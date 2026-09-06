Bis zu 30 Menschen auf 228 Quadratmetern: Behörden entdecken illegal bewohnte Bruchbude in Manacor

Sie heißen "Infraviviendas": Wohnungen, die nicht den Mindestanforderungen zur Bewohnbarkeit entsprechen. Aufgrund der Wohnungsnot auf Mallorca gibt es immer wieder Fälle, in denen solche Behausungen vermietet werden, obwohl dies verboten ist. Nun haben die Nationalpolizei und die Balearen-Regierung in Manacor eine menschenunwürdige Unterkunft entdeckt, in der zeitweise bis zu 30 Menschen auf 228 Quadratmetern lebten.

Das Gebäude war nicht fertiggestellt und befand sich in einem schlechten und teils unsicheren Zustand. Trotzdem verlangte der Eigentümer von jedem Bewohner zwischen 80 und 100 Euro Miete im Monat. Die Balearen-Regierung hat ein Sanktionsverfahren eingeleitet. Dem Mann droht eine Geldstrafe von bis zu 90.000 Euro.

Auch ein Lager und eine Garage dienten als Unterkunft

Beamte der Polizeiwache von Manacor und Mitarbeiter des balearischen Ministeriums für Wohnungswesen, Raumordnung und Mobilität kontrollierten das Gebäude im August. Dabei stellten sie fest, dass die Bewohner nicht nur die eigentlichen Wohnräume nutzten. Auch ein Lager und eine Garage dienten als Unterkunft.

Im Gebäude gab es sechs abgetrennte Schlafbereiche. Einige waren lediglich durch Vorhänge voneinander getrennt. Unter einer Überdachung im Außenhof schliefen nach Angaben der Bewohner zeitweise bis zu sechs Personen.

Löcher, Bauschäden und provisorische Geländer

Die Kontrolleure fanden außerdem mehrere Küchen und drei Gemeinschaftsbäder. An einer Treppe dienten mehrere Baustützen als eine Art Geländer. In verschiedenen Bereichen des Gebäudes gab es Löcher und weitere Schäden.

Beamte bei der Inspektion des Gebäudes. / Policía Nacional

Trotz dieser Bedingungen zahlten die Bewohner nach eigenen Angaben jeweils zwischen 80 und 100 Euro pro Monat an den Eigentümer. Die Höhe der Zahlung war unabhängig davon, wie viele Menschen sich ein Zimmer teilten. Auch die Personen, die unter der Überdachung im Hof schliefen, mussten zahlen.

Sämtliche Bereiche wurden als Wohnraum genutzt

Zum Zeitpunkt der Kontrolle trafen die Beamten sieben Bewohner an und nahmen ihre Personalien auf. Sie berichteten, dass zeitweise bis zu 30 Menschen gleichzeitig dort gelebt hätten. Nach den Katasterangaben umfasst das Gebäude 90 Quadratmeter Wohnfläche, 103 Quadratmeter Lagerfläche und 35 Quadratmeter Garage. Sämtliche Bereiche wurden als Wohnraum genutzt.

Die Balearen-Regierung hat daraufhin ein Sanktionsverfahren eingeleitet. Nach dem balearischen Wohnungsgesetz gilt die Überbelegung von Wohnungen als sehr schwerer Verstoß. Dafür können Geldbußen zwischen 30.001 und 90.000 Euro verhängt werden. /bro

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