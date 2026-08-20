Als Partnerin von Kühn Properties: Jana Azizi will auf Mallorca als Luxus-Immobilienmaklerin durchstarten

"Jetzt ist es raus", schrieb TV-Moderatorin Jana Azizi am Mittwochabend (19.8.) auf ihrem Instagram-Account und postete wenig später einen Artikel der Bild-Zeitung. Darin berichtet das Boulevard-Blatt, dass Azizi auf Mallorca nun als Luxus-Immobilienmaklerin arbeiten wird. Die Moderatorin steige als Partnerin bei Kühn Properties auf Mallorca ein und werde künftig auch selbst hochwertige Immobilien vermitteln, erfährt man darin.

Die 37-Jährige stellte allerdings klar, dass sie dennoch auch künftig weiterhin als Moderatorin arbeiten werde. "Für meinen Einstieg ins Immobiliengeschäft nehme ich meinen Rucksack aus 15 Jahren Medienwelt mit. Kommunikation, Moderation, Präsentation, Marketing, Menschenkenntnis und mein ganzes Netzwerk. Das verbinde ich jetzt mit einer neuen unternehmerischen Herausforderung", zitiert sie die "Bild".

Ein kompletter Quereinstieg in die Immobilienbranche sei es nicht. Laut der Bild-Zeitung ist Azizis Mutter Architektin, ihr Vater Ingenieur. Daher sei das Interesse an der Branche schon lange da.

Seit 2024 auf Mallorca

Seit Mitte 2024 lebt Azizi auf Mallorca. Vor knapp zwei Jahren soll sie auf der Insel den bekannten Immobilienunternehmer Matthias Kühn und dessen Söhne Marco und Nico kennengelernt haben. „Ich habe irgendwann einen ganz anderen Einblick in das Unternehmen und das Immobiliengeschäft bekommen. Je mehr ich von ihrer Arbeit und der Geschichte der Familie mitbekam, desto spannender fand ich die Idee. Wir merkten, dass wir uns beruflich sehr gut ergänzen. Deswegen haben wir gesagt: Let’s go, das machen wir", sagt sie gegenüber der Boulevard-Zeitung.

In ihrem neuen Job werden sie Kunden begleiten, Vermarktungsstrategien mitentwickeln und auch selbst Immobilien vermitteln, kündigte sie an. "Wir sind eigentlich schon mittendrin. Ich bin total dabei und wirklich voll integriert im Team.“ Kühn Properties hat vor allem hochpreisige Immobilien im Portfolio.

Besser, man kennt sich aus

Lange sei es Azizis Traum gewesen, auf Mallorca zu leben. Der Umzug auf die Balearen-Insel spielt ihr nun auch bei ihrem neuen Job in die Hände. "Ich kann keine Immobilien an einem Ort vermitteln, zu dem ich keinen Bezug habe. Ich lebe hier, ich kenne die Insel, ich liebe dieses Lebensgefühl", sagt die Moderatorin, die in Palma ein Apartment hat.

Bei Instagram erzählte Azizi ihren Fans am Mittwochabend (19.8.) auch, dass sie schon mitten drin in ihrer Maklertätigkeit sei.

Das Kühn-Imperium

Kühn Properties verfügt über ein Büro im Nobelhafen Puerto Portals und wird vor allem vom Kühn-Sohn Nico verantwortet. Im Impressum findet sich allerdings der Hinweis, dass die dahinterstehende Firma Birdie Son Vida SL ist. Mit dieser hatte der Immobilienunternehmer Matthias Kühn von der Balearen-Regierung 96 Millionen Euro Entschädigung für ein gescheitertes Bauprojekt in Port de Sóller erstritten.

Gleichzeitig schulden die Firmen von Kühn dem spanischen Finanzamt noch Millionenbeträge. Der ab Mitte der Zehnerjahre in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene Immobilienunternehmer soll über ein verschachteltes Geflecht aus Unternehmen, Strohmännern und Briefkastenfirmen Vermögen verschoben haben, um sich so vor einer Steuerschuld von mehr als 21 Millionen Euro zu drücken. Deshalb stand er vor kurzem auch in Palma vor Gericht. Bei seiner Vorladung im Oktober 2025 hatte er allerdings von seinem Recht Gebraucht gemacht, nicht auszusagen.