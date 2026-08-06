Trablisa und die neue Sicherheit für Wohnimmobilien

Mallorca hat sich zu einem der wichtigsten Wohnstandorte im Mittelmeerraum entwickelt. Zu den Immobilien der Menschen, die ganzjährig auf der Insel leben, kommen Tausende von Wohnungen und Häusern hinzu, deren Eigentümer einen Teil des Jahres in anderen europäischen Ländern verbringen. Sie alle haben dasselbe Bedürfnis: die Gewissheit, dass ihre Immobilie jederzeit geschützt ist – unabhängig davon, wo sie sich gerade befinden.

„Sicherheit besteht heute nicht mehr nur darin, eine Alarmanlage zu installieren."

Das Verständnis von Sicherheit im privaten Wohnbereich hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Das frühere Bild einer Alarmanlage, die bei einem Einbruch lediglich einen Alarm an eine Notruf- und Serviceleitstelle übermittelt, ist einem wesentlich umfassenderen Modell gewichen. Technologie, permanente Überwachung, die komfortable Steuerung über eine besonders leistungsfähige App und eine schnelle Reaktionsfähigkeit sind heute Bestandteile ein und desselben Services. Das Ziel besteht nicht mehr ausschließlich darin, einen Vorfall zu erkennen, sondern zu überprüfen, was tatsächlich geschieht, und schnell zu handeln, um mögliche Folgen so gering wie möglich zu halten.

Mehr als nur Alarmanlagen. Die Sicherheitskräfte von Trablisa gehen jedem Alarm wenn nötig persönlich nach / Trablisa

„Sicherheit besteht heute nicht mehr nur darin, eine Alarmanlage zu installieren. Wir sprechen inzwischen von Lösungen, die erkennen können, was gerade geschieht, jeden Vorfall überprüfen und eine unmittelbare Reaktion koordinieren. Die Technologie hat sich enorm weiterentwickelt. Dennoch braucht es weiterhin hochqualifizierte, gut geschulte und erfahrene Fachkräfte, die in der Lage sind, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, erklärt Joaquín Juan, Vertriebsleiter des Geschäftsbereichs Technologie bei Trablisa.

Die Entwicklung der Branche hat gezeigt, dass die Sicherheit und Sorgenfreiheit eines Eigentümers nicht allein von der eingesetzten Technologie abhängen, sondern vor allem von der Organisation, die dahintersteht und dafür sorgt, dass diese Technologie ihr volles Potenzial entfalten kann. Eine Benachrichtigung auf dem Mobiltelefon mit einem Bild der Ursache des Alarms zu erhalten, ist wichtig. Noch entscheidender ist jedoch die Gewissheit, dass ein qualifiziertes Team bereitsteht, jeden Vorfall zu analysieren und unmittelbar sowie wirkungsvoll zu handeln.

Ein mallorquinisches Familienunternehmen

Die Geschichte von Trablisa zeigt beispielhaft, wie sich die Sicherheitsbranche auf Mallorca in den vergangenen fünf Jahrzehnten entwickelt hat. Das Unternehmen wurde 1975 in Palma gegründet und entstand als mallorquinischer Familienbetrieb – eine Identität, die seine Arbeitsweise bis heute prägt. Dies ist besonders bemerkenswert, da Trablisa sein Dienstleistungsangebot im Laufe dieser fünfzig Jahre kontinuierlich erweitert und sich zu einer der führenden internationalen Unternehmensgruppen der Branche entwickelt hat. Heute ist das Unternehmen in ganz Spanien sowie in Portugal und Mexiko tätig und beschäftigt bereits mehr als 12.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die enge Verbundenheit mit Mallorca besteht seit dem ersten Tag. Seit der Einführung privater Sicherheitsdienste am Flughafen Palma ist das Unternehmen dort für die Sicherheitskontrollen verantwortlich. Darüber hinaus schützt Trablisa täglich Privathaushalte, Unternehmen, Geschäfte, öffentliche und private Gebäude sowie kritische Infrastrukturen. Diese über ein halbes Jahrhundert gesammelte Erfahrung stellt das Unternehmen heute auch in den Dienst der Sicherheit von Wohnimmobilien.

