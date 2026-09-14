Unter welchen Bedingungen die Regierung auf Mallorca 10.000 Euro zum Wohnungskauf beisteuert

Die Balearen-Regierung will das Budget für die im vergangenen Jahr eingeführten Hilfen zum Wohnungskauf erhöhen. Denn schon jetzt ist klar, dass die geplanten 6 Millionen Euro hinten und vorne nicht reichen.

Seit Mitte Juli können Anträge gestellt werden. Bis Anfang September gingen mehr als 770 Formulare ein. Die Regierung geht zwar davon aus, dass Dopplungen unter den Anträgen sind sowie einige Antragsteller die Bedingungen nicht erfüllen. Dennoch wird das Budget knapp. Die exakte Erhöhung ist allerdings noch nicht festgelegt.

Welche Bedingungen erfüllt werden müssen

Die Anträge können für Wohnungen gestellt werden, die ab dem 1. Januar 2026 auf Mallorca oder den Nachbarinseln gekauft wurde. Bis Ende 2027 läuft die Frist. Die Wohnung darf höchstens 382.000 Euro kosten und muss in den ersten fünf Jahren nach Kauf als Erstwohnsitz dienen. Hier gibt es jedoch diverse Ausnahme, wenn beispielsweise ein Arbeitswechsel, eine Krankheit oder die Familienplanung einen Umzug unumgänglich machen.

Der oder die Antragsteller dürfen höchstens 40 Jahre alt und müssen in den vergangenen fünf Jahren Resident auf den Inseln gewesen sein. Zudem können keine weiteren Immobilien in Spanien im Besitz sein.

Die letzte Hürde ist eine Obergrenze beim Einkommen. Diese beträgt das 6,5-fache des Referenzwerts IPREM, was letztlich 54.600 Euro sind. Bei kinderreichen Familien, Antragstellern mit Behinderung oder Opfer geschlechtsspezifischer oder terroristischer Gewalt steigt die Grenze schrittweise auf bis zu 63.000 Euro.

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Die Kaufhilfe ist ausdrücklich kompatibel mit anderen staatlichen Unterstützungen, wie Steuernachlässen oder der Bürgschaft der Balearen-Regierung, was eine 100-Prozent-Finanzierung ermöglicht. Für Leute unter 30 Jahren, die eine bis zu 290.000 Euro teure Wohnung kaufen, sind so maximal 93.000 Euro möglich.

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