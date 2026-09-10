Reparaturen in der Wohnung auf Mallorca: Was ist Mieter-, was Vermieter-Sache?

Die etwas in die Jahre gekommene Sprechanlage funktioniert plötzlich nicht mehr. Und dann kracht auch noch die Regendusche herunter, weil der Duschkopf durch den Wasserdruck aufgeplatzt ist. Wer muss sich im Falle von Mietwohnungen um diese Reparaturen kümmern – Vermieter oder Mieter?

Das sagt das Gesetz

Im Artikel 21 des spanischen Mietgesetzes (Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos, LAU), in dem es um den Erhalt der Wohnung geht, heißt es: „Der Vermieter ist verpflichtet, ohne deshalb die Miete erhöhen zu dürfen, alle Reparaturen durchzuführen, die erforderlich sind, um die Wohnung in einem Zustand zu erhalten, der ihre Bewohnbarkeit und die vereinbarte Nutzung gewährleistet. Kleine Reparaturen, die aufgrund der Abnutzung durch den gewöhnlichen Gebrauch der Wohnung erforderlich werden, gehen zulasten des Mieters.“ Details legt das Gesetz nicht fest. „Es ist unmöglich, jedes denkbare Szenario dort aufzuführen“, so der Anwalt José Valdivia. Laut Maklerverbandspräsident José Luis Artieda ist vieles Auslegungssache und subjektiv. Oft könne nur ein Gutachter feststellen, ob etwa ein Elektrogerät durch den Mieter beschädigt wurde oder es aus anderen Gründen defekt ist.

Eine wichtige Rolle bei der Frage der Zuständigkeit spiele auch die Ausstattung, mit der die Wohnung vermietet wurde: mit oder ohne Möbel und Haushaltsgeräte? Vorgeschrieben seien etwa die Dunstabzugshaube, der Backofen samt Herd sowie die Spüle und auch der Wasserboiler. Auch andere Elemente wie Badewanne, Dusche, Türschlösser oder die Sprechanlage gehören automatisch zur Wohnung und müssen daher nicht explizit erwähnt werden.

„Viele Vermieter sind zuletzt dazu übergegangen, nicht obligatorische Geräte wie eine Wasch- oder Spülmaschine, den Kühlschrank oder die Mikrowelle bewusst nicht in den Mietvertrag mit aufzunehmen.“ Im (für den Mieter) besten Fall sind alle wichtigen Möbel und Geräte im Inventar des contrato so detailliert wie möglich aufgeführt. Dann ist es fast immer der Vermieter, der sich um die Reparaturen oder Ersatz kümmern muss. „Nehmen wir an, die Matratze eines Bettes ist darin erwähnt und sie verliert nach einigen Jahren ihre ursprüngliche Beschaffenheit. Dann kann der Mieter vom Vermieter eine neue, wenn auch kein besseres Modell fordern. Anders sieht es aus, wenn der Mieter die Matratze (etwa durch Flüssigkeit) selbst beschädigt hat. Dann wird er zur Kasse gebeten“, so Artieda.

Was sind „kleinere Reparaturen“?

Auch für andere kleinere Reparaturen wird er zur Verantwortung gezogen. „Hier können bis 150 Euro für eine Reparatur als grober Richtwert hergenommen werden“, so José Valdivia. Allerdings spiele in jedem Fall eine Rolle, was kaputt ist und wie es kaputtgegangen ist. „Wenn die 20 Jahre alte Badewanne oder Duschwanne plötzlich kaputtgeht, liegt das nicht am Gebrauch, sondern an ihrem Alter. Heißt: Sie ist Vermietersache. Anders sieht es beim Nachverfugen aus: Wenn der Mieter das nicht macht, kann es zu Wasserschäden oder Undichtigkeiten kommen. Dafür ist dann er selbst verantwortlich“, nennt Artieda Bei- spiele.

Bei neuen Elektrogeräten käme es im Gegensatz zu älteren selten zu Konflikten, da die Garantie dort noch greift. Diskussionen gebe es oft bei den typisch mallorquinischen Holz-Fensterläden. „Will der Vermieter, dass der Mieter sie instand hält und etwa alle zwei Jahre streicht, sollte er das in den Mietvertrag schreiben. Hat der Mieter sie vor einem Sturm nicht geschlossen und sie sind deswegen kaputtgegangen, ist er verantwortlich“, so Artieda. Auch wenn ein Rohr verstopft, weil Haare oder Essensreste hineingekommen sind, handelt es sich um einen unsachgemäßen Gebrauch seitens des Mieters.

Den Vermieter sollte man am besten per E-Mail kontaktieren oder eben so, wie es im Vertrag steht. / Christin Klose / DPA

Und bei Schimmel?

Wenn Schimmel im Bad dadurch entstanden ist, dass beispielsweise durch verrostete Leitungen Wasser in die Wohnung eingetreten ist, handelt es sich um ein strukturelles Problem – dafür ist der Eigentümer oder gegebenenfalls die Eigentümergemeinschaft zuständig. Hat sich Schimmel gebildet, weil der Mieter schlecht gelüftet hat, wird laut Valdivia Letzterer zur Verantwortung gezogen.

Viele Mieter würden angesichts der angespannten Wohnungslage Reparaturen, um die sich eigentlich der Vermieter kümmern muss, selbst übernehmen, um ihm nicht zur Last zu fallen, so Artieda. Andererseits hätte umgekehrt mancher Vermieter Sorge, dass der Mieter ihm die Miete nicht mehr zahlt, wenn er Reparaturen übernehmen muss.

Wie kommunizieren?

Manchmal ist im Mietvertrag festgelegt, auf welche Weise der Kontakt zwischen Vermieter und Mieter stattfinden muss. „Am besten eignet sich hier E-Mail-Verkehr, da man hier nur schwer Fälschungen vornehmen kann. Obwohl man schriftliche WhatsApp-Nachrichten deutlich leichter nachbearbeiten kann, werden aber auch sie vor Gericht akzeptiert“, so Valdivia.

Einmal über notwendige Reparaturen informiert, entscheidet der Vermieter, ob er sich selbst um sie kümmert, jemanden schickt oder – sofern der Mieter einverstanden ist – Letzterer sich um alles kümmern soll, so Artieda. „Hier kommt es auch darauf an, welches Verhältnis Vermieter und Mieter miteinander haben.“

Darf der Vermieter Nach Reparaturen die Miete erhöhen?

Sofern sich nicht beide Parteien darüber geeinigt haben, kann der Vermieter dem Mieter aufgrund einer Verbesserung in der Wohnung im Rahmen des fünf Jahre gültigen Mietvertrags (bei physischen Personen) nicht einfach so die Miete erhöhen, betonen beide Experten. Umgekehrt könne laut Valdivia der Mieter, der etwa ein neues Sofa angeschafft hat, mit dem Vermieter aushandeln, dass er eine Zeit lang weniger Miete zahlt. Das sollte dann aber in einem Anhang (anexo) zum Originalmietvertrag festgehalten werden.

Kann ich die Reparaturkosten einfach von der nächsten Miete abziehen?

„Ich würde immer empfehlen, die Miete regulär zu zahlen, und sich die entstandenen Kosten separat vom Vermieter bezahlen zu lassen. Sonst heißt es später, man hätte die Miete nicht gezahlt“, rät Artieda. „Wenn man es doch abzieht, sollte man beim Verwendungszweck etwas wie ‚Reparaturkosten für x abgezogen‘ angeben, und einen Beweis aufbewahren, dass der Vermieter diesem Vorgehen zugestimmt hat“, so der Maklerverbandspräsident weiter.

Kann ich mit dem Vermieter eine Mietminderung verhandeln?

Mieter und Vermieter können bei gegenseitigem Einverständnis eine Mietminderung vereinbaren, etwa wenn der Mieter einen Raum aufgrund durch strukturelle Schäden entstandenen Schimmel länger nicht nutzen kann, gibt Valdivia als Beispiel.

Kontakt zum Anwalt: Salvá Martín Abogados, Jose Valdivia Rubio, E-Mail: josevaldivia@salvamartinabogados.com, Tel: 971-72 10 91, salvamartinabogados.com

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