Inselmucke: Das sind die besten Mallorca-Songs im September

Geeno - "Oh Nana"

Darum gehts: Der aus Mainz stammende Rapper Geeno lebt seit Jahren auf der Insel. In "Oh Nana" besingt er das Gefühl des Auswanderers, der es auf eigene Faust auf der Insel geschafft. Obwohl er eine enge Verbindung zur Heimat empfindet, weiß er doch, dass viele Menschen in der Heimat nicht wissen, was das Leben hier bedeutet.

Zentrale Zeile: "Damals losgezogen fast mit "nada", doch wer hätte das gedacht, ich komme klar, klar!

Joan Miquel Oliver - "Honey"

Darum gehts: Der ehemalige Kopf der Band Antònia Font präsentiert mit seinem neuen Album "Elektra" den Abschluss einer Trilogie, die mit "Pegasus" und "Atlantis" begann. Honey ist der erste Song des Albums und ein klassischer Oliver-Song. Akustikgitarren-Intro, bevor der Song in eine mit Synthesizern unterlegte, fluffige Melodie übergeht. Der Text ist weitgehend eine lose Aneinanderreihung von Worten, die ein Gefühl von Alltag erzeugen. Ein bisschen erinnert das an Element Of Crime-Texte, wie etwa bei "Am Ende denke ich immer nur an dich". Nur halt auf Mallorquinisch. Und er lässt sich sogar zu einer Zeile auf Englisch hinreißen.

Zentrale Zeile: "Adins el mirall veig els dies que han passat i pens de vegades que els tenc perduts" (Im Spiegel sehe ich die Tage, die vergangen sind, und manchmal denke ich, ich habe sie verloren)



Jansky - "Commedia"

<a href="http://jansky.bandcamp.com/album/this-is-electroverse">THIS IS ELECTROVERSE by JANSKY</a>

Worum gehts: Jansky sind Mallorcas wohl bekanntestes Elektroduo. Jaume Reus ist für die Musik verantwortlich. Die Dichterin Laia MaLo spricht oder singt darüber katalanischsprachige Poesie. "Commedia" ist der erste Song, der auf Bandcamp davon verfügbar ist. Begleitet von der für Jansky charakteristischen Flöte, scheint er eine etwas andere Richtung für das Duo anzudeuten. So singt MaLo auf Englisch, der Refrain ist melodiös, während sie in den Strophen in einen Fast rapartigen Teil übergeht.

Zentrale Zeile: "Tear down your eyelids, show me your eyes" (Reiß deine Augenlieder runter, zeig mir deine Augen)



Tribut für Sergio Ramis- Demà plourà perquè un ós polar s'ha menjat les estrelles

Darum gehts: Freunde des im vergangenen Jahr im Alter von 27 Jahren an Leukämie verstorbenen, mallorquinischen Komponisten Sergio Ramis haben sich zusammengetan, um ihm ein Tributalbum mit einer Interpretation seiner Kompositionen zu widmen. Auf "Demà plourà perquè un ós polar s'ha menjat les estrelles" (Morgen wird es regnen, weil ein Eisbär die Sterne aufgegessen hat) hören wir den Initiator des Projekts, Magí Garcías, am Klavier und Joan Jordi Oliver am Saxofon.