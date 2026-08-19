Villa in Cala Romàntica kommt unter den Hammer – Zuschlag schon für rund 140.500 Euro möglich

Die balearische Steuerbehörde ATIB hat eine Villa in Cala Romàntica bei Manacor zur öffentlichen Versteigerung ausgeschrieben. Gebote können noch bis zum 31. August abgegeben werden. Der Schätzwert der Immobilie liegt bei 314.934,75 Euro, der für die Auktion angesetzte Wert bei 280.949,58 Euro. Die Differenz erklärt sich durch bestehende Belastungen auf der Immobilie.

Die Immobilie befindet sich laut den offiziellen Angaben zur Versteigerung im Carrer dels Pensaments, 37. Das Erdgeschoss verfügt über eine Fläche von 64 Quadratmetern, hinzu kommt eine elf Quadratmeter große Terrasse. Das Haus steht auf einem insgesamt 430 Quadratmeter großen Grundstück.

So kann man mitbieten

Wer bei der Auktion mitbieten möchte, muss als Nutzer des Versteigerungsportals der Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado registriert sein. Nach Angaben der ATIB kann die Anmeldung über das Portal mit einem von der Behörde zugelassenen elektronischen Identifikationsmittel erfolgen. Alternativ ist eine persönliche Registrierung bei einem Beamten einer öffentlichen Verwaltung möglich, die Versteigerungen über das Portal abwickelt.

Bieter müssen außerdem eine Kaution in Höhe von fünf Prozent des Versteigerungswertes der Immobilie hinterlegen.

Eine Straße in Cala Romantica (Manacor). / Google Maps

So funktioniert die Versteigerung

Liegt das höchste Gebot nach Ablauf der Frist bei mindestens 50 Prozent des Versteigerungswertes, erhält der Höchstbietende den Zuschlag. Liegt das beste Angebot darunter, muss der zuständige Vergabeausschuss entscheiden, ob die gebotene Summe dennoch ausreicht oder ob die Auktion ohne Zuschlag endet. Im Fall der Villa in Cala Romàntica liegt diese 50-Prozent-Grenze bei 140.474,79 Euro. Ein Gebot in dieser Höhe oder darüber würde dem Höchstbietenden somit den Zuschlag sichern.

Das sollten Interessenten wissen

Wer sich für die Villa interessiert, sollte allerdings die bestehenden Belastungen berücksichtigen. Auf der Immobilie liegt eine ältere Hypothek zugunsten der Banca March, deren Höhe die ATIB mit knapp 34.000 Euro angibt. Im Grundbuch sind außerdem zwei Pfändungen aufgrund kommunaler Schulden eingetragen, die sich auf insgesamt mehr als 10.600 Euro belaufen.

Experten raten zur Vorsicht

Versteigerungen können grundsätzlich eine Möglichkeit sein, vergleichsweise günstig an eine Immobilie zu kommen. Experten empfehlen Interessenten jedoch, sich vor einem Gebot beraten zu lassen, wenn sie mit solchen Verfahren nicht vertraut sind. Vor allem sollte geprüft werden, welche Belastungen auf der Immobilie liegen und ob das Haus möglicherweise besetzt ist.

Beim Grundbuch-Amt kann dafür unter anderem ein einfacher Grundbuchauszug, eine sogenannte nota simple, oder eine Bescheinigung über bestehende Belastungen beantragt werden. Im Fall der Immobilie in Cala Romàntica ist die nota simple bereits Bestandteil der offiziellen Unterlagen zur Versteigerung und kann dort frei eingesehen werden.