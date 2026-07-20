Vorsicht vor neuer Betrugsmasche mit Airbnb: So nutzen Betrüger die Wohnungsnot auf Mallorca aus

Neue Betrugsmasche auf Mallorca: Offensichtlich nutzen Betrüger einmal mehr die Verzweiflung vieler Menschen bei der Wohnungssuche aus. Cristina Gómez (Name geändert) hat die MZ informiert, dass sie Opfer von Betrügern wurde und möchte andere warnen. Gómez lebt in der Nähe von Sóller, will aber aus ihrer jetzigen Wohnung ausziehen und sucht ein Haus im Grünen, das einigermaßen bezahlbar ist – keine einfache Aufgabe im Orangental.

Umso glücklicher war sie im Juni, als sie auf dem bekannten Immobilienportal idealista.com die Anzeige eines Häuschens fand, das die Voraussetzungen erfüllte, die Gómez sich gewünscht hatte. „Da es in der Gegend sehr viel Ferienvermietung gibt, war ich froh, dass in der Anzeige das Haus zur Langzeitmiete ausgeschrieben war“, berichtet Gómez der MZ. Sie schrieb die Inserenten sofort an, hörte aber zunächst nichts von ihnen. Nach kurzer Zeit verschwand die Anzeige für das Haus von der Plattform.

Alles wirkte echt

Groß war dann war die Freude bei Gómez, als vier Tage später eine Frau mit spanischer Handynummer bei ihr anrief und fragte, ob sie noch an dem Haus interessiert sei. „Es wirkte alles echt, auf dem Profilfoto bei WhatsApp war eine ältere Frau zu sehen, das Bild muss in der Nähe der Torre Picada bei Port de Sóller entstanden sein“, sagt Gómez, die viel wandert und die Ecke gut kennt. Sogar das Haus selbst hatte sie bereits bei einer ihrer Touren entdeckt. „Ich wusste also, dass es existiert.“

Das Tal von Sóller. / MZ

Die Frau, die sich Karolien nannte, erklärte, dass sie nicht ganzjährig auf Mallorca lebe, sondern erst wieder im Herbst auf die Insel komme. Gómez aber könne das Haus auch schon vorher beziehen. Der einzige Haken: In den Sommermonaten werde die Immobilie über Airbnb als Ferienhaus angeboten. Deshalb müsse sie, wenn sie das Haus bereits im August beziehen wolle, den ersten Monat über Airbnb buchen und die höhere Gebühr zahlen. Ab September greife der Jahresvertrag mit der regulären Miete.

Der Link war gehackt

„Alles schien seine Richtigkeit zu haben, ich bekam einen Vertrag zugeschickt, der von der Eigentümerin bereits unterschrieben war“, erzählt Gómez. Bis zum Moment der Zahlung. Der 43-Jährigen wurde ein Link zugeschickt, über den sie die Zahlung auf Airbnb abwickeln sollte. „Der Link und die Seite sahen eins zu eins wie die von Airbnb aus“, berichtet Gómez. Allerdings funktionierte die Zahlung scheinbar nicht, auch ein weiterer Versuch mit einer Banküberweisung scheiterte. Die Seite blockierte, Gómez bekam keine Bestätigung über eine Zahlung.

Sie kontaktierte die vermeintliche Eigentümerin, die sie zunächst beruhigte. Das Geld allerdings war abgebucht– ein vierstelliger Betrag. Auch in der Airbnb-App fand Gómez keine Bestätigung über die Buchung. „In diesem Moment wusste ich, dass ich einem Betrug zum Opfer gefallen war.“ Als sie sich den Link noch einmal genauer ansah, bemerkte sie, dass die Seite von Airbnb offenbar geklont worden war und zusätzlich zur Adresse booking.com noch andere Buchstaben und Zeichen in der URL standen.

Sie versuchte, das Geld zurückzubuchen. Allerdings war Sonntag und sie erreichte ihre Bank nicht. Die vermeintliche Betrügerin tauchte ab. Die Bank konnte das Geld nicht zurückholen, weil es bereits auf ein anderes Konto transferiert worden war. Und Gómez stand ohne Geld und Wohnung da – und erstattete Anzeige bei der Guardia Civil. Eine Kontaktaufnahme mit Karolien seitens der MZ verlief im Sande.

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