Ein technischer Mitarbeiter von Trablisa verifiziert die Funktionsfähigkeit einer Kamera. / Trablisa

„Unser größter Wert liegt nicht ausschließlich in der Technologie, die wir installieren“, betont Joaquín Juan. „Wirklich entscheidend ist alles, was danach geschieht. Hinter jedem System steht eine Organisation, die darauf vorbereitet ist, jeden Vorfall zu überwachen und sofort zu handeln. Deshalb können wir sagen, dass wir das einzige Unternehmen auf der Insel mit einer eigenen Notruf- und Serviceleitstelle sind und die Häuser unserer Kunden mit derselben Technologie schützen, mit der wir auch eine Bank absichern.“

Auf den Balearen basiert diese Reaktionsfähigkeit auf einem besonderen Alleinstellungsmerkmal: dem Sofortinterventionsdienst SII, der über ein Netz strategisch verteilter Stützpunkte auf allen Inseln verfügt. Dieser Dienst wird ausschließlich von firmeneigenen, ausgebildeten Sicherheitskräften durchgeführt. Dies ist besonders relevant in einer Region, in der dauerhaft bewohnte Immobilien neben einer hohen Zahl an Zweitwohnsitzen bestehen und in der eine schnelle Reaktion bei einem Einbruch, einem Besetzungsversuch oder einem anderen Vorfall von entscheidender Bedeutung sein kann.

Umfassende technologische Entwicklung

Das Engagement für Innovation bildet eine weitere tragende Säule des Unternehmens. Im Bewusstsein, dass sich Sicherheitslösungen mit derselben Geschwindigkeit weiterentwickeln müssen wie die bestehenden Risiken, verfügt Trablisa mit Trablisa Integrated Security über eine eigene Technologiesparte. Dort entwickeln und optimieren mehr als 400 Fachkräfte die Lösungen, die anschließend in Privathaushalten, Unternehmen und Infrastrukturen eingesetzt werden. Ziel ist es, immer intelligentere Systeme zu schaffen, die mithilfe fortschrittlicher Analyseverfahren und künstlicher Intelligenz Risiken frühzeitig erkennen und ihnen vorbeugen können.

Gleichzeitig hält das Unternehmen weiterhin an den Werten fest, die es seit seiner Gründung begleiten. Engagement, Kundennähe, Serviceorientierung und die genaue Kenntnis der regionalen Gegebenheiten bilden nach Aussage von Joaquín Juan weiterhin die Grundlage für das Wachstum eines Unternehmens, das trotz seiner internationalen Expansion tief auf Mallorca verwurzelt geblieben ist.

Die Mitarbeiter von Trablisa sind für ihre Einsätze bestens geschult. / Trablisa

„Wir sind nach wie vor ein Unternehmen, das eng mit Mallorca verbunden ist. Wir kennen die Insel, die Bedürfnisse der Menschen, die hier leben, und ebenso die Anforderungen derjenigen, die hier einen Zweitwohnsitz besitzen. Diese Nähe in Verbindung mit unseren technologischen und operativen Fähigkeiten ermöglicht es uns, jedem Kunden einen individuell angepassten Service zu bieten“, erklärt er.

Nach fünfzig Jahren, in denen Trablisa die Entwicklung der Sicherheitsbranche auf der Insel begleitet hat, ist das Unternehmen überzeugt, dass der Schutz einer Immobilie heute weit mehr bedeutet als lediglich die Installation einer Alarmanlage. Es bedeutet, Erfahrung, Professionalität, Technologie, unmittelbare Reaktionsfähigkeit und eine umfassende Kenntnis des Umfelds miteinander zu verbinden. So entsteht genau das, was sich jeder Eigentümer wünscht, wenn er die Tür seines Hauses hinter sich schließt: die beruhigende Gewissheit, in guten Händen zu sein.

Mehr Informationen trablisa.es