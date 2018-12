Diese Steineiche sollten Mallorca-Fans kennen

Es war einer von Climent Picornells absoluten Lieblingsorten auf Mallorca. Der Naturfotograf, der von der Insel stammt, suchte ihn oft auf, wenn er seine Ruhe haben wollte. Mehrere Hundert Fotos schoss er von der auf einem Privatgelände stehenden Steineiche, die von der Straße zwischen Montuïri und Felanitx aus zu sehen ist. „Picornell fotografierte nahezu besessen immer wieder die gleichen Motive, bis er das perfekte Bild hatte", sagt Kerstin-Daniela Morgenstern. Die Deutsche zählt zu den Bewunderern des 2003 verstorbenen Naturfotografen. Seine Landschaftsaufnahmen der Tramuntana, des Inselinneren oder der Küste sowie die Bilder von Vögeln im Naturpark S?Albufera machten Picornell auch außerhalb Mallorcas bekannt.

Ihm zu Ehren haben Morgenstern und 18 weitere Hobbyfotografen es ihm gleichgetan und seine geliebte Steineiche fotografiert, aus verschiedenen Perspektiven und zu unterschiedlichen Jahres- und Tageszeiten, bei Regen, aufziehendem Gewitter oder Sonnenschein. Fast alle Teilnehmer gehören dem Verein balearischer Naturfotografen AFONIB sowie der Face­book-Gruppe „Mallorca i els nostres objectius" an. Die von Catalina Ginard organisierte Ausstellung ist noch bis Samstag (10.11.) in der Eingangshalle der Tesorería de la Seguridad Social in Palma zu sehen (Rambla, 18, am Donnerstag von 10 bis 13.30 Uhr und 16 bis 20 Uhr, am Freitag nur bis 18 Uhr). Die 32 Farb- und Schwarz-Weiß-Bilder wandern danach in Picornells Heimatort Sant Joan, wo eine weitere Ausstellung organisiert werden soll.