Immobilienkauf auf Mallorca: Regierung schließt Beschränkung für Nicht-Residenten nicht aus

Die Balearen-Regierung zeigt sich offen dafür, Immobilienkäufe durch Nicht-Residenten zu beschränken, falls neue europäische Regeln den Behörden künftig entsprechende Maßnahmen erlauben. Regierungssprecher Antoni Costa erklärte, man werde den Vorschlag der Europäischen Kommission prüfen und schließe eine Anwendung auf den Balearen nicht aus. Voraussetzung sei, dass eine solche Maßnahme nach Ansicht der Regierung „wirksam und effizient“ dazu beitragen könne, den Bewohnern der Inseln den Zugang zu Wohnraum zu erleichtern.

Hintergrund ist, dass die Europäische Kommission vergangene Woche ihren Vorschlag für ein Gesetz für erschwinglichen Wohnraum vorgestellt hat. Staaten, Regionen und Kommunen sollen damit einen klareren rechtlichen Rahmen erhalten, um in Gebieten mit besonders starkem Druck auf den Wohnungsmarkt eingreifen zu können. Brüssel nennt dabei ausdrücklich die Balearen und andere touristische Regionen als Gebiete, in denen die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigen kann. Behörden sollen dort Maßnahmen ergreifen können, um Wohnungen für den dauerhaften Wohngebrauch zu erhalten. Voraussetzung ist, dass diese Maßnahmen gerechtfertigt, notwendig und verhältnismäßig sind.

Damit rückt eine Maßnahme in den Bereich des Möglichen, die die Regionalregierung bislang im geltenden europäischen Rechtsrahmen für nicht umsetzbar gehalten hatte. „Ein Verbot von Käufen durch Nicht-Residenten ist derzeit nicht machbar. Aber die Europäische Union öffnet die Tür für eine Gesetzgebung, die den Verwaltungen diese Möglichkeit gibt“, sagte Costa.

"Ein langer Weg" steht bevor

Bis daraus geltendes Recht wird, kann allerdings noch Zeit vergehen. Costa betonte, dass dem Vorschlag noch „ein langer Weg“ bevorstehe. Die Balearen-Regierung wolle dennoch prüfen, welche Möglichkeiten der neue europäische Rahmen künftig bieten könnte. „Die Regierung lehnt keinen Vorschlag grundsätzlich ab. Vorschläge sind dazu da, analysiert zu werden“, sagte der konservative Politiker. Man werde jede Initiative untersuchen, die dazu beitragen könne, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Wohnraum auf den Balearen zu lindern. „Jede Maßnahme, von der wir glauben, dass sie wirksam und effizient ist und den Menschen von hier den Zugang zu Wohnraum erleichtert, wird die Regierung prüfen und umsetzen."

Zugleich verwies Costa darauf, dass die aktuelle Debatte auf EU-Ebene aus seiner Sicht bestätigt, dass Einschränkungen für Nicht-Residenten bislang nicht möglich waren. „Wenn jetzt die Tür für ein Verbot für Nicht-Residenten geöffnet wird, dann deshalb, weil es derzeit nicht möglich ist." Costa betonte außerdem, dass einige der von Brüssel genannten Ansätze bereits Teil der Wohnungs- und Tourismuspolitik der Balearen-Regierung seien. Dazu zählte er das Verbot neuer Ferienwohnungen, die Begrenzung touristischer Betten und den Ausbau des öffentlichen Wohnungsbaus. Nach seinen Angaben befinden sich derzeit mehr als 1.000 Wohnungen in verschiedenen Phasen der Bearbeitung.

Die Vorgeschichte

Auf Mallorca hatte die linke Regionalregierung unter der sozialistischen Ministerpräsidentin Francina Armengol bereits 2023 eine Diskussion über die Beschränkung von Immobilienkäufen für Nicht-Residenten angestoßen. Damals wurde geprüft, ob der Immobilienerwerb aus Gründen des sozialen Gleichgewichts beschränkt werden könnte.

Die Forderung bereits zu dieser Zeit: Brüssel müsse Ausnahmeregelungen zulassen – bislang allerdings ohne rechtlich belastbares Ergebnis, weil in der Europäischen Union das Recht auf Freizügigkeit sowohl beim Personen- als auch beim Kapitalverkehr unantastbar ist. Mit dem Regierungswechsel im Sommer 2023 hin zur konservativen Volkspartei PP war dieses Thema bis dato von der politischen Agenda verschwunden.

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