Erfüllen Sie sich Ihren Wohntraum auf Mallorca – Ihr Zuhause wartet bereits auf Sie

In einer der begehrtesten Regionen der Insel können Sie eine bezugsfertige Neubauwohnung direkt von dem erfahrenen Bauträger Urnova erwerben. Bereits die Hälfte der Wohnungen ist verkauft. Gesellen Sie sich also schnell zu den neuen Eigentümern – Sie können direkt einziehen. Die Anlage Adelfas de Es Trenc an der Südostküste Mallorcas ist komplett fertiggestellt. Sie werden zwischen einem Naturparadies und dem Mittelmeer leben und urlauben: Der nahe gelegene rund sechs Kilometer lange Sandstrand im Naturschutzgebiet Ses Salines begeistert mit kristallklarem, türkisfarbenem Wasser, weitläufigen Dünenlandschaften und einer einzigartigen Naturkulisse. Die Wohnanlage gehört zu Sa Ràpita in der Gemeinde Campos und bietet eine einmalige Kombination aus Ruhe, Erholung und guter Infrastruktur.

Eingebettet in eine traumhafte Umgebung: die Wohnanlage Adelfas de Es Trenc / Urnova

Umgeben von Oleander

Namensgeber der Anlage ist der auf Mallorca weit verbreitete Oleander, auf Spanisch „Adelfas“, der beinahe rund ums Jahr in Rosa, Pink und Weiß blüht und wunderbar duftet. Auf dem insgesamt 36.600 Quadratmeter großen Grundstück sind mehr als 15.000 Quadratmeter als Grün- und Erholungsflächen angelegt. Im Zentrum der Wohnanlage befindet sich ein großzügiger Salzwasserpool mit separatem Kinderbereich und stylischen Sonnenterrassen. Die nachhaltig gestalteten Außenanlagen sind mit mediterranen Pflanzen wie Oleander, Olivenbäumen, Rosmarin und Lavendel bepflanzt und schaffen eine grüne Oase für das ganze Jahr. Palmen und tropische Gewächse prägen den Poolbereich, das sogenannte „Green Element“, das zugleich zahlreichen Vogelarten Lebensraum bietet.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Mediterranes Lebensgefühl in vollen Zügen genießen

Wohnen fühlt sich hier wie Urlaub an: Zur Auswahl stehen elegante Erdgeschosswohnungen mit privaten Gärten sowie exklusive Penthäuser mit großzügigen, eigenen Dachterrassen. Die Wohnflächen reichen von 123 bis 156 Quadratmetern. Ergänzt werden sie durch Gartenflächen von 60 bis 90 Quadratmetern oder Dachterrassen zwischen 70 und 115 Quadratmetern. Die eingeschossigen Gebäude überzeugen durch ihre helle Architektur und eine durchdachte Anordnung. Privatsphäre und Ruhe sind garantiert, was durch moderne Sicherheits- und Kommunikationssysteme mit Videogegensprechanlage und Alarmtechnik sichergestellt wird. Jede Wohnung verfügt über zwei oder drei Doppelschlafzimmer, zwei Badezimmer – eines davon en suite – sowie einen offenen Wohn- und Essbereich mit hochwertiger Nolte-Küche. Großzügige Terrassen erweitern den Wohnraum ins Freie. Für angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit sorgt eine energieeffiziente und umweltfreundliche aerothermische Wärmepumpe. Zum Ausstattungspaket gehören außerdem ein privater Pkw-Stellplatz mit Solarpaneelen für E-Ladestationen sowie ein geräumiger Abstellraum. Außerdem ist den Anwohnern ein moderner Fitnessbereich mit Sauna in der Nähe des Poolbereiches vorbehalten.

Egal ob Sie sich für eine Wohnung mit Dachterrasse oder mit eigenem Garten entscheiden - der Gemeinschaftspool steht allen Eigentümern zur Verfügung / Urnova

Aktiv das ganze Jahr über

Mit mehr als 300 Sonnentagen pro Jahr und einem milden Klima bietet der Südosten Mallorcas allerbeste Voraussetzungen für Outdoor-Aktivitäten in jeder Jahreszeit. Die Umgebung eignet sich hervorragend zum Wandern, Radfahren und für zahlreiche Wassersportarten. Naturstrände, versteckte Buchten sowie Wege durch Dünenlandschaften und Pinienhaine sorgen für abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten. Das ruhige Meer ist ideal für Kajaktouren, Stand-up-Paddling, Segeln oder Ausfahrten mit dem Motorboot. Passende Angebote und Ausrüstung finden sich in den nahegelegenen Yachthäfen von Sa Ràpita und S’Estanyol. Selbst in den Sommermonaten bieten die weitläufigen Strände von Es Trenc, Ses Covetes und Sa Ràpita ausreichend Raum für Ruhe und Entspannung. Ein Eldorado für Menschen, die gerne sonnenbaden, schwimmen und schnorcheln. Auch Familien sind hier gut aufgehoben, weil das Wasser an den breiten, südlichen Stränden flach und ruhig ist.

Das Meer und der beliebte Strand Es Trenc istin Sichtweite. / Urnova

Die gesamte Umgebung bietet nur Vorteile: In der nahegelegenen Stadt Campos finden sich sämtliche Einrichtungen des täglichen Lebens. Supermärkte, Schulen und Kindergärten, Ärztezentren und zahlreiche Dienstleistungen sind bequem erreichbar. Das gastronomische Angebot hält für jeden Gaumen und Geschmack etwas bereit: Die Region lockt mit traditionellen Tapas-Bars, lebhaften Märkten und einer vielfältigen Auswahl an Restaurants mit mediterraner und internationaler Küche. Palma sowie der internationale Flughafen sind in rund 30 Minuten mit dem Auto erreichbar. Darüber hinaus laden die charmanten Sandsteindörfer und eher ruhigen Küstenorte der Umgebung zu abwechslungsreichen Ausflügen ein.

Die geräumige Wohnungen sind bei Adelfas de Es Trenc von Grün umsäumt. / Urnova

Wohnungen zum Ankommen und Wohlfühlen

Bezugsfertige Neubauwohnungen dieser Qualität und Lage sind heute nur noch selten zu finden: Eingebettet in eine weitgehend unberührte Landschaft bietet das Projekt die seltene Gelegenheit, Inselleben in unmittelbarer Meeresnähe zu genießen. Hinter der Entwicklung steht ein Bauträger mit mehr als 35 Jahren Erfahrung auf Mallorca und dem spanischen Festland. Hochwertige Bauausführung, moderne Gestaltung und nachhaltige Wertbeständigkeit prägen jede einzelne Wohnung dieser exklusiven Anlage. Noch sind rund 50 Prozent der Wohnungen verfügbar – doch die Nachfrage ist hoch.

Lassen Sie sich überzeugen! Weitere Informationen unter: www.urnovabaleares.com www.urnova.com/mallorca