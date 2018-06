Formentor-Literaturpreis 2018 geht an Mircea Cartarescu

Mutige Entscheidung der Jury von Mallorcas wichtigster literarischer Auszeichnung: Der diesjährige Premio Formentor geht an den wenig bekannten, aber von der Kritik hoch gelobten rumänischen Schriftsteller Mircea Cartarescu. Der 61-jährige Autor aus Bukarest verfüge über "gewaltiges erzählerische Fähigkeiten" und eine "herausragende Kenntnis der Weltliteratur", heißt es in einer am Montag (9.4.) veröffentlichten Pressemitteilung.

Mircea Cartarescu hat bislang über 30 Bücher veröffentlicht, etliche von ihnen sind auch ins Deutsche übersetzt. Zu seinen bekanntesten Werken gehört die Orbitor-Romantrilogie: "Die Wissenden", "Der Körper" und "Die Flügel". Für "Der Körper" war Cartarescu 2012 bereits vom Berliner Haus der Kulturen der Welt mit dem "Internationalen Literaturpreis" geehrt worden: "Ein fulminanter Roman und sprachlich elektrisierendes Kunstwerk von seltener Intensität und Leuchtkraft", hieß es damals.

Der auch politisch engagierte Autor reiht sich in eine illustre Preisträger-Reihe ein: In den 60-er Jahren wurden damit unter anderen Jorge Luis Borges, Saul Bellow und Uwe Johnson geehrt. Die Auszeichnung wird seit 2011 wieder verliehen: Seither gewannen Carlos Fuentes, Juan Goytisolo, Javier Marías, Enrique Vila-Matas, Ricardo Piglia, Roberto Calasso y Alberto Manguel.

Er verspreche, alles zu tun, was in seinen Händen ist, um auf der Höhe der Vorgänger zu sein, so Cartarescu bescheiden in einem Dankeswort. Die Sitzungen der Jury unter der Leitung des Vorjahres-Preisträgers Alberto Manguel hatten erstmals nicht auf Mallorca, sondern in Argentinien stattgefunden. Die Bekanntgabe erfolgte in der einst von Borges geleiteten Nationalbibliothek von Buenos Aires. Die Preisverleihung soll am 5. Oktober im Hotel Formentor auf Mallorca stattfinden. Rund um dieses Datum findet dann auch das Literaturtreffen Converses Literàries a Formentor statt. /ck