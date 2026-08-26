Penthouses auf Mallorca immer begehrter: "Die Terrasse kostet so viel wie die Wohnung selbst"

Die Nachfrage nach Wohnungen auf Mallorca ist ungebrochen. Im Fokus stehen besonders die áticos, wie die Penthouse-Wohnungen in Spanien genannt werden. "Es ist ein regelrechtes Fieber", sagt Maklerverbandspräsident José Luis Artieda. "Die Terrasse kostet beim Quadratmeter mittlerweile so viel wie die Wohnung selbst. Das gab es früher nicht."

In einem Mehrfamilienhaus ganz oben zu thronen und die Stadt zu überblicken, gilt heutzutage als Statussymbol. War man früher der Depp, wenn man Treppen steigen musste, ist man heute der König. "Die Nachfrage stieg mit der zunehmenden Anzahl an Fahrstühlen", sagt Artieda.

Dachterrassen werden immer mehr benutzt. / Simone Werner

Der Architekt Josep Maldonado meint, dass die áticos nach der Corona-Pandemie gefragter wurden. "Es ist ein Luxus, einen eigenen Platz zu haben, an dem man draußen sein und frische Luft schnappen kann."

Ausländer oder Familien, die große Immobilien verkaufen

Allgemein ist der Quadratmeterpreis auf Mallorca in den vergangenen fünf Jahren um die 40 Prozent gestiegen. Bei den Penthouse-Wohnungen sogar noch mehr. "Es ist schwierig, eine zu ergattern. Es gibt kaum welche auf dem Markt", sagt Artieda. Zumindest dann nicht, wenn sie mit einer Terrasse einhergehen.

Die wenigen verfügbaren Wohnungen im Dachgeschoss sind entsprechend teuer und gehen an zahlungskräftige Ausländer. "Oder an Familien, wo die Kinder gerade aus dem Haus sind", sagt Artieda. "Sie verkaufen größere Immobilien und leisten sich die Wohnung samt Terrasse."

Die Rooftop Bar des Iberostar Selection Llaüt Palma. / Katagi Blau

Die Dachterrasse, die sogenannte Azotea, war dabei bei den Spaniern früher gar nicht so beliebt. Bei Gemeinschaftswohnungen nutzten die Mieter oder Eigentümer sie höchstens als Abstellkammer oder zum Wäschetrocknen. Dort Zeit verbrachte kaum jemand. "Heute legen die Leute regelrechte Kleingärten an", sagt Maldonado.

Was ein Penthouse auf Mallorca kostet

Auch die Hotels haben diesen Faktor erkannt und nutzen die Dachterrasse nun als Rooftop-Bars, wo sich die Preise für Getränke in die Höhe schrauben lassen. Der Gedanke dahinter ist simpel und verständlich. Von oben lassen sich Meer, Berge oder der Platz direkt vor dem Haus beobachten. Immobilienfirmen preisen die Penthouse-Wohnungen auch damit an, dass es weniger direkte Nachbarn gibt. Und umso höher man wohnt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein anderer auf die eigene Terrasse blicken kann.

In manchen gefragten Vierteln in Palma, wie Santa Catalina oder Son Armadams, gehen die Preise ab 900.000 Euro los und gehen bis zu 2,8 Millionen Euro. Noch teurer wird es am Paseo Marítimo. Mit Meerblick und einem Pool auf dem Dach ist mit 4 Millionen Euro zu rechnen. Ähnlich sieht es aus, wenn der Blick bis zur Kathedrale reicht.

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