ein Bad en suite – sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche. Große Terrassen erweitern den Wohnraum fließend nach draußen. Zur Ausstattung gehören außerdem energieeffiziente aerothermische Wärmepumpen, moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme, private Stellplätze mit Vorbereitung für E-Ladestationen sowie geräumige Abstellräume.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Resort-Atmosphäre inmitten grüner Gärten

Ein Großteil des insgesamt 36.600 m² umfassenden Grundstücks ist als Grün- und Erholungsfläche angelegt. Typische mallorquinische Pflanzen wie der Oleander, aber auch Olivenbäume, Rosmarin, Lavendel und ähnliche mediterrane Gewächse verleihen der Anlage ihren rund ums Jahr grünen Charakter und schaffen das ganze Jahr über eine erholsame Atmosphäre.Insbesondere ist der Oleander präsent: Die Anlage trägt den Namen dieser fast ganzjährig blühenden Pflanze („adelfas“ auf Spanisch ). Den Poolbereich umrahmen Palmen und tropische Gewächse – das sogenannte „Green Element“ lockt viele verschiedene Vogelarten an. Der große Salzwasserpool mit separatem Kinderbereich und weitläufigen Sonnenterrassen ist das Herzstück der Anlage. Ergänzt wird das Angebot durch ein modernes Fitnessstudio und eine Sauna.

Das moderne Fitnesstudio der Wohnanlage Adelfas de Es Trenc. / Urnova

Eine Rarität direkt vom Bauträger

Ob als Feriendomizil oder als dauerhafter Lebensmittelpunkt auf der Lieblingsinsel – diese Entscheidung wird langfristig Freude bereiten. Mit Adelfas de Es Trenc hat der renommierte Bauträger URNOVA eine Wohnanlage geschaffen, die moderne Architektur, hohe Bauqualität und nachhaltigen Wohnkomfort auf ideale Weise verbindet. Seit mehr als 35 Jahren realisiert das Unternehmen erfolgreich hochwertige Wohnprojekte auf Mallorca und dem spanischen Festland. Die privilegierte Lage in unmittelbarer Nähe zu einem der schönsten Naturstrände der Insel ist eine Seltenheit auf dem heutigen Immobilienmarkt Mallorcas. Da bereits rund die Hälfte der Wohnungen verkauft ist, bietet sich jetzt die Gelegenheit, eine bezugsfertige Immobilie ohne lange Wartezeiten zu erwerben.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Leben und Urlauben in einer der schönsten Regionen Mallorcas

Trotz der ruhigen und naturnahen Lage profitieren Adelfas de Es Trenc-Bewohner von einer ausgezeichneten Infrastruktur. Die Inselhauptstadt Palma und der Flughafen sind dabei nur in einer guten halben Stunde zu erreichen. Im nahegelegenen Campos finden sich hübsche kleine Geschäfte, gute Restaurants, gemütliche Cafés, medizinische Versorgung, Schulen sowie Super- und Wochenmärkte. Das Landesinnere charakterisiert sich durch attraktive Sandsteindörfer und die Küste durch überwiegend kleinere und größere Orte, die allesamt im Vergleich zu anderen Ferienorten auf der Insel noch recht ruhig sind. Die Region verbindet mallorquinisches Laisser-faire, Lebensqualität und Naturerlebnisse mit kurzen Wegen und guter Erreichbarkeit. Dank des angenehmen Klimas und rund 300 Sonnentagen im Jahr im Süden der Insel lässt sich das Leben im Freien nahezu ganzjährig genießen. Ob Wassersport wie Segeln, Kajakfahren, Stand-up-Paddling oder ausgedehnte Fahrradtouren und Spaziergänge entlang von Wanderwegen durch Dünenlandschaften und Pinienhaine an der Küste – die Möglichkeiten, Sport und Bewegung zu genießen, sind hier besonders reizvoll. Die vielen Strände laden zum Sonnenbaden, Schnorcheln und Schwimmen ein, und in den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol stehen Wassersportangebote und Equipments zur Verfügung. Ideale Bedingungen für alle also, die Bewegung, Natur und Genießen miteinander verbinden möchten.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Adelfas de Es Trenc vereint Lebensqualität, Wertbeständigkeit und mediterranes Flair auf besondere Weise und stellt ein sehr besonderes Angebot für Inselliebhaber dar, die sich ein Zuhause auf Mallorca schaffen möchten.