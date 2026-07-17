Neue App: Balearen planen Online-Rechner für Miet- und Kaufpreise von Sozialwohnungen auf Mallorca

Das balearische Ministerium für Wohnen und Raumordnung will angesichts der Wohnungsnot auf Mallorca eine neue digitale Plattform entwickeln. Bürger sollen damit künftig den gesetzlich zulässigen Höchstpreis für den Verkauf oder die Vermietung öffentlich geförderter Wohnungen auf den Balearen berechnen können.

Die Anwendung soll für verschiedene Kategorien geschützten Wohnraums funktionieren. Dazu zählen die Sozialwohnungen (vivienda de protección oficial, kurz VPO), sowie Wohnungen mit festgesetztem Preis und Wohnungen mit begrenztem Preis. Bei der Berechnung berücksichtigt das Programm unter anderem die Gemeinde, die Energieeffizienzklasse des Gebäudes und die jeweils geltenden Schutzbestimmungen.

Nutzer sollen außerdem erfahren können, ob und unter welchen Umständen der Schutzstatus einer Wohnung möglicherweise erlischt. Nach Angaben des Ministeriums soll die Anwendung verlässliche und aktuelle Informationen liefern und den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen erleichtern.

Entwicklung soll 16 Monate dauern

Für die Entwicklung und Wartung sind insgesamt knapp 91.000 Euro vorgesehen. Davon entfallen fast 82.000 Euro auf die Programmierung und der Rest auf die anschließende Betreuung der Anwendung.

Die Laufzeit beträgt 16 Monate ab Unterzeichnung des Vertrags. Das Ministerium vergibt den Auftrag in einem vereinfachten offenen Ausschreibungsverfahren. /somo

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