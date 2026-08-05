Ihr neues Zuhause auf Mallorca – einziehen und das Leben genießen

Sonnenschein, mediterranes Lebensgefühl und die Vorfreude auf ein eigenes Zuhause nah am Meer – jetzt ist der richtige Moment, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Direkt vom renommierten Bauträger Urnova haben Sie die Gelegenheit, sich eine hochwertige Neubauwohnung zu sichern und sofort einzuziehen. Die moderne Wohnanlage Adelfas de Es Trenc im Südosten Mallorcas, unweit der Küste und des berühmten Naturstrandes Es Trenc, ist vollständig fertiggestellt und bereits zur Hälfte verkauft. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit, bevor die verbleibenden Einheiten vergeben sind.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Wohnen in erstklassiger Lage nahe der Küste

Der rund sechs Kilometer lange Naturstrand Es Trenc gehört zu den schönsten Küstenabschnitten der Insel. Im Naturschutzgebiet Ses Salines gelegen, begeistert er mit feinem, hellem Sand, sanften Dünenlandschaften und kristallklarem Wasser, das an die Karibik erinnert. Nur wenige Minuten entfernt befindet sich die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc . Sie verbindet zeitgemäße Architektur mit mediterranem Flair und einer außergewöhnlichen Nähe zum Meer. In der Umgebung von Sa Ràpita, innerhalb der Gemeinde Campos, erwarten Sie Ruhe, Naturverbundenheit und eine hervorragend ausgebaute Infrastruktur.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Moderner Wohnkomfort von einem erfahrenen Bauträger

Eingebettet in eine weitgehend unberührte Naturlandschaft bietet Adelfas de Es Trenc die seltene Möglichkeit, modernes Wohnen in unmittelbarer Nähe zur Küste zu genießen. Das Projekt wurde von Urnova realisiert, einem Bauträger mit über 35 Jahren Erfahrung und einem ausgezeichneten Ruf für Qualität, Architektur und Zuverlässigkeit. Sowohl auf Mallorca als auch auf dem spanischen Festland steht das Unternehmen für hochwertige Immobilien mit nachhaltiger Wertbeständigkeit. Das Ergebnis ist eine Wohnanlage, die anspruchsvolles Design und langfristige Investitionssicherheit in einer der sonnenreichsten Regionen Mallorcas vereint.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Auswählen, einziehen und sich zuhause fühlen

Zur Auswahl stehen attraktive Erdgeschosswohnungen mit privaten Gärten sowie exklusive Penthäuser mit großzügigen Dachterrassen. Die Wohnflächen reichen von 123 bis 156 Quadratmetern. Hinzu kommen private Gartenbereiche zwischen 60 und 90 Quadratmetern beziehungsweise Dachterrassen mit einer Größe von 70 bis 115 Quadratmetern. „Adelfas“ auf Spanisch steht für gehobene Wohnqualität, Exklusivität und Privatsphäre. Die eingeschossigen, lichtdurchfluteten Gebäude fügen sich harmonisch in die Umgebung ein und schaffen durch ihre durchdachte Anordnung ein angenehmes, ruhiges Wohngefühl. Jede Einheit verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer sowie zwei Badezimmer, darunter ein Bad en suite. Herzstück der Wohnungen ist der offen gestaltete Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche. Großzügige Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie. Für ein angenehmes Raumklima während des gesamten Jahres sorgt eine energieeffiziente aerothermische Wärmepumpe. Zum Ausstattungsumfang gehören außerdem ein privater Stellplatz mit Vorbereitung für E-Ladestationen durch Solarpaneele sowie ein geräumiger Abstellraum. Moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme, darunter Video-Gegensprechanlagen und Alarmtechnik, bieten zusätzlichen Komfort und Sicherheit.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Mediterranes Grün und blühende Oleander

Die Anlage Adelfas de Es Trenc verdankt ihren Namen dem Oleander, auf Spanisch „Adelfas“, der die Umgebung mit seiner üppigen Blütenpracht prägt. Mittelpunkt des Gemeinschaftsbereichs ist ein großzügiger Salzwasserpool mit den Maßen 33 mal 14 Meter und separatem Kinderbereich. Ergänzt wird dieser durch weitläufige Sonnenterrassen sowie ein modernes Fitnessstudio mit angeschlossener Sauna. Die nachhaltig angelegten Gartenflächen sind mit typischen mediterranen Pflanzen wie Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin und Lavendel gestaltet und sorgen das ganze Jahr über für eine grüne, naturnahe Atmosphäre. Rund um den Poolbereich, das sogenannte „Green Element“, schaffen Palmen und tropische Gewächse ein besonderes Ambiente und bieten zahlreichen Vogelarten einen attraktiven Lebensraum. Auf dem insgesamt 36.600 Quadratmeter großen Grundstück wurden mehr als 15.000 Quadratmeter als Grün- und Erholungsflächen gestaltet.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Eine Umgebung mit hoher Lebensqualität

Das nahe gelegene Campos bietet sämtliche Einrichtungen des täglichen Lebens. Supermärkte, Schulen, medizinische Versorgung, Wochenmärkte und zahlreiche Dienstleister sind bequem erreichbar. Auch gastronomisch überzeugt die Region mit einer vielfältigen Auswahl – von traditionellen Tapas-Bars über lebendige Märkte bis hin zu modernen Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche. Die Inselhauptstadt Palma sowie der internationale Flughafen sind in rund 30 Autominuten erreichbar. Darüber hinaus laden die umliegenden Küstenorte und charakteristischen Sandsteindörfer zu abwechslungsreichen Ausflügen und Entdeckungstouren ein.

Das moderne Fitnesstudio der Wohnanlage Adelfas de Es Trenc. / Urnova

Aktiv sein unter der mallorquinischen Sonne

Mit mehr als 300 Sonnentagen pro Jahr und angenehm milden Wintern bietet der Südosten Mallorcas ideale Voraussetzungen für einen aktiven Lebensstil im Freien. Die Umgebung von Adelfas de Es Trenc eröffnet vielfältige Möglichkeiten zur Erholung und sportlichen Betätigung. Besonders Wassersportler, Wanderer und Radfahrer kommen hier auf ihre Kosten. Naturstrände, idyllische Buchten sowie weitläufige Wege durch Dünenlandschaften und Pinienhaine schaffen beste Bedingungen für abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten. Das meist ruhige Meer eignet sich hervorragend zum Kajakfahren, Stand-up-Paddeln, Segeln oder für Ausfahrten mit dem Motorboot. Die notwendige Ausrüstung sowie entsprechende Kurse werden in den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol angeboten. Selbst während der Sommermonate bieten die weitläufigen Strände von Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita ausreichend Platz für Ruhe, Entspannung und ungestörte Naturerlebnisse.

Aktuell sind noch rund 50 Prozent der Wohnungen verfügbar – eine Situation, die sich voraussichtlich nicht mehr lange halten wird. Wer eine moderne Neubauwohnung in einer der begehrtesten Lagen Mallorcas sucht, sollte diese Gelegenheit nicht verpassen. Adelfas de Es Trenc vereint hochwertige Architektur, mediterrane Lebensqualität und eine außergewöhnliche Lage zu einem Wohnkonzept, das auf der Insel nur noch selten zu finden ist